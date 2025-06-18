Türk tekstilcisine 60 milyon dolarlık Hollanda fonu

Tekstil ve hazır giyim sektörü ilk çeyrekte ihracattaki kötü gidişatın da etkisiyle şirket kapanmaları ve işsizlik dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Şirketler rotayı Mısır, Sırbistan gibi ülkelere veya Orta Asya gibi bölgelere çevirdi. Can suyu Hollanda merkezli FOUNT’dan geldi. Yatırım coğrafyasına Türkiye’yi de ekleyen şirket 60 milyon dolarlık fon ayırdı.

Bir dönem Türkiye’de hem istihdamın hem de ihracatın amiral gemisi olan tekstil sektörü, son yıllarda deyim yerindey­se kan ağlıyor. Geçen yılı 65 bin kişilik istihdam kaybıy­la kapatan tekstil ve hazır gi­yim sektörleri, 2025’e de kö­tü başladı. Yılın ilk çeyreğin­de ihracattaki düşüşe şirket kapanmaları ve yeni işsizlik dalgası eklendi. İki sektörde sadece bir ayda yaklaşık 15 bin kişi daha işsiz kaldı.

Ocak ayında hazır giyim sektörün­de 10 bin 640, tekstil sektö­ründe ise 4 bin 80 kişilik is­tihdam kaybı yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu verileri­ne göre tekstilde 230, giyim­de ise 917 firma kepenk indirdi. Konkordato ha­berlerinin hızla arttığı, iflasların gündemden düşmediği tekstilde şir­ketler rotasını Mısır, Sırbistan gibi ülkelere veya Orta Asya gibi böl­gelere çevirmiş durum­da. Özellikle Mısır, bu­rada aslan payını aldı. Ülkeye yapılan 3 mil­yar dolar yatırımda li­derliği elinde bulundu­ran Türk tekstil sektörü çözüm arayışına girer­ken, Avrupa’dan küçük ama önemli bir haberi sizlerle paylaşmak isterim. Özellik­le KOBİ düzeyindeki tekstil üreticilerine.

KOBİ’lere odaklanacak

Hollanda merkezli yatırım etki ve danışmanlık firması FOUNT, gelişmekte olan ül­kelere yaptığı yatırım coğraf­yasına Türkiye’yi de eklemiş durumda. Aralarında Rabo­bank, FMO gibi dünyaca ünlü finans kuruluşlarıyla çalışan FOUNT, tekstil sektöründe­ki yatırım ağına Türkiye’deki tekstil üreticilerini de ekle­di. Good Fashion Fund (GFF) adlı bu fon, daha önce Bang­ladeş ve Hindistan’da yatırım yaparak, daha sürdürülebilir üretim modeli oluşturuyor­du. GFF’nin ikinci fonu bu kez Türkiye ve Vietnam’ı da ek­lemiş durumda. GFF 2.0 adı verilen fon, yenilenebilir ve enerji açısından verimli tek­nolojilerin benimsenmesini sağlamak ve sosyal ve cinsiyet sonuçlarını iyileştirmek için tekstil tedarik zincirlerindeki küçük ve orta ölçekli şirketle­re yatırım yapmayı hedefliyor.

Danışmanlık firması Cli­mate Policy Initiative (CPI) ile karma finans için küresel bir ağ olan Convergence ara­sındaki bir ortaklık olan Ca­talytic Climate Finance Faci­lity (CC Facility) tarafından sağlanan fonun büyüklüğü ise açıklanmadı.

Gelişmekte olan ülkelerde çalışıyor

Merkezi Amsterdam’da bu­lunan FOUNT, Afrika, Gü­neydoğu Asya, Orta ve Güney Amerika’daki ülkelerini içe­ren yatırımlara odaklanıyor. Bu yatırımlardan BIX Capital, Sahra Altı Afrika’da temiz pi­şirme çözümleri, AGRI3 Fund ise gelişmekte olan pazarlarda sürdürülebilir tarım alanları­na yönelik çalışıyor. Hollandalı FOUNT’un ilk adım olarak be­lirttiği Türkiye’yi de içeren 60 milyon dolarlık fonu her ne ka­dar çok fazla bir büyüklüğe sa­hip olmasa da hem KOBİ’lere hem de sürdürülebilir alanlara odaklanması açısından önemli bir açılımın habercisi olabilir.

Bangladeş ve Hindistan'da 9 fabrikaya yatırım

Açıklanan ilk GFF fonu Bangladeş ve Hindistan’daki 9 tekstil fabrikasına yatırım yapmıştı. İkinci fonda ise bu rakamın artması planlanıyor. Good Fashion Fund’ın yatırım sorumlusu Jayanth Kashyap, “Hedef kitle olan üreticiler için önerimiz, markaların tedarikçilerle birlikte daha uzun vadeli alım anlaşmaları ve sorumlu satın alma uygulamaları yoluyla iş istikrarını sağlamak için çalışması ve cinsiyet, sosyal diyalog ve geçinme ücretleri gibi hem çevresel hem de sosyal boyutlara güçlü taahhütlerde bulunması. Tedarikçiler ve markalar arasındaki güç ilişkilerini eşitlemeye çalışıyoruz.”