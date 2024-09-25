  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Kerim ÜLKER
  4. Türk şirketten Katar'a 10 milyar TL'lik yatırım

Türk şirketten Katar'a 10 milyar TL'lik yatırım

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası [email protected]

Katar, yıllık 800 bin ton tuz ithalatını önlemek ve yerelleşme projesi adımı için büyük bir tesisi kurmaya hazırlanıyor. Katarlı 2 dev şirketin bir araya geldiği projeye Türk şirketi Atlas Yatırım da dahil edildi. 3’lü konsorsiyum, 10 milyar TL'ye mal olacak tuz fabrikası kuracak.

Türkiye ile Katar ara­sındaki siyasi güç­lü bağ, ekonomide de kendini hissettiriyor. Şu an­da 250’ye yakın Katarlı şir­ket, Türkiye’de 20 milyar do­ların üzerinde yatırıma im­za atmış durumda. Katar’da Türk şirketlerinin sayısı ise 750’yi aşmış durumda. Ge­nel itibarıyla tekstil, inşaat, savunma gibi alanlarda faa­liyet gösteren Türk şirketle­ri, yatırım anlamında önem­li bir adım atmış değil.

Hem ülkesel hem de Körfez’i kap­sayan bölgesel anlamda ya­tırım için adımlar yeni yeni atılmaya başlandı. Bunlar­dan biri de önceki gün imza­lanan tuz tesisi. Katar dev­letine ait bir grup şirket, bu yılın başlarında bir tuz te­sisi kuracağını açıklamıştı.

Um Al Houl kentinde kuru­lacak fabrika için belirlenen yatırım bütçesi 1 milyar Ka­tar Riyali (yaklaşık 9.5 mil­yar lira) olarak belirlenmişti. QatarEnergy’nin TAWTE­EN adlı yerelleşme progra­mı dahilinde kurulacak tesi­si Mesaieed Petrochemical Holding Company (MPHC), Qatar Industrial Manufac­turing Company -Katar En­düstriyel Üretim Şirketi’nin (QIMC) yapması planlan­mıştı. Önceki gün imzalanan mutabakat anlaşmasıyla bu konsorsiyuma bir Türk şir­keti dahil edildi.

Anlaşmayı bakan imzaladı

Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sa­ad Sherida al-Kaabi’nin hu­zurunda QatarEnergy Genel Merkezi’nde bu mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmayla MPHC, QIMC ve Türkiye’den Atlas Yatırım Planlama, Qa­tar Vinyl Company (Katar Tuz Ürünleri Şirketi (QSalt) adlı bir ortak girişim kurdu. Bu or­tak girişimin yüzde 40’ı Me­saieed Petrochemical Holding Company’ye, yüzde 30’u Qa­tar Industrial Manufacturing Company’ye yüzde 30’u da Türk Atlas Yatırım Planlama şirketine ait oldu.

Ortak giri­şim, Um Al Houl’da yeni bir tuz üretim tesisi inşa edecek. Ay­nı zamanda QatarEnergy Yö­netim Kurulu Başkanı ve CE­O’su olan Bakan Saad Sherida al-Kaabi, “Katar’ın hem yerel talebi karşılamak hem de böl­gesel ve uluslararası ihracatı desteklemek için endüstriyel ve sofra tuzları üreterek ken­di kendine yeterliliğini artır­maya yardımcı olacak bu çok önemli ortak girişimin ku­rulmasına tanıklık etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Ülkenin tuz ithalatını engelleyecek

El-Kaabi, “Katar Tuz Ürün­leri Şirketi’ndeki tüm ortak­ları ve paydaşları, Katar Dev­leti’ndeki tedarik zincirini ve endüstriyel yerelleşmeyi daha da destekleyeceğine ve sürdü­rülebilir çevre uygulamaları­nı teşvik edeceğine inandığım bu başarıdan dolayı tebrik et­mek istiyorum” diye konuştu.

Katar Endüstriyel Üretim Şir­keti Başkanı Şeyh Abdurrah­man bin Muhammed bin Cabr el-Thani ise, tuzdan arındır­ma işleminden elde edilen tuzlu suyu kullanmak için ile­ri teknoloji kullanan, bölgede türünün ilk örneği olan bu ön­cü projenin bir parçası olmak­tan duyduğu memnuniyeti di­le getirdi. QatarEnergy’nin özel sektörün ulusal ekonomi­ye katkısını artırmadaki ro­lünü övdü. Yıllık 1 milyon ton üretim kapasitesine sahip ola­cak tesis, Katar’ın ithal ham­maddelere olan bağımlılığı­nı önemli ölçüde azaltacak ve yıllık yaklaşık 850 bin ton sof­ra tuzu ve endüstriyel tuz itha­latını önlemeyi planlıyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Kanadalı madencilik devine Türk CEO ve Başkan 23 Eylül 2024
129 yıllık Alman kağıt devi Türkiye’de merkez açacak 18 Eylül 2024
Geleceğin teknolojisine Arz Portföy’den yatırım 16 Eylül 2024
Borusan, Romanya’daki 600 milyon liralık yatırımını açtı 13 Eylül 2024
Avrupa ve Körfez'den Türkiye'ye duble yatırım 11 Eylül 2024
ABD’de 4 çelik devi Türkiye’ye karşı birleşti 09 Eylül 2024
Arda Güler’li Real Madrid Türkiye’nin yatırım elçisi oluyor 07 Eylül 2024
Param şimdi de 58 yıllık Nebim Neyir’i devralıyor   05 Eylül 2024
Azerbaycan, Karabağ zaferini Bakü’nün merkezine işleyecek 04 Eylül 2024
Çalık’tan Türkmenistan’da enerji imzası 02 Eylül 2024