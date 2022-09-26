Türk tatları

Türk Mutfağı, ilk kez bir yabancı araştırmacı ekibince tanıtıma konu oldu. Ege İhracatçı Birlikleri, çok anlamlı bir projeye imza attı.

Ege İhracatçı Birlikleri‘nin (EİB) ABD pazarında gıda sektörlerinin tanıtımı için Turquality desteğiyle yayımladığı “Türk Tadları” (Turkish Tastes) kitabı, Türkiye’nin yabancılar eliyle kaleme aldığı ilk yemek kitabı olma özelliği taşıyor. Hazırlayıcıları, Nevada Üniversitesi ve Nevada Lokantacılar Birliği. Eser için bir “proje kitabı” demek mümkün. Dekan Dr. Shoemaker’in bu yemeklerin tüm malzemesinin ABD’de bulunabileceğini kaydetmesi de çok yerinde.

Çalışmanın “Türkiye Mutfağı” bölümü, Dr. M. Mackenzie tarafından tanıtılıyor. Yazarın 4 sayfada Türkiye sosyo-coğrafyasını yorumlayabilmesi parmak ısırtıcı. Anadolu Mutfağı’nın Hititlere dayandığını söylemesi hoş.

Sonra otlar… Sadece ot mu? Bunu zeytinyağı, kuru meyveler takip ediyor. Haftalık bir yemek ve tatlı planı ekinde yağ ve protein tablosu verilerek tamamlanmış.

Bu ortak çalışmada basit ve yalın bir dille yazılmış 35 yemek tarifi var. Tarifler ABD’li dostlarımızın kaleminden çıkma. Menemen, domates çorbası, bulgur pilavının yanında, yalancı dolma ve hünkar beğendi unutulmamış.

Türkiye Şarapçılığı bölümünde yeni oluşan bir “Urla Şarap Rotası” eklenmiş.

“Gastro İzmir”in özel bir bölüm olduğu eserde, İzmir’e has yemek tariflerinin yanına söğüş, boyoz ve kokoreç gibi, “İzmir Sokak Lezzetleri”nin eklenmesi çok yerinde. Bu bölümde imza şef Aylin Yazıcıoğlu’na ait. Ana tarafı İzmir’li olan Aylin hanım, bir Girit yemeği olan “Sinkonta”yı anlatmış.

Çalışma şimdi, ABD‘nin 1. sıradaki gastronomi okulunun ders kitabı. Nevada Lokantacılar Birliği de çalışmayı mutfakta uyguluyor.

Bu lezzet kitabı, güçlü marka yaratmak için 2004‘de başlatılan Turquality Programı’nın ne denli yerinde olduğunu anlattığı kadar, marka yolculuğunun uzun ve odaklanma gerektirdiğini bir kez daha kanıtlıyor.

EİB’nin Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi başta, tüm emeği geçenleri kutlamayı görev biliyorum.

GÜNÜN SÖZÜ :

ABD ve Avrupa Birliği‘nin peyderpey faiz yükseltme kararları, Türkiye için para yaratma eyleminin bir ateşten gömlek olacağını çok net anlatıyor.