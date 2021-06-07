Türk şirketi Borda, İsveçli Texi ile ortak şirket kurdu

Türkiye’de sağlık sektöründe nesnelerin interneti alanın en önemli oyuncularından biri Borda Teknoloji. Akın ve Ahmet Erdem Altunbaş kardeşler tarafından 2007 yılında kurulan Borda, İstanbul ve İzmir’in yanı sıra ABD ve Rusya’da da ofislere sahip. 100’e yakın çalışanı bulunan Borda, Türkiye’deki 230 bin yatak kapasitesine sahip hastanelerin 20 bininde operasyonel süreçleri yürütüyor. Geliştirdiği ürünlerle hastaların ameliyathanede bekleme süresini yüzde 32 oranında düşürerek ameliyathanenin verimliliğini artıran, demirbaşların hastane dışına izinsiz çıkarılmasını engelleyerek finansal kayıpların da önüne geçen şirket, 50’ye yakın hastanede aktif olarak çalışıyor.

ROMANYA’DA 2 YILDA 9 KAT BÜYÜDÜ

Sağlık teknolojisinin önemli şirketlerinden Borda, 2018 yılında girdiği Romanya pazarında da 9 katlık büyüme gösterdi. Hızlı büyümesi, şirketin yabancı firmaların da ilgisini çekince Borda, ilk önemli ortaklığını İskandinav ülkesi İsveç ile yaptı. Borda Teknoloji, İsveç’te sağlık sektörü üzerine tekstil çözümleri sunan Texi AB grubu ile ortaklık kararı aldı. Yeni kurulan ortak girişimin adı ise BordaTex. Bu şirket, hastanedeki operasyonel süreçlere ait verileri kullanarak operasyonel farkındalık ortaya koymayı hedefleyecek. Yeni ortaklıkla hasta süreç yönetimi, bebek güvenliği, demirbaş yönetimi, iş talep süreci gibi ürünleri sunacak.

İSKANDİNAVYA’NIN EN BÜYÜK ÇAMAŞIRHANE ZİNCİRİ

Ortak girişim olarak kurulan BordaTex’in CEO’su Anders Bergfeldt, “Kendi pazarlarında Nesnelerin İnterneti (IoT) alanındaki uzmanlıklarıyla bilinen Borda Teknoloji ve Texi’nin kurduğu bu ortak girişim İskandinavya’da sağlıkta IoT alanında lider olmak için olağanüstü bir fırsat sunuyor” dedi. 1994 yılında kurulan Texi, her ne kadar İsveç merkezli olsa da şirketin sahibi Norveç merkezli De Forenede Dampvaskerier (DFD) adlı firma. Yaklaşık 3 bin çalışanı olan DFD, İskandinavya’nın en önemli çamaşırhane zincirleri biri olarak biliniyor.