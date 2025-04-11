Türk teknoloji şirketlerinin yeni gözdesi Dubai oldu

Yapay zekâ yatırımlarına milyarlarca dolarlık fon ayıran ve sektördeki önemli oyuncularla iş birliği yapan BAE, Türk teknoloji şirketleri için de büyüme pazarı haline geldi. Bu şirketlerden biri olan Bimser, Dubai’de ofis açarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki gücünü artırmayı hedefliyor.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) arasın­da hızla yükselen ticaret hacmi, 3 haneli büyüme gösteri­yor. Geçtiğimiz yıl yüzde 107 büyü­yerek 20 milyar doları aşan bu ha­cim, önümüzdeki dönemde özellik­le savunma ve teknoloji başta olmak üzere birçok alana yayılarak büyü­yecek gibi görünüyor.

Son yıllarda özellikle teknoloji, en fazla dikkat çeken alanlardan biri. Türkiye’nin en önemli dijital uygulamaların­dan Getir’e BAE merkezli yatırım fonu Mubadala’nın ortak olması, ardından geçtiğimiz günlerde N11. com’un BAE merkezli DMSF Hol­ding tarafından satın alınma süreci bu alana ilginin artacağını gösteri­yor.

Yapay zekâ yatırımlarına mil­yarlarca dolarlık fon ayıran, bu sek­tördeki önemli oyuncularla işbirliği yapan BAE, Türk teknoloji şirketle­ri için de büyüme pazarı haline gel­miş durumda. 2022 yılında önemli girişimlere ev sahipliği yapan Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’nın öncülük ettiği ve 5 üniversiteyi bu­luşturan Starcamp Global’in ülke­de Dubai Teknoloji Pazarlama Ofi­si’ni hizmete alması ilk büyük ciddi adımlardan biriydi.

Şimdilerde ise Türk yazılım ve teknoloji şirketle­ri, kendi başlarına BAE’ye girerek, Körfez ülkeleri ve Afrika’ya ulaş­mak için birbiri ardına önemli ça­lışmalar yapıyor. Bilgi teknoloji ala­nında yazılım çözümleri üretmek için 1998 yılında kurulan Bimser, bunlardan biri. Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarında 30’dan fazla ül­keye ihracat teknoloji ihracatı ya­pan Bimser, Dubai’de ofis açtı.

2 bin 500’den fazla müşterisi var

Yapay zekâya odaklanan ve 220 kişiye istihdam sağlayan Bimser, Dubai’deki yeni ofisiyle MENA ya­ni Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki gücünü artırmayı planlıyor.

2 bin 500’den fazla müşteriye hizmet ve­ren Bimser, düşük kodlu platfor­mu Synergy, kalite yönetim siste­mi QDMS, varlık ve bakım yönetim platformu BEAM, performans yö­netim aracı Ensemble ve yönetişim, risk ve uyumluluk aracı QGRC da­hil olmak üzere bir dizi çözüm su­nan kurumsal yazılım sektörün­de önemli bir oyuncu olarak bilini­yor.

Bimser’in CEO’su Murat Atıcı, “Amacımız küresel bir şirket olmak ve Dubai’de bir varlık oluşturmak bu yolculukta stratejik bir adımdır. MENA bölgesi önemli fırsatlar su­nuyor ve bu ofis, özel bir yerel ekip­le müşterilerimizi ve ortaklarımı­zı daha etkili bir şekilde destekle­memize olanak tanıyor” dedi. Dubai ofisi, hem ortak hem de müşteri ilişkilerini yöneterek bölge için bir pazarlama ve satış merkezi görevi görecek.

Bimser, yıl sonuna kadar Körfez’deki aktif işbirliği genişliği­ni de üç katına çıkarmayı hedefleye­rek ortak odaklı pazara giriş mode­lini kullanmayı planlıyor. Şirketin ilk odak noktası, Suudi Arabistan ile bağlantıları olan güçlü bir Dubai merkezli firma da dahil olmak üzere halihazırda üç ortağının bulunduğu BAE pazarı.

Suudi Arabistan, 100 milyar dolarlık yatırım açıkladı

Geçtiğimiz yıl dünya devi ABD’li Microsoft, BAE merkezli yapay zekâ firması G42’ye 1,5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bu yılın şubat ayında Fransa ve BAE, yapay zekâ için yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırımla 1 gigawatt kapasitesinde bir veri merkezi kurmak için anlaş­tı. BAE Ulusal Güvenlik Danışma­nı Şeyh Tahnoon bin Zayed, geçti­ğimiz haftalarda Başkan Donald Trump ile yaptığı görüşmede ya­pay zekâ ve teknoloji ağırlıklı olmak üzere 1.4 trilyon dolarlık yatırım ya­pacaklarına dair söz verdi.

Dubai’de bunlar olurken, bölgedeki bir baş­ka büyük oyuncu, Suudi Arabistan, BAE’ye rakip olarak 100 milyar do­larlık yapay zekâ merkezi planladı­ğını açıkladı. Özetle, Körfez ülke­leri yapay zekâ ve ileri teknolojiyle önemli çalışmalar duyuruyor. Kör­fez’deki birçok ülke bu alanda reka­bete bile başlamış durumda. Türk şirketleri, bu çalışmaların içinde ol­malı, bu yatırımlarla büyümeli. Ya­tırıma yakın olmak için işbirlikleri­ni artırmalı, ofisler kurulmalı.