Türk şirketi yatırım yapacak Karabağ’ı ‘Birlik’te kalkındıracak

Birlik Deri, Azerbaycan'ın Karabağ ekonomik bölgesinde faaliyetlerini geliştirmeyi hedefliyor. Karabağ’da ticaret bölgesi olan Ağdam Endüstri Parkı sakini statüsü verilen şirket, bölgede istihdamı artırmaya yönelik yatırım yapmayı planlıyor.

2020 yılında 44 günlük savaşın ardından Karabağ’ın Azerbaycan topraklarına katılması, Ankara ile Bakü arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdi.

Öncesinde genel itibarıyla inşaat, finans, enerji üzerine kurulan ticaret köprüsü, zaferin ardından geçen 4 yılın ertesinde, daha da güçlendi, çeşitlendi. Karabağ’ın modernize sürecinde Türk şirketlerinin üstlendiği role, bölgedeki yer altı madenlerinin ülke ekonomisine katılması da eklendi. Uzun süredir hizmet ve inşaat ekseninde Türk şirketlerinin üstlendiği projelere şimdilerde ağır sanayi yatırımları, savunma işbirlikleri, yenilenebilir enerji, ilaç sanayii gibi katma değer ve teknoloji yaratan alanlar da katıldı.

Karabağ’ın kurtuluşuyla birlikte Azerbaycan Yönetimi, bu bölgeye yönelik öncelikli yatırım sürecine başlarken, 30 yılın ardından topraklarına dönenlere iş imkanı yaratacak fırsatlar da yaratılmaya başlandı. Türk bankalarının da bölgede çalışmalara başlamasıyla birlikte, istihdam oluşturacak projeler de masaya yatırıldı.

Sanayi bölgesi 190 dönümlük arazide kurulu

Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin önde gelen deri şirketlerinden birinin Karabağ’da yatırım yapmak için çalışma başlattığını öğrendim. Azerbaycan’ın İstanbul’daki Başkonsolosluğu Ticaret Temsilciliği’ne göre deri ürünleri üretiminde uzmanlaşmış Türk şirketi Birlik Deri’nin Azerbaycan’ın Karabağ ekonomik bölgesinde faaliyetlerini geliştirmeyi planlıyor.

Temsilcilik ofisi, “Azerbaycan’daki 25 Nisan Girişimciler Günü’nde, Türk şirketi Birlik Deri’ye Karabağ’daki Ağdam Endüstri Parkı sakini statüsü verilmesine karar verildi” denildi. Bilindiği üzere ticaret bölgesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 28 Mayıs 2021 tarihli kararıyla Ağdam Endüstri Parkı olarak kuruldu ve 190 hektarlık bir alana yayılıyor.

Açıklamada, Birlik Deri firmasının sahibi olan Burhan Demirses ile Ticaret Temsilciliği’nde ilk görüşmenin 24 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştiği ve bu toplantıda şirketin Karabağ’ın restorasyonunda yer alma niyeti ifade edildi. Türk şirketinin bölgede istihdama yönelik yatırım yapan ilk Türk şirketi olması, bölgenin kalkınması ve geri dönen nüfusun istihdamına önemli katkı sağlayacak