Türk şirketi Sarp, Litvanyalı Logiva’nın yüzde 50’sini aldı

Sarp International, Litvanyalı Logiva’nın yüzde 50’sini satın aldı. Sarp CEO’su Onur Talay, “Satın almayla birlikte bölgedeki ticaret gücümüz artacak. Bölgede yeni ofis ve şirketler kurup büyümemizi artıracağız” dedi.

Enerjide pek zengin olmayan Türkiye, bu açığını sanayideki kaliteli iş gücü ve stratejik önemdeki coğrafyasıyla kapatıyor. Bir çeşit insanını petrol, konumunu ise doğalgaz gibi kullanan Türkiye, bu anlamda yabancı yatırımcıların da ilgisini çekmeye devam ediyor.

Alman Kühne-Nagel’den, Dubai merkezli Aramex’e, Japon devi Yusen ve Hitachi’den , Alman devi DHL’e, Avustralyalı Toll’dan Hong Kong merkezli Kerry Logistics’e kadar hemen hemen her bölgeden yatırım alan Türk lojistik sektöründe yabancı devlerin rekabet ettiği bir ülke konumuna geldi.

Bir yandan yabancı devler Türkiye’ye gelirken bir yandan da Türk şirketleri yurtdışında yeni pazarlara girmek için adım atıyor. Bunlardan biri de Türk şirketi Sarp International.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa pazarındaki ilk satın almaya imza atan Sarp, Litvanya merkezli lojistik şirketi Logiva’nın yüzde 50’sini satın aldı. Sarp International’ın CEO’su Onur Talay, “Yüzde 50’lik hisseyle ortak olduğumuz Logiva ile birlikte Baltık coğrafyası ve İskandinav Bölgesi’ne girmiş olduk. Logiva üzerinden büyüme planımız var.

Bu coğrafyalarda ofis ve şirket kuruluşlarımız olacak” dedi. Talay’ın verdiği bilgiye göre hisse alımı ile birlikte Logiva, orta vadede Baltık pazarında liderlik, İskandinav ve Polonya pazarında ise en az iki kat büyüme hedefliyor.

Yüzde 15’ten yüzde 30’a çıkacak

Türkiye ile Litvanya, Letonya, Estonya ve Finlandiya arasında kara yolu taşımacılığı, depolama ve gümrükleme hizmetlerinde öne çıkan Logiva ile yapılan işbirliği ile birlikte Sarp Intermodal’in filosundaki 5 bine yakın araç ve ekipman havuzundan yararlanarak gücünü buluşturacak.

Logiva’nın Türkiye-Litvanya arasında kara yolu taşımacılığı pazarının yaklaşık yüzde 15’ine sahip olduğunu vurgulayan Talay, “İş birliği sonrası Türkiye-Litvanya hattında pazar payını kısa sürede iki katına çıkararak yüzde 30’a ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye-Baltık hattında hizmet verecek olan Logiva, komple taşımalara ilave, haftalık düzenli parsiyel seferler de gerçekleştiriyor. Minivan hizmetiyle de oldukça hızlı bir taşıma süreci sunan şirket, Türkiye ile bölge ülkeleri arasında 72 saatte ekspres taşımacılık hizmeti veriyor. Şirket kara yolu taşımacılık hizmetlerinin yanı sıra intermodal faaliyetlerine de önümüzdeki günlerde başlayacak.

TÜİK verilerine göre geçen yıl Türkiye’nin Litvanya, Letonya ve Estonya’dan oluşan Baltık ülkelerine ihracatı 1 milyar 241 milyon dolar, bu ülkelerden ithalatı ise 1 milyar 99 milyon dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Böylelikle Türkiye’nin Baltık ülkeleriyle toplam dış ticaret hacmi, 2 milyar 340 milyon dolarla en yüksek düzeye çıktı.