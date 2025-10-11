Türk tahkiminin geleceği: Zengezur, Suriye ve Ukrayna
DR. URAL AKÜZÜM / Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Türkiye, Ukrayna’nın yeniden inşasında, Suriye’deki kontrollü açılımlarda ve Zengezur Koridoru’nda yalnızca ticari değil, hukuki bir aktör olma fırsatına sahip. Tahkim, bu noktada bir güven sermayesi işlevi görüyor. Yatırımcıların aradığı en önemli unsur öngörülebilir, hızlı ve tarafsız bir çözüm mekanizmasıdır.
Türkiye’nin jeopolitik konumu, tarih boyunca ticaret yollarının merkezinde olmasını sağladı. Bugün bu konum, yeniden şekillenen küresel ticaret düzeninde hem ekonomik hem de hukuki anlamda yeni imkânlar sunuyor. Ukrayna’daki savaş sonrası yeniden yapılanma, Suriye’de kontrollü ticaret hatlarının açılması ve Kafkasya’da Zengezur Koridoru’nun yükselen önemi, Türkiye’nin tahkim alanında da bölgesel bir güç merkezi olma ihtimalini artırıyor.
Zengezur Koridoru’nun hukuki önemi
Azerbaycan ve Ermenistan arasında açılması beklenen Zengezur Koridoru, yalnızca bir lojistik hat değil; aynı zamanda yeni bir uluslararası hukuk zemini anlamına geliyor. Türkiye bu koridor sayesinde Orta Asya’ya doğrudan bağlanacak, Orta Koridor’un ana arterlerinden biri haline gelecek. Ancak bu hattın işletilmesi sırasında çıkacak uyuşmazlıklar da kaçınılmazdır: Mal taşımacılığından enerji nakline, sigorta ve finansmandan yatırımcı haklarına kadar geniş bir yelpazede tahkime başvurulacaktır. İstanbul, bu uyuşmazlıkların çözümünde güvenilir bir merkez olabilirse, ekonomik değeri yalnızca transit geçişten değil, aynı zamanda hukuki hizmetlerden de kazanacaktır.
Ukrayna yeniden inşasında Türk şirketlerİ
Rusya-Ukrayna savaşının ardından ortaya çıkan yıkım, devasa altyapı ve yeniden inşa projelerini gündeme getirdi. Ulaştırma, enerji ve konut sektörlerinde yüz milyarlarca dolarlık ihale hacmi konuşuluyor. Türk müteahhitleri bu süreçte hız, maliyet ve yakınlık avantajına sahip. Ancak riskler de büyük: Savaş koşullarının sürmesi, ödemelerde aksaklıklar ve sözleşme ihlalleri. Bu tabloda tahkim mekanizması, Türk şirketleri için vazgeçilmez bir güvenlik ağına dönüşüyor. İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC) veya bölgesel tahkim kurumlarının Ukrayna sözleşmelerinde tercih edilmesi, yatırımcı açısından ciddi bir teminat işlevi görebilir.
Suriye’de kontrollü ticaret ve hukuk
Suriye ile sınır ticareti, kriz yıllarında neredeyse durma noktasına gelmişti. Son dönemde kontrollü kapıların açılması, ticarette sınırlı da olsa bir hareketlilik yarattı. Burada ortaya çıkan en önemli ihtiyaç, ticaretin hukuki çerçevesidir. Gümrük işlemleri, teslimat gecikmeleri ve sınır güvenliği kaynaklı anlaşmazlıklar hızla tahkime taşınabilecek nitelikte. Belediyelerden küçük ölçekli ihracatçılara kadar çok sayıda aktörün taraf olduğu bu ticaret, tahkim mekanizmasının etkin kullanımı sayesinde güvence altına alınabilir. Türkiye’nin tahkim kapasitesi, bu süreçte bölgesel istikrarın hukuki teminatı olacaktır.
2026’ya kadar Irak-Türkiye ticaret hacminin 20 milyar doları aşması bekleniyor. Azerbaycan gazının TANAP üzerinden artan kapasiteyle Avrupa’ya ulaştırılması, Ukrayna’da inşaat projelerine Türk şirketlerinin katılımının hızlanması ve Suriye’de sınır ticaretinin canlanması öne çıkan gelişmeler olacak. Bu tablo, yeni sözleşmeler ve yeni uyuşmazlıklar anlamına geliyor. Tahkim mekanizmaları, önümüzdeki bir yıl içinde adeta “ekonomik güven sigortası” rolünü üstlenecek.
2030’a doğru nereye evriliriz?
2028’e gelindiğinde Orta Koridor’un en stratejik ayağı olan Zengezur hattının açılmasıyla birlikte, Türkiye’nin bölgesel rolü daha da güçlenecek. Çin’den Avrupa’ya uzanan ticaret hattı, Türkiye üzerinden daha yoğun geçecek. Bu süreçte yalnızca lojistik ve finansman değil, aynı zamanda uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının da Türkiye merkezli hale gelmesi büyük önem taşıyor. Tahkim, üç yıl içinde Türkiye’nin ekonomik büyümesinin hukuki altyapısını oluşturacak.
Tahkim: Bir güven sermayesi
