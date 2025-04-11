Türk teknoloji şirketlerinin yeni gözdesi Dubai oldu
Yapay zekâ yatırımlarına milyarlarca dolarlık fon ayıran ve sektördeki önemli oyuncularla iş birliği yapan BAE, Türk teknoloji şirketleri için de büyüme pazarı haline geldi. Bu şirketlerden biri olan Bimser, Dubai’de ofis açarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki gücünü artırmayı hedefliyor.
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) arasında hızla yükselen ticaret hacmi, 3 haneli büyüme gösteriyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 107 büyüyerek 20 milyar doları aşan bu hacim, önümüzdeki dönemde özellikle savunma ve teknoloji başta olmak üzere birçok alana yayılarak büyüyecek gibi görünüyor.
Son yıllarda özellikle teknoloji, en fazla dikkat çeken alanlardan biri. Türkiye’nin en önemli dijital uygulamalarından Getir’e BAE merkezli yatırım fonu Mubadala’nın ortak olması, ardından geçtiğimiz günlerde N11. com’un BAE merkezli DMSF Holding tarafından satın alınma süreci bu alana ilginin artacağını gösteriyor.
Yapay zekâ yatırımlarına milyarlarca dolarlık fon ayıran, bu sektördeki önemli oyuncularla işbirliği yapan BAE, Türk teknoloji şirketleri için de büyüme pazarı haline gelmiş durumda. 2022 yılında önemli girişimlere ev sahipliği yapan Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’nın öncülük ettiği ve 5 üniversiteyi buluşturan Starcamp Global’in ülkede Dubai Teknoloji Pazarlama Ofisi’ni hizmete alması ilk büyük ciddi adımlardan biriydi.
Şimdilerde ise Türk yazılım ve teknoloji şirketleri, kendi başlarına BAE’ye girerek, Körfez ülkeleri ve Afrika’ya ulaşmak için birbiri ardına önemli çalışmalar yapıyor. Bilgi teknoloji alanında yazılım çözümleri üretmek için 1998 yılında kurulan Bimser, bunlardan biri. Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarında 30’dan fazla ülkeye ihracat teknoloji ihracatı yapan Bimser, Dubai’de ofis açtı.
2 bin 500’den fazla müşterisi var
Yapay zekâya odaklanan ve 220 kişiye istihdam sağlayan Bimser, Dubai’deki yeni ofisiyle MENA yani Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki gücünü artırmayı planlıyor.
2 bin 500’den fazla müşteriye hizmet veren Bimser, düşük kodlu platformu Synergy, kalite yönetim sistemi QDMS, varlık ve bakım yönetim platformu BEAM, performans yönetim aracı Ensemble ve yönetişim, risk ve uyumluluk aracı QGRC dahil olmak üzere bir dizi çözüm sunan kurumsal yazılım sektöründe önemli bir oyuncu olarak biliniyor.
Bimser’in CEO’su Murat Atıcı, “Amacımız küresel bir şirket olmak ve Dubai’de bir varlık oluşturmak bu yolculukta stratejik bir adımdır. MENA bölgesi önemli fırsatlar sunuyor ve bu ofis, özel bir yerel ekiple müşterilerimizi ve ortaklarımızı daha etkili bir şekilde desteklememize olanak tanıyor” dedi. Dubai ofisi, hem ortak hem de müşteri ilişkilerini yöneterek bölge için bir pazarlama ve satış merkezi görevi görecek.
Bimser, yıl sonuna kadar Körfez’deki aktif işbirliği genişliğini de üç katına çıkarmayı hedefleyerek ortak odaklı pazara giriş modelini kullanmayı planlıyor. Şirketin ilk odak noktası, Suudi Arabistan ile bağlantıları olan güçlü bir Dubai merkezli firma da dahil olmak üzere halihazırda üç ortağının bulunduğu BAE pazarı.
Suudi Arabistan, 100 milyar dolarlık yatırım açıkladı
Geçtiğimiz yıl dünya devi ABD’li Microsoft, BAE merkezli yapay zekâ firması G42’ye 1,5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bu yılın şubat ayında Fransa ve BAE, yapay zekâ için yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırımla 1 gigawatt kapasitesinde bir veri merkezi kurmak için anlaştı. BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoon bin Zayed, geçtiğimiz haftalarda Başkan Donald Trump ile yaptığı görüşmede yapay zekâ ve teknoloji ağırlıklı olmak üzere 1.4 trilyon dolarlık yatırım yapacaklarına dair söz verdi.
Dubai’de bunlar olurken, bölgedeki bir başka büyük oyuncu, Suudi Arabistan, BAE’ye rakip olarak 100 milyar dolarlık yapay zekâ merkezi planladığını açıkladı. Özetle, Körfez ülkeleri yapay zekâ ve ileri teknolojiyle önemli çalışmalar duyuruyor. Körfez’deki birçok ülke bu alanda rekabete bile başlamış durumda. Türk şirketleri, bu çalışmaların içinde olmalı, bu yatırımlarla büyümeli. Yatırıma yakın olmak için işbirliklerini artırmalı, ofisler kurulmalı.