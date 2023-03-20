Türk tasarımcı imzalı SUV

Son dönemde takip ettiğim ve çok beğendiğim markalardan biri Kia. Tasarım dili, malzeme kalitesi, sürüş hissi, teknolojileri. En son EV6 ve Niro’da da bunu net bir şekilde görmüştüm.

Bu hafta da markaya bir başka bakış açısı, yenilik geldi Kia EV9, daha önce 2021 yılında konsept olarak karşımızdaydı şimdiyse çok daha net bir şekilde duruyor. Türk tasarımcı Berk Erner imzalı SUV, E- GMP platformunda, bilgilere göre de 480 km’ye kadar bir menzil de sunacakmış.

Bana bu rakamlar hala biraz az geliyor dürüst olmak gerekirse. Ama EV9’un markanın çıtasını bir adım daha öteye taşıyacağına eminim. Şimdilik tam detaylar için mart sonundaki lansmanı beklemek gerek, ama ilk izlenimim çok olumlu.

Öte yandan her gün Togg’dan bir detay geliyor, hızlıca aktarmaya, paylaşmaya çalışıyoruz. Yalnız Togg ile ilgili ne paylaşırsam sosyal medyada 5 dakika içinde çok farklı yorumlar geliyor, adeta yorumlarda herkes karpuz gibi bölünmüş.

En son bana hükümet destekçisi de dendi ya gam yemem. Bu haftadan bir diğer notum: Ferrari Prosangue tanıtılmasa resmen unuttuğum bir marka Mazda. Tasarımına, detaylarına bayıldığım bir markanın günden güne erimesi, unutulması çok acı. Bu arada Ferrari’nin tasarımı gerçekten de MX-30’u andırıyor. Mazda’nın tekrar Türkiye’ye uygun modellerle sahalara dönmesi dileğiyle.

Son bir not da Çinli Chery’den. Geçen hafta Omoda 5’i kullanmış kısa birkaç da video koymuştum. Biri 280.000 izlendi, inanılmaz bir ilgi var Çinli markaya. 21’inde de fiyat listeleri açıklanacak. Ama gelişim gerçekten çok iyi. Markaların iç mekan tasarımları yerine dev multimedya ekranları koyup işi kolaya kaçmalarını da not etmiyor değilim. Bakalım Chery ne kadar rekabetçi fiyatlarla gelecek?