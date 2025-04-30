Türk turizmci Baltık devine ortak oldu  

DÜNYA’nın mart ayında duyurduğu turizmdeki önemli ortaklık resmen duyuruldu. 200 milyon euroluk ciro yapan Baltık pazarının en büyük turizm şirketi, Türk işadamı Neşet Koçkar’ın şirketi Anex’e satıldı.

Türkiye’nin en önemli turizm operatörlerinden Anex’in patronu Neşet Koçkar, birkaç aydır peşinde olduğu Baltık devine ortak oluyor. DÜNYA’nın 15 Mart’ta duyurduğu satın alma görüşmeleri tamamlandı. Anex, Baltıkların en büyük turizm şirketlerinden Litvanyalı AB Novaturas’ın en büyük hissedarlarından biri oldu. Baltık tur operatörü Novaturas, Türk yatırımcıyla yapılan anlaşmanyı resmen duyurdu.

Litvanyalı devden Nasdaq Vilnius Borsası’na yapılan açıklamada “Şirketin hisselerinin yüzde 23,2'si, uluslararası havacılık, gayrimenkul, turizm ve diğer endüstrilerde işletmeleri olan tanınmış bir Türk turizm iş adamı ve yatırımcı olan Neşet Koçkar tarafından satın alınıyor. Planlanan işlemin ikinci ve son aşamasının sonbahara kadar tamamlanması bekleniyor.

Bay Kockar'ın stratejik yatırımcı olarak gelişi, Novaturas'ın operasyonlarında yeni bir aşamayı işaret ediyor. Dünya standartlarındaki turizm ve diğer iş ağlarının ve uzun yıllara dayanan deneyiminin büyüme için yeni fırsatlar sağlayacağından, rekabet avantajımızı güçlendireceğinden ve müşterilerimize, çalışanlarımıza, ortaklarımıza ve hissedarlarımıza fayda sağlayacağından eminiz” denildi.

“Öncelik şirketin stratejisindeki değişim olacak”

Novaturas CEO'su Kristijonas Kaikaris ise yaptığı açıklamada, “Acil planlarımız arasında şirketin stratejisini ve gelişim beklentilerini gözden geçirmek yer alıyor. Kısa vadede, Baltık ülkelerinden gelen gezginlerin ilgi gösterdiği destinasyonlarda yatırımcının işletmeleriyle sinerjilerden yararlanmaya çalışacağız. Yakın gelecekte otel ve seyahat tekliflerimizin yelpazesini genişletmeyi, bunları farklı gezginlerin ihtiyaçlarına daha da uyarlamayı ve böylece müşteri deneyimini kesinlikle iyileştirmeyi umuyoruz” dedi.

Türk turizmci Koçkar ise “Novaturas'a yapılan yatırım stratejik ve uzun vadelidir. Baltık turizm pazarının beklentilerine inanıyorum ve seyahat edenler tarafından çok değer verilen bu yerel markanın konumunu, Türkiye, Yunanistan, İspanya, Mısır ve Baltık ülkelerinden seyahat edenler arasında popüler olan diğer destinasyonlardaki deneyimimizden ve operasyonlarımızdan yararlanarak güçlendirmek için büyük bir potansiyel görüyorum. Aynı zamanda, Novaturas'ın yaklaşık otuz yıllık operasyon boyunca kazandığı seyahat organizasyonu deneyiminin karşılıklı olarak faydalı olabileceğini görüyoruz” diye konuştu.

Pazarın yüzde 40'ını yönetiyor

1999 yılında kurulan Novaturas, Baltık ülkelerindeki en büyük tur operatörü olarak biliniyor. Litvanya, Estonya ve Letonya’da charter uçuşları yapan ve pazarın yüzde 40’ını kontrol eden Novaturas, Polonya'da da 400'den fazla seyahat acentesiyle çalışıyor. 2018'de Nasdaq Vilnius Borsası’nda halka açılan şirket, 2024 yılında 201 milyon Euro gelir elde etti ve Litvanya, Letonya ve Estonya'da 239 bin yolcuya hizmet verdi.

Türkiye'ye 1 milyondan fazla turist getiriyor

1996 yılında kurulan Anex, satın almalarla büyüyen bir marka. 2019’da Rusya'nın en büyük tur operatörlerinden biri olan İntourist'i alan Anex, 2020 yılında da iflas eden Thomas Cook'un Almanya'daki şirketlerinden Neckermann Reisen'i de satın alarak büyük yankı uyandırmıştı. Anex Almanya’da daha önce Thomas Cook'un Almanya’daki diğer şirketleri Öger Tours ve Bucher Reisen'i de satın almıştı.

Anex’in 20’den fazla ülkede ofisi ve 6 bin 500 kişiyi istihdam ediyor. Türkiye’de turizmin dayandığı incoming alanında faaliyet gösteren firmalardan Anex 2021 yılında 1 milyon 255 bini Antalya, 205 bini Ege bölgesine olmak üzere toplam 1 milyon 460 bin turisti Türkiye’ye getirmişti. Bu turistlerin çoğunluğunu da Rusya pazarından gelenler oluşturmuştu.