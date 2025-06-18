Türk tekstilcisine 60 milyon dolarlık Hollanda fonu
Tekstil ve hazır giyim sektörü ilk çeyrekte ihracattaki kötü gidişatın da etkisiyle şirket kapanmaları ve işsizlik dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Şirketler rotayı Mısır, Sırbistan gibi ülkelere veya Orta Asya gibi bölgelere çevirdi. Can suyu Hollanda merkezli FOUNT’dan geldi. Yatırım coğrafyasına Türkiye’yi de ekleyen şirket 60 milyon dolarlık fon ayırdı.
Bir dönem Türkiye’de hem istihdamın hem de ihracatın amiral gemisi olan tekstil sektörü, son yıllarda deyim yerindeyse kan ağlıyor. Geçen yılı 65 bin kişilik istihdam kaybıyla kapatan tekstil ve hazır giyim sektörleri, 2025’e de kötü başladı. Yılın ilk çeyreğinde ihracattaki düşüşe şirket kapanmaları ve yeni işsizlik dalgası eklendi. İki sektörde sadece bir ayda yaklaşık 15 bin kişi daha işsiz kaldı.
Ocak ayında hazır giyim sektöründe 10 bin 640, tekstil sektöründe ise 4 bin 80 kişilik istihdam kaybı yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre tekstilde 230, giyimde ise 917 firma kepenk indirdi. Konkordato haberlerinin hızla arttığı, iflasların gündemden düşmediği tekstilde şirketler rotasını Mısır, Sırbistan gibi ülkelere veya Orta Asya gibi bölgelere çevirmiş durumda. Özellikle Mısır, burada aslan payını aldı. Ülkeye yapılan 3 milyar dolar yatırımda liderliği elinde bulunduran Türk tekstil sektörü çözüm arayışına girerken, Avrupa’dan küçük ama önemli bir haberi sizlerle paylaşmak isterim. Özellikle KOBİ düzeyindeki tekstil üreticilerine.
KOBİ’lere odaklanacak
Hollanda merkezli yatırım etki ve danışmanlık firması FOUNT, gelişmekte olan ülkelere yaptığı yatırım coğrafyasına Türkiye’yi de eklemiş durumda. Aralarında Rabobank, FMO gibi dünyaca ünlü finans kuruluşlarıyla çalışan FOUNT, tekstil sektöründeki yatırım ağına Türkiye’deki tekstil üreticilerini de ekledi. Good Fashion Fund (GFF) adlı bu fon, daha önce Bangladeş ve Hindistan’da yatırım yaparak, daha sürdürülebilir üretim modeli oluşturuyordu. GFF’nin ikinci fonu bu kez Türkiye ve Vietnam’ı da eklemiş durumda. GFF 2.0 adı verilen fon, yenilenebilir ve enerji açısından verimli teknolojilerin benimsenmesini sağlamak ve sosyal ve cinsiyet sonuçlarını iyileştirmek için tekstil tedarik zincirlerindeki küçük ve orta ölçekli şirketlere yatırım yapmayı hedefliyor.
Danışmanlık firması Climate Policy Initiative (CPI) ile karma finans için küresel bir ağ olan Convergence arasındaki bir ortaklık olan Catalytic Climate Finance Facility (CC Facility) tarafından sağlanan fonun büyüklüğü ise açıklanmadı.
Gelişmekte olan ülkelerde çalışıyor
Merkezi Amsterdam’da bulunan FOUNT, Afrika, Güneydoğu Asya, Orta ve Güney Amerika’daki ülkelerini içeren yatırımlara odaklanıyor. Bu yatırımlardan BIX Capital, Sahra Altı Afrika’da temiz pişirme çözümleri, AGRI3 Fund ise gelişmekte olan pazarlarda sürdürülebilir tarım alanlarına yönelik çalışıyor. Hollandalı FOUNT’un ilk adım olarak belirttiği Türkiye’yi de içeren 60 milyon dolarlık fonu her ne kadar çok fazla bir büyüklüğe sahip olmasa da hem KOBİ’lere hem de sürdürülebilir alanlara odaklanması açısından önemli bir açılımın habercisi olabilir.
Bangladeş ve Hindistan'da 9 fabrikaya yatırım
Açıklanan ilk GFF fonu Bangladeş ve Hindistan’daki 9 tekstil fabrikasına yatırım yapmıştı. İkinci fonda ise bu rakamın artması planlanıyor. Good Fashion Fund’ın yatırım sorumlusu Jayanth Kashyap, “Hedef kitle olan üreticiler için önerimiz, markaların tedarikçilerle birlikte daha uzun vadeli alım anlaşmaları ve sorumlu satın alma uygulamaları yoluyla iş istikrarını sağlamak için çalışması ve cinsiyet, sosyal diyalog ve geçinme ücretleri gibi hem çevresel hem de sosyal boyutlara güçlü taahhütlerde bulunması. Tedarikçiler ve markalar arasındaki güç ilişkilerini eşitlemeye çalışıyoruz.”