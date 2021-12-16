Türk Telekom ve Çalık, Arnavutluk’tan çıktı, Macaristan’a girdi

Ağustos ayında sizlere bu köşeden Arnavutluk’taki en önemli Türk yatırımlarından biri olan ALBtelecom’un satışıyla ilgili bir haberi duyurmuştuk. Haberimizde Vodafone ve One markasıyla birlikte ülkenin 3 telekom şirketinden biri olan ALBtelecom’un en büyük hissedarı olan Çalık Grubu ve Türk Telekom’un ortaklığındaki Cetel Telekom adlı şirketin sahibi olduğu yüzde 80.27’lik hissenin satışının gündemde olduğunu, Türk konsorsiyumun satış için de ABD’li finansal danışmanlık şirketi EY ile anlaşma yapıldığını paylaşmıştık. Haberimizde ALBtelecom’u almak isteyen 2 firma olduğunu, bunlardan birinin de 4iG adlı Macar Telekom şirketi olduğunu vurgulamıştık. İşte o satış sonunda tamamlandı ve Türk Telekom ve Çalık, Arnavutluk’taki şirketini Macar teknoloji şirketi 4iG’ye sattı.

Türkiye’nin Arnavutluk’taki ilk büyük çaplı yatırımlarından biri olan ALBtelecom’un satış süreci ise gelecek ay tamamlanacak. ALBtelecom’da geri kalan hisse ise yüzde 13.78’lik payla Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanlığı ve yüzde 2.47’lik payla Arnavutluk Postası’nda. 4iG Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Zoltan Gellert Jaszai, “Satın alma, Batı Balkanlar telekomünikasyon sektöründeki genişlememizde önemli bir adımdır. Böylece yeni fırsatların da önü açılacaktır” dedi.

MACAR FİRMANIN İKİNCİ BÜYÜK ORTAĞI OLUYOR

Satış fiyatı ise açıklanmadı. Ancak edindiğim bilgilere göre satın alma planında CETEL, Macar şirketi 4iG’den yüzde 3,2’lik hisse alacak ve en büyük ikinci yatırımcı pozisyonuna geçecek. Hatırlayacağınız gibi Tiran yönetimi, 2005 yılında bünyesinde GSM şirketi Eagle Mobile’i de kapsayan ALBtelecom’u Çalık Grubu ve Türk Telekom’un oluşturduğu CETEL adlı firmaya 120 milyon Euro bedelle satmıştı. 800 civarında çalışanı olan ve Arnavutluk’taki en büyük sabit hat ve üçüncü büyük mobil operatör olan ALBtelecom, 2020’de 59 milyon euro gelir elde etmişti. Çalık ve Türk Telekom’un hisselerini alan 4iG adlı şirket ise Macaristan’ın en hızlı büyüyen bilişim şirketlerinden biri.

ŞİRKETİ BAŞBAKAN ORBAN’A YAKIN İSİM ALDI

1995 yılında kurulan ve 924 çalışanı olan 4iG, geçen yılı 57 milyar Macar Forinti yani 174 milyon dolar ile kapattı. Neredeyse ALBtelecom ile benzer büyüklükteki şirketin şu andaki en büyük hissedarı ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Zoltan Gellert Jaszai ise Macaristan’ın en etkili 50 isminden biri olarak görünüyor. Şirketin eski sahibi olan Macar oligark Lorinc Meszaros, bir gaz tesisatçısı iken 1,4 milyar dolarlık servetiyle Macaristan’ın en zengin ismi haline geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Urban’ın çocukluk arkadaşı olan Meszaros, malvarlığını anlatırken, “Benim servetim üç faktör sayesinde: Tanrı, şans ve Viktor Orban” diye de açıkça dile getirmiş bir isim. Kamuoyunda 4iG’nin Meszaros’a geçmiş yıllardaki satışı yüzünden baskı gelince, Macar oligark geçtiğimiz yıl hisselerini yakın arkadaşı ve kimilerine göre sağ kolu, şu anda firmanın sahibi görünen Zoltan Gellert Jaszai’ye devretmişti. Bu arada bir hatırlatma daha yapmakta fayda var. Macaristan’daki en büyük Türk yatırımcısı Türk Telekom. 2010 yılında Macar Telekom şirketi Invitel International’ı 221 milyon Euro'ya alan Türk Telekom, faaliyetlerine TTI adıyla devam ettiriyor.