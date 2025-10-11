Türk tahkiminin geleceği: Zengezur, Suriye ve Ukrayna

DR. URAL AKÜZÜM / Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Türkiye, Ukrayna’nın yeniden inşasında, Suriye’deki kontrollü açılımlarda ve Zengezur Koridoru’nda yalnızca ticari değil, hukuki bir aktör olma fırsatına sahip. Tahkim, bu noktada bir güven sermayesi işlevi görüyor. Yatırımcıların aradığı en önemli unsur öngörülebilir, hızlı ve tarafsız bir çözüm mekanizmasıdır.

Türkiye’nin jeopolitik konu­mu, tarih boyunca ticaret yol­larının merkezinde olmasını sağ­ladı. Bugün bu konum, yeniden şe­killenen küresel ticaret düzeninde hem ekonomik hem de hukuki an­lamda yeni imkânlar sunuyor. Uk­rayna’daki savaş sonrası yeniden yapılanma, Suriye’de kontrollü ti­caret hatlarının açılması ve Kaf­kasya’da Zengezur Koridoru’nun yükselen önemi, Türkiye’nin tah­kim alanında da bölgesel bir güç merkezi olma ihtimalini artırıyor.

Zengezur Koridoru’nun hukuki önemi

Azerbaycan ve Ermenistan ara­sında açılması beklenen Zenge­zur Koridoru, yalnızca bir lojistik hat değil; aynı zamanda yeni bir uluslararası hukuk zemini anla­mına geliyor. Türkiye bu koridor sayesinde Orta Asya’ya doğrudan bağlanacak, Orta Koridor’un ana arterlerinden biri haline gelecek. Ancak bu hattın işletilmesi sıra­sında çıkacak uyuşmazlıklar da kaçınılmazdır: Mal taşımacılığın­dan enerji nakline, sigorta ve fi­nansmandan yatırımcı haklarına kadar geniş bir yelpazede tahki­me başvurulacaktır. İstanbul, bu uyuşmazlıkların çözümünde gü­venilir bir merkez olabilirse, eko­nomik değeri yalnızca transit ge­çişten değil, aynı zamanda hukuki hizmetlerden de kazanacaktır.

Ukrayna yeniden inşasında Türk şirketlerİ

Rusya-Ukrayna savaşının ar­dından ortaya çıkan yıkım, deva­sa altyapı ve yeniden inşa projele­rini gündeme getirdi. Ulaştırma, enerji ve konut sektörlerinde yüz milyarlarca dolarlık ihale hacmi konuşuluyor. Türk müteahhitleri bu süreçte hız, maliyet ve yakın­lık avantajına sahip. Ancak riskler de büyük: Savaş koşullarının sür­mesi, ödemelerde aksaklıklar ve sözleşme ihlalleri. Bu tabloda tah­kim mekanizması, Türk şirketle­ri için vazgeçilmez bir güvenlik ağına dönüşüyor. İstanbul Tah­kim Merkezi (İSTAC) veya bölge­sel tahkim kurumlarının Ukrayna sözleşmelerinde tercih edilmesi, yatırımcı açısından ciddi bir te­minat işlevi görebilir.

Suriye’de kontrollü ticaret ve hukuk

Suriye ile sınır ticareti, kriz yıl­larında neredeyse durma noktası­na gelmişti. Son dönemde kontrol­lü kapıların açılması, ticarette sı­nırlı da olsa bir hareketlilik yarattı. Burada ortaya çıkan en önemli ihtiyaç, ticaretin hukuki çerçe­vesidir. Gümrük işlemleri, tesli­mat gecikmeleri ve sınır güvenliği kaynaklı anlaşmazlıklar hızla tah­kime taşınabilecek nitelikte. Be­lediyelerden küçük ölçekli ihra­catçılara kadar çok sayıda aktörün taraf olduğu bu ticaret, tahkim me­kanizmasının etkin kullanımı sa­yesinde güvence altına alınabilir. Türkiye’nin tahkim kapasitesi, bu süreçte bölgesel istikrarın hukuki teminatı olacaktır.

2026’ya kadar Irak-Türkiye ti­caret hacminin 20 milyar doları aşması bekleniyor. Azerbaycan gazının TANAP üzerinden artan kapasiteyle Avrupa’ya ulaştırıl­ması, Ukrayna’da inşaat projele­rine Türk şirketlerinin katılımı­nın hızlanması ve Suriye’de sınır ticaretinin canlanması öne çıkan gelişmeler olacak. Bu tablo, yeni sözleşmeler ve yeni uyuşmazlık­lar anlamına geliyor. Tahkim me­kanizmaları, önümüzdeki bir yıl içinde adeta “ekonomik güven si­gortası” rolünü üstlenecek.

2030’a doğru nereye evriliriz?

2028’e gelindiğinde Orta Kori­dor’un en stratejik ayağı olan Zen­gezur hattının açılmasıyla birlik­te, Türkiye’nin bölgesel rolü daha da güçlenecek. Çin’den Avrupa’ya uzanan ticaret hattı, Türkiye üze­rinden daha yoğun geçecek. Bu sü­reçte yalnızca lojistik ve finans­man değil, aynı zamanda uyuş­mazlık çözüm mekanizmalarının da Türkiye merkezli hale gelmesi büyük önem taşıyor. Tahkim, üç yıl içinde Türkiye’nin ekonomik büyümesinin hukuki altyapısını oluşturacak.

Tahkim: Bir güven sermayesi

