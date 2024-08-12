Türk şirketinin işlettiği limanı Katarlılar aldı

Orta Asya’da havaalanı işleten ilk Türk şirketi olan Ankaralı Mağdenli, Kazakistan’daki projesini Katarlılara devretti. Hazar Denizi’nin kıyısında bulunan bölgenin en büyük havalimanlarından biri olan Atyrau’yu Doha merkezli QazAir Investments satın aldı.

Orta Asya’ya giren ilk Türk şir­ketlerinden biri olan Mağ­denli Grubu, enerjiden inşa­ata kadar birçok alanda faaliyet gös­teren firmalardan biri. Yarım asırdan fazla geçmişi olan Mağdenli’nin en önemli özelliklerinden biri de bölge­deki Türk Cumhuriyetleri’nde ilk ha­valimanı işleten Türk şirketi olması. 1994 yılında Kazakistan’daki Atyrau Havalimanı Projesi'ni Kazak hükü­meti ile kurduğu yüzde 50’şer ortaklı ATMA (Atyrau Airport & Transpor­tation) adlı şirket kanalıyla alan An­kara merkezli Mağdenli, 2015 yılın­da ise Kazak Yönetimi ile anlaşmaz­lığa düşmüş ve Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Tahkimdeki davayı kaybetti

2018 yılında davanın seyriyle il­gili sizlere duyurduğumuz haberde, Mağdenli, Paris’teki Uluslararası Ti­caret Odası (International Chamber of Commerce-ICC) açtığı davada 16 milyon dolarlık tazminat talebinde bulunmuştu.

Dava tamamlanmış ve karar, Türk şirketi aleyhine sonuçlan­mıştı. Türk şirkete ayrıca dava mas­raflarını da karşılamasını isteyen ICC, dava bedelini ise 500 bin dolar olarak belirlemişti. Türk şirketi Mağ­denli, Kazakistan'ın yatırımların teş­vikine ilişkin devam eden anlaşma­ya uygun davranmadığını açıklamış, kendilerinden personel maaşlarında artış ile zorunlu olmayan makine ve teçhizat alımı talep edildiğini belirt­mişti.

O dönem yaklaşık 260 bin yol­cu kapasiteli Atyrau Havalimanı, el değiştirdi. Türk şirketinin yenilediği havalimanı, Katarlı yatırımcılara ait bir şirket olan QazAir Investments'a satıldı. Katarlı yatırımcı, ATMA (At­yrau Airport & Transportation) ad­lı firmadan hisselerin tamamını aldı.

3 ülkeye uçuş yapılıyor

Atyrau Havaalanı, 1979 yılında in­şa edildi. Türkiye’nin yanı sıra, Mısır, Rusya ve Hollanda'ya yolcu ve kar­go uçuşları yapan havalimanı, Kaza­kistan’ın Hazar Denizi kıyısındaki en önemli kapısı. Kazakistan’ın 13 hava­limanından biri olan işletme, Hazar Denizi'ndeki petrol arama sahalarına ve platformlarına çok yakın olması nedeniyle Kazakistan ekonomisi için hayati önem taşıyor.

Atyrau, birçok petrol ve inşaat şirketinin ana merke­zi konumunda. Şehirdeki havalimanı son açıklanan verilere göre 937 bin yolcuyu ağırladı. 1966 yılında ilk ola­rak taşımacılık sektörüyle kurulan Mağdenli, Enerjisa’dan Enka’ya, Ci­ner’den Botaş’a, Hyundai’den Game­sa’ya hem Türkiye’nin hem de dün­yanın en önemli şirketleriyle çalışı­yor. PanJet ile havayolu taşımacılığı, TorkCheck, Express gibi taşımacılık şirketlerinin de sahibi.