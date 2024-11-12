Türk şirketler, Suudi Arabistan’da sanayici oluyor

Suudi Arabistan ile son 2 yılda tekrar güçlenen siyasi gelişmeler, ekonomide de önemli açılımlara sahne oluyor. Geçmişte sadece gayrimenkul sektörü ile anılan Suudi Arabistan pazarında ilaçtan e-ticarete kadar birçok alanda yatırımlar açıklandı. Eczacıbaşı Holding’den Baykar'a kadar birçok Türk şirketi Suudi Arabistan’ı radarına almış durumda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan ile son 2 yılda tekrar güçlenen siyasi gelişmeler, ekonomide de önemli açılımlara sahne oluyor.

Türk profesyonel yöneticilerin üst görevlere geldiği Suudi Arabistan’a inşaat dışı alanda ilk kez sanayi yatırımları devreye alınıyor. Geçmişte sadece gayrimenkul sektörü ile anılan Suudi Arabistan pazarında ilaç sektöründen deri sanayiye, mobilyada e-ticarete kadar birçok alanda milyar dolar seviyesine ulaşacak yatırımlar açıklandı.

Türk şirketlerinin inşaat projeleriyle öne çıktığı Suudi Arabistan’da şimdilerde yatırım ve işbirlikleri gündeme geliyor. Eczacıbaşı Holding’den Nurol’a, Rixos Grubu’ndan Baykar Makina’ya kadar birçok Türk şirketi Suudi Arabistan’ı radarına almış durumda. Vision 2030 ve 500 milyar dolara mal olacak NEOM Şehri Projesi’yle, başta inşaat şirketleri olmak üzere Türk firmalarının ana hedef pazarlarından biri haline gelen Suudi Arabistan’da; Türk Hava Yolları’nın (THY) geçtiğimiz hafta imzaladığı işbirliği anlaşması bunun son örneği oldu.

THY, 2026 ve 2027 yıllarında teslim alacağı 14 Airbus A350 uçağında uçak içi bağlantı çözümünü sağlamak için Suudi Arabistanlı NEO Space Group ile anlaştı. Suudi Arabistan’ın 930 milyar dolarlık kamu fonu PIF’in desteklediği önde gelen uydu iletişim sağlayıcısı NEO Space Group’un Avrupa’da ilk kez bir havayolu ile yaptığı işbirliği olma özelliği taşıyor.

Eczacıbaşı’ndan duble işbirliği

Suudi Arabistan’a yapılan en dikkat çeken yatırım, Eczacıbaşı Grubu ve Abdi İbrahim İlaç’tan geldi. İki alanda faaliyet göstermeye hazırlanan Eczacıbaşı, ilk adımı madencilik şirketi ESAN ile attı. Arabistan’da yatırım yapacak.

Eczacıbaşı ESAN, Suudi Almasane Alkobra Mining (Amak), ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Arab Mining Co. İle bir araya gelerek Suudi Arabistan’da endüstriyel madencilik alanında 1 milyon Suudi riyali (267 bin dolar) sermayeli bir ortaklık kurma konusunda niyet mektubu imzaladı. Şirketin yüzde 45’i ESAN’A ait. Eczacıbaşı bir diğer açılımı ise seramik şirketi Saudi Seramics ile gerçekleştirdi. Riyad merkezli Saudi Ceramics ile ortak yatırım planlarını duyuran Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, iyi niyet anlaşmasını 2023 yılında imzaladı.

Abdi İbrahim ilaçla, Trendyol e- ticaretle büyüyor

Bu yılın mayıs ayında DÜNYA’dan duyurduğumuz bir başka haberde Abdi İbrahim’in Suudi Arabistan’da üretim konusunda önemli bir ortaklığı sizlerle paylaşmıştık. Dünyaca ünlü otomobil markalarının Suudi Arabistan operasyonlarını yöneten Mohamed Yousuf Naghi &Sons Group’un sağlık sektöründeki şirketi Cigalah Group. Abdi İbrahim ile ortak bir şirket kurdu. Şirketin adı Abdi Cigalah Pharma (ACP) adını aldı.

Yakın zamanda ortaklık, üretime başlayacak. Suudi Arabistan’ın en hızlı büyüyen e-ticaret şirketlerinden olan Trendyol, hem ülkede hem de bölgede varlığını güçlendiriyor. Ülkede günlük 1 milyar kullanıcıya ulaşan Trendyol, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez Bölgesi’ne 3 yılda 2 milyar dolarlık yatırım yapacak.