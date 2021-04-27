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Türk şirketi YDA, Kosovalı Başkan ile Arnavutluk'ta havalimanı yapacak

KERİM ÜLKER
KERİM ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

2019’da Dünya Gazetesi’nde sizlerle Arnavutluk’ta yapılacak Vlora Havalimanı Projesi hakkında bir haber paylaşmıştık. Ülkenin turizm geleceğini etkileyecek bu havalimanı projesine Türklerin de ilgi gösterdiğini yazmıştık. Bu inşaat şirketlerinden Kolin, Cengiz ve Kalyon’un son anda çekildiği projede ihale süreci tamamlandı ve yine bir Türk şirketi projeyi üstlendi. Son dönemde aldığı projelerle adını duyuran YDA İnşaat, İsviçre merkezli Mabco Construction ve 2A Group ile birlikte projeyi üstlenecek. Arnavutluk'un güneybatısında bulunan liman kenti Vlora’da yapılacak olan uluslararası havalimanının ihale bedeli ise 104 milyon Euro yani bugünkü kurla 1 milyar liranın üzerinde bir maliyetle inşa edilecek. 3.2 kilometrelik bir piste sahip olacak havalimanı, yılda 2 milyon yolcuya hizmet verecek. Proje hizmete girdikten sonraki 5 yıl sonrasında ise bu sayı 10 milyona çıkarılacak. Vlora kenti ayrıca, Arnavutluk’ta uçak bakım hizmetleri sunan ilk şehir olacak. 14 ayda tamamlanması planlanan projeyi alan konsorsiyumun yüzde 48’i YDA İnşaat tarafından temsil edilecek. Yüzde 50’lik pay İsviçreli Mabco’da, yüzde 2’lik hisse ise A2 Group tarafından yürütülecek.

2001’DE CUMHURBAŞKANI OLMUŞTU

Ankara merkezli olan ve Arslan Ailesi tarafından yönetilen YDA İnşaat’ın İsviçreli ortağı Mabco ise bölgede oldukça tanınan bir şirket. Her ne kadar merkezi İsviçre olarak bilinse de, şirket Kosovalı politikacı ve iş insanı Behgjet Pacolli tarafından yönetiliyor. Mabco, Pacolli Ailesi’ne ait Mabatex Group’un amiral gemisi. YDA İnşaat’ın iş ortağı olan Mabco Construction’un patronu olan Behgjet Pacolli, Kosova’nın en zengin işadamı olarak biliniyor. Pacolli, 2008’de Kosova’nın bağımsızlık ilanında yer alan imzalar arasında da yer aldı. 2011’de Kosova’nın ikinci Cumhurbaşkanı olan Pacolli, 2017 ve 2019 yıllarında Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Pacolli’nin iş yaptığı ülkelerin neredeyse tamamı Rusya, Kazakistan, Özbekistan gibi Eski SSCB ülkeleri.

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