Türk şirketi, Dubai’de merkez ve depo kurdu

Katar’a uygulanan ablukayla birlikte, Türkiye’ye karşı cephe alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 2017 yılından bu yana süren olumsuz ilişkiler, son birkaç hafta içinde yaşanan temaslarla sona eriyor. Suudi Arabistan’ın yörüngesinde yer alan BAE, Riyad Yönetimi ile sorunlar yaşayınca politikasını yeniden değiştirmiş, Türkiye’ye karşı tutumunu da gözden geçirmişti. Bunun işareti olarak BAE’yi yöneten Al-Nahyan Ailesi’ne mensup Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, Ankara’ya geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. 18 Ağustos’taki bu görüşmenin ardından 31 Ağustos’ta da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE’li mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon ile temas kurdu. Türkiye’nin en önemli ticari partnerlerinden olan BAE’nin bir dönem Türk dizilerini bile yasaklayan tavrı, artık yumuşamaya başladı. İlk verilen mesajlar da ekonomi ve yatırım üzerine oldu.

8 ÜLKE ARASINDA TÜRKİYE DE VAR



İşte bu trafik, yavaş yavaş karşılıklı adımların da atılmasını sağladı. BAE’li International Holding CEO'su Syed Basar Shueb, Türkiye'de sağlık, endüstri ve gıda işleme sektörlerinde yatırım fırsatlarına baktığını söyledi. Ardından Abu Dabi Yönetimi, yeni yatırım projelerinin tanıtımı için konferans düzenledi. BAE yetkilileri yaptığı açıklamada, 9 yıl içinde 150 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekmek hedefiyle, 8 ülke ile 50 yeni ticari girişim başlatacaklarını belirtti. Bu ülkeler arasında Türkiye, Güney Kore, Endonezya, Kenya, Etiyopya, İngiltere, Hindistan ve İsrail yer alıyor.

GEÇEN AY SCOOTER ŞİRKETİNİ ALDILAR

Karşılıklı geliştirilen olumlu hava, Türk firmalarının da gelecek planlarına BAE’yi almaya devam etmesine neden oluyor. Bunlardan biri de Türkiye’nin önde gelen sadakat ve ödül puan programları uygulaması BiggLoyalty. İstanbul merkezli BiggLoyalty Sanal Mağazacılık A.Ş., Afrika ve Ortadoğu’daki pazar payını artırmak için bölgesel merkezini ve deposunu Dubai’deki ülkenin ilk e-ticaret serbest bölgesi olan Dubai CommerCity'de açma kararı aldı. 1999 yılında kurulan Biggplus grubunun bir parçası olan BiggLoyalty, dünyanın farklı coğrafyalarındaki 95 ülkeye teslimat gerçekleştiriyor. Bir küçük hatırlatma yapmakta fayda var. Ağustos’ta uzun sürenin ardından ilk BAE yatırımı Türkiye’ye gelmiş, elektrikli scooter şirketi Palm, yaklaşık 43 milyon lira bedelle Dubai’de kurulu Fenix şirketine satılmıştı.