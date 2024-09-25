Türk şirketten Katar'a 10 milyar TL'lik yatırım

Katar, yıllık 800 bin ton tuz ithalatını önlemek ve yerelleşme projesi adımı için büyük bir tesisi kurmaya hazırlanıyor. Katarlı 2 dev şirketin bir araya geldiği projeye Türk şirketi Atlas Yatırım da dahil edildi. 3’lü konsorsiyum, 10 milyar TL'ye mal olacak tuz fabrikası kuracak.

Türkiye ile Katar ara­sındaki siyasi güç­lü bağ, ekonomide de kendini hissettiriyor. Şu an­da 250’ye yakın Katarlı şir­ket, Türkiye’de 20 milyar do­ların üzerinde yatırıma im­za atmış durumda. Katar’da Türk şirketlerinin sayısı ise 750’yi aşmış durumda. Ge­nel itibarıyla tekstil, inşaat, savunma gibi alanlarda faa­liyet gösteren Türk şirketle­ri, yatırım anlamında önem­li bir adım atmış değil.

Hem ülkesel hem de Körfez’i kap­sayan bölgesel anlamda ya­tırım için adımlar yeni yeni atılmaya başlandı. Bunlar­dan biri de önceki gün imza­lanan tuz tesisi. Katar dev­letine ait bir grup şirket, bu yılın başlarında bir tuz te­sisi kuracağını açıklamıştı.

Um Al Houl kentinde kuru­lacak fabrika için belirlenen yatırım bütçesi 1 milyar Ka­tar Riyali (yaklaşık 9.5 mil­yar lira) olarak belirlenmişti. QatarEnergy’nin TAWTE­EN adlı yerelleşme progra­mı dahilinde kurulacak tesi­si Mesaieed Petrochemical Holding Company (MPHC), Qatar Industrial Manufac­turing Company -Katar En­düstriyel Üretim Şirketi’nin (QIMC) yapması planlan­mıştı. Önceki gün imzalanan mutabakat anlaşmasıyla bu konsorsiyuma bir Türk şir­keti dahil edildi.

Anlaşmayı bakan imzaladı

Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sa­ad Sherida al-Kaabi’nin hu­zurunda QatarEnergy Genel Merkezi’nde bu mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmayla MPHC, QIMC ve Türkiye’den Atlas Yatırım Planlama, Qa­tar Vinyl Company (Katar Tuz Ürünleri Şirketi (QSalt) adlı bir ortak girişim kurdu. Bu or­tak girişimin yüzde 40’ı Me­saieed Petrochemical Holding Company’ye, yüzde 30’u Qa­tar Industrial Manufacturing Company’ye yüzde 30’u da Türk Atlas Yatırım Planlama şirketine ait oldu.

Ortak giri­şim, Um Al Houl’da yeni bir tuz üretim tesisi inşa edecek. Ay­nı zamanda QatarEnergy Yö­netim Kurulu Başkanı ve CE­O’su olan Bakan Saad Sherida al-Kaabi, “Katar’ın hem yerel talebi karşılamak hem de böl­gesel ve uluslararası ihracatı desteklemek için endüstriyel ve sofra tuzları üreterek ken­di kendine yeterliliğini artır­maya yardımcı olacak bu çok önemli ortak girişimin ku­rulmasına tanıklık etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Ülkenin tuz ithalatını engelleyecek

El-Kaabi, “Katar Tuz Ürün­leri Şirketi’ndeki tüm ortak­ları ve paydaşları, Katar Dev­leti’ndeki tedarik zincirini ve endüstriyel yerelleşmeyi daha da destekleyeceğine ve sürdü­rülebilir çevre uygulamaları­nı teşvik edeceğine inandığım bu başarıdan dolayı tebrik et­mek istiyorum” diye konuştu.

Katar Endüstriyel Üretim Şir­keti Başkanı Şeyh Abdurrah­man bin Muhammed bin Cabr el-Thani ise, tuzdan arındır­ma işleminden elde edilen tuzlu suyu kullanmak için ile­ri teknoloji kullanan, bölgede türünün ilk örneği olan bu ön­cü projenin bir parçası olmak­tan duyduğu memnuniyeti di­le getirdi. QatarEnergy’nin özel sektörün ulusal ekonomi­ye katkısını artırmadaki ro­lünü övdü. Yıllık 1 milyon ton üretim kapasitesine sahip ola­cak tesis, Katar’ın ithal ham­maddelere olan bağımlılığı­nı önemli ölçüde azaltacak ve yıllık yaklaşık 850 bin ton sof­ra tuzu ve endüstriyel tuz itha­latını önlemeyi planlıyor.