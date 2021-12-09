Türk şirketleri Hollanda’daki projeyi bitiremedi Schiphol Havalimanı sözleşmesi feshedildi

Türkiye’de üstlendiği sağlık, altyapı ve enerji gibi proje ihaleleriyle adından sıkça söz ettiren müteahhitlik şirketi Rönesans İnşaat’ın Avrupa’daki önemli işlerini Hollandalı firması Ballast Nedam NV yürütüyor. Ballast Nedam, ülkenin en köklü inşaat şirketlerinden biri.

Şirket, 2016 yılında Rönesans’ın devralmasından sonra yaşadığı ekonomik krizi atlatmış ve kaldığı yerden proje yürütmeye devam etmişti. Neredeyse tamamı Rönesans Holding’in olan şirket, ilk önemli projesini 2017’de Hollanda’nın Rotterdam kentinde üstlendiği 1 milyar Euro’luk yol ve tünellerden oluşan kamu özel ortaklığı (PPP) işiyle almıştı. Ardından ise bir başka dev proje olan Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’ndaki ek terminali inşaatı gündeme geldi.

2018’de bu projeyi de Rönesans’a ait Ballast Nedam’ın kurduğu konsorsiyum üstlenmişti. İhale çerçevesinde hem yeni iskele hem de uçak park yerlerinin inşası yapılacaktı. Genişletme çalışmaları kapsamında 55 bin metrekarelik bir alana sahip yeni iskelenin kuzeyinde, dar gövdeli uçaklar için beş kapı bulunurken, güneyinde geniş gövdeli uçaklar için ise üç kapı bulunacak.

İlerleyen dönemde ise güney tarafa iki geniş gövdeli kapı daha eklenecekti. Yeşil konsepte uygun olarak yapılacak projenin ana yüklenicisi olan Ballast Nedam’ın oluşturduğu girişimde ortak ise TAV İnşaat olacaktı. Projenin 2019’da tamamlanması hedefleniyordu. Ancak Hollanda makamlarının değişen istekleri ve üzerine pandeminin de gelmesiyle proje zamanında tamamlanamadı. Hollanda hükümeti de Schiphol Havalimanı projesini Rönesans Holding’in oluşturduğu konsorsiyumdan alma kararı aldı.

MALİYET İKİ KAT ARTACAK, 800 MİLYON EURO’YA ULAŞACAK

Avrupa’nın en yoğun destinasyonlarından biri olan Schiphol Havalimanı’nı işleten Hollandalı Royal Schiphol Group, yaptığı açıklamada tesisin tasarımındaki bir dizi gecikme ve uzlaşmaz farklılıkların olduğunu ifade ederek, Türk konsorsiyumuna verdiği projenin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Royal Schiphol Group'un projeler ve varlıklardan sorumlu Başkanı Hanne Buis, “Projenin tamamlanması beklendiği gibi ilerlemiyor. Yüklenici ile bu konuda kapsamlı görüşmeler yaptık ve bu sırada bir anlaşmaya varamadık. Bu, tüm taraflar için üzücü. Şu anda çalışmayı diğer müteahhitlerle birlikte mümkün olan en kısa sürede tamamlamak ve teslim etmek için bir plan üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Rönesans Holding’in Hollanda’daki şirketi Ballast Nedam’ın resmi sitesinden yapılan açıklamada ise, “Anlaşmazlığın giderilmesi konusunda karşılıklı bir çözüm bulunması için önemli çabalar sarf edilmesine rağmen, ne yazık ki bir anlaşmaya varılamadı ve sonuçta Schiphol Group'un işbirliğini sona erdirme kararı almasına neden oldu” denilerek iptalin gerçekleştiği doğrulandı. Hollanda medyasına göre Royal Schiphol Group'un üstlendiği projede yaşanan gecikmenin toplam maliyeti de iki kat artırması ve 800 milyon euroya ulaşması bekleniyor.