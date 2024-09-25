Türk şirketten Katar'a 10 milyar TL'lik yatırım
Katar, yıllık 800 bin ton tuz ithalatını önlemek ve yerelleşme projesi adımı için büyük bir tesisi kurmaya hazırlanıyor. Katarlı 2 dev şirketin bir araya geldiği projeye Türk şirketi Atlas Yatırım da dahil edildi. 3’lü konsorsiyum, 10 milyar TL'ye mal olacak tuz fabrikası kuracak.
Türkiye ile Katar arasındaki siyasi güçlü bağ, ekonomide de kendini hissettiriyor. Şu anda 250’ye yakın Katarlı şirket, Türkiye’de 20 milyar doların üzerinde yatırıma imza atmış durumda. Katar’da Türk şirketlerinin sayısı ise 750’yi aşmış durumda. Genel itibarıyla tekstil, inşaat, savunma gibi alanlarda faaliyet gösteren Türk şirketleri, yatırım anlamında önemli bir adım atmış değil.
Hem ülkesel hem de Körfez’i kapsayan bölgesel anlamda yatırım için adımlar yeni yeni atılmaya başlandı. Bunlardan biri de önceki gün imzalanan tuz tesisi. Katar devletine ait bir grup şirket, bu yılın başlarında bir tuz tesisi kuracağını açıklamıştı.
Um Al Houl kentinde kurulacak fabrika için belirlenen yatırım bütçesi 1 milyar Katar Riyali (yaklaşık 9.5 milyar lira) olarak belirlenmişti. QatarEnergy’nin TAWTEEN adlı yerelleşme programı dahilinde kurulacak tesisi Mesaieed Petrochemical Holding Company (MPHC), Qatar Industrial Manufacturing Company -Katar Endüstriyel Üretim Şirketi’nin (QIMC) yapması planlanmıştı. Önceki gün imzalanan mutabakat anlaşmasıyla bu konsorsiyuma bir Türk şirketi dahil edildi.
Anlaşmayı bakan imzaladı
Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida al-Kaabi’nin huzurunda QatarEnergy Genel Merkezi’nde bu mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmayla MPHC, QIMC ve Türkiye’den Atlas Yatırım Planlama, Qatar Vinyl Company (Katar Tuz Ürünleri Şirketi (QSalt) adlı bir ortak girişim kurdu. Bu ortak girişimin yüzde 40’ı Mesaieed Petrochemical Holding Company’ye, yüzde 30’u Qatar Industrial Manufacturing Company’ye yüzde 30’u da Türk Atlas Yatırım Planlama şirketine ait oldu.
Ortak girişim, Um Al Houl’da yeni bir tuz üretim tesisi inşa edecek. Aynı zamanda QatarEnergy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olan Bakan Saad Sherida al-Kaabi, “Katar’ın hem yerel talebi karşılamak hem de bölgesel ve uluslararası ihracatı desteklemek için endüstriyel ve sofra tuzları üreterek kendi kendine yeterliliğini artırmaya yardımcı olacak bu çok önemli ortak girişimin kurulmasına tanıklık etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.
Ülkenin tuz ithalatını engelleyecek
El-Kaabi, “Katar Tuz Ürünleri Şirketi’ndeki tüm ortakları ve paydaşları, Katar Devleti’ndeki tedarik zincirini ve endüstriyel yerelleşmeyi daha da destekleyeceğine ve sürdürülebilir çevre uygulamalarını teşvik edeceğine inandığım bu başarıdan dolayı tebrik etmek istiyorum” diye konuştu.
Katar Endüstriyel Üretim Şirketi Başkanı Şeyh Abdurrahman bin Muhammed bin Cabr el-Thani ise, tuzdan arındırma işleminden elde edilen tuzlu suyu kullanmak için ileri teknoloji kullanan, bölgede türünün ilk örneği olan bu öncü projenin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. QatarEnergy’nin özel sektörün ulusal ekonomiye katkısını artırmadaki rolünü övdü. Yıllık 1 milyon ton üretim kapasitesine sahip olacak tesis, Katar’ın ithal hammaddelere olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak ve yıllık yaklaşık 850 bin ton sofra tuzu ve endüstriyel tuz ithalatını önlemeyi planlıyor.