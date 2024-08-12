Türk şirketinin işlettiği limanı Katarlılar aldı
Orta Asya’da havaalanı işleten ilk Türk şirketi olan Ankaralı Mağdenli, Kazakistan’daki projesini Katarlılara devretti. Hazar Denizi’nin kıyısında bulunan bölgenin en büyük havalimanlarından biri olan Atyrau’yu Doha merkezli QazAir Investments satın aldı.
Orta Asya’ya giren ilk Türk şirketlerinden biri olan Mağdenli Grubu, enerjiden inşaata kadar birçok alanda faaliyet gösteren firmalardan biri. Yarım asırdan fazla geçmişi olan Mağdenli’nin en önemli özelliklerinden biri de bölgedeki Türk Cumhuriyetleri’nde ilk havalimanı işleten Türk şirketi olması. 1994 yılında Kazakistan’daki Atyrau Havalimanı Projesi'ni Kazak hükümeti ile kurduğu yüzde 50’şer ortaklı ATMA (Atyrau Airport & Transportation) adlı şirket kanalıyla alan Ankara merkezli Mağdenli, 2015 yılında ise Kazak Yönetimi ile anlaşmazlığa düşmüş ve Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne başvurmuştu.
Tahkimdeki davayı kaybetti
2018 yılında davanın seyriyle ilgili sizlere duyurduğumuz haberde, Mağdenli, Paris’teki Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce-ICC) açtığı davada 16 milyon dolarlık tazminat talebinde bulunmuştu.
Dava tamamlanmış ve karar, Türk şirketi aleyhine sonuçlanmıştı. Türk şirkete ayrıca dava masraflarını da karşılamasını isteyen ICC, dava bedelini ise 500 bin dolar olarak belirlemişti. Türk şirketi Mağdenli, Kazakistan'ın yatırımların teşvikine ilişkin devam eden anlaşmaya uygun davranmadığını açıklamış, kendilerinden personel maaşlarında artış ile zorunlu olmayan makine ve teçhizat alımı talep edildiğini belirtmişti.
O dönem yaklaşık 260 bin yolcu kapasiteli Atyrau Havalimanı, el değiştirdi. Türk şirketinin yenilediği havalimanı, Katarlı yatırımcılara ait bir şirket olan QazAir Investments'a satıldı. Katarlı yatırımcı, ATMA (Atyrau Airport & Transportation) adlı firmadan hisselerin tamamını aldı.
3 ülkeye uçuş yapılıyor
Atyrau Havaalanı, 1979 yılında inşa edildi. Türkiye’nin yanı sıra, Mısır, Rusya ve Hollanda'ya yolcu ve kargo uçuşları yapan havalimanı, Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısındaki en önemli kapısı. Kazakistan’ın 13 havalimanından biri olan işletme, Hazar Denizi'ndeki petrol arama sahalarına ve platformlarına çok yakın olması nedeniyle Kazakistan ekonomisi için hayati önem taşıyor.
Atyrau, birçok petrol ve inşaat şirketinin ana merkezi konumunda. Şehirdeki havalimanı son açıklanan verilere göre 937 bin yolcuyu ağırladı. 1966 yılında ilk olarak taşımacılık sektörüyle kurulan Mağdenli, Enerjisa’dan Enka’ya, Ciner’den Botaş’a, Hyundai’den Gamesa’ya hem Türkiye’nin hem de dünyanın en önemli şirketleriyle çalışıyor. PanJet ile havayolu taşımacılığı, TorkCheck, Express gibi taşımacılık şirketlerinin de sahibi.