Türk turizmini bekleyen 'Antalyagrad' tehlikesi    

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üzerinden 19 gün geçti ve Moskova Yönetimi’ne yönelik yapılan yaptırımlara her gün uzun bir liste ekleniyor. Gıdadan lojistiğe, otomobilden bilişime dünyanın hemen hemen her coğrafyasından şirketler Kremlin’in saldırgan tavrını kınayarak ülkedeki faaliyetlerini durduruyor, askıya alıyor veya çekiliyor. Bu tepkiye son olarak finans kurumları da eklenmiş durumda. Dünyaca ünlü ödeme sistemleri MasterCard ve Visa’nın operasyonlarını durdurmasının ardından PayPal, 18 Mart’tan itibaren Rusya ile çalışmayacağını ve tüm hesapları bloke edeceğini açıkladı. Rusya’ya yönelik uygulanan bu yaptırımlar, Rusların ülke içinde olduğu kadar yurtdışındaki ödemelerinde de sorunlara neden oluyor. Bu durum Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Zira yaptırımlar nedeniyle hayatı zorlaşan Rusların Türkiye’ye akın ettiği bilinen bir gerçek. Bu durum, turizm sezonunu da olumsuz etkileyecek tabii. Yaptırımlar nedeniyle ekonomik sorunlar yaşamaya başlayan Rusların sayısı azalacak, gelenler ise ödemelerini yapmakta zorlanacak.

Geçmiş yıllarda sorun yaşandı

Türkiye turizmini etkileyecek olan sorun bununla da sınırlı değil. Asıl sorun Rusya’ya karşı oluşan küresel tavır ve Rusların kendilerini izole eden Batı ülkelerine olan bakışı. Geçen hafta Antalya’da otel sahibi bir iş insanıyla konuştum. Söylediği sözler ilginçti. Uçak krizinin olduğu süreçte Türk turizminin Ukraynalı turistler ile ayakta kaldığını anlatan iş insanı, “O zaman birçok oteli ifl astan kurtaran, Kiev Yönetimi’nin yönlendirmesiyle Ukraynalı turistlerin akın akın gelmesi oldu. Yaklaşık 2 milyon Ukraynalı turist başta Antalya olmak üzere Akdeniz ve Ege’de turizmin ayakta kalmasını sağladı. Geçen yıl da yine 1 milyondan fazla turist geldi. Ancak bu yıl ne yazık ki o beklenti olmayacak. Rusların da sayısında büyük düşüş yaşanacak. Asıl sıkıntı Rus turistlerin Avrupalılar ile yan yana gelmesi” diyor. Geçmişte Alman-Rus turistlerin aynı tesiste konaklamayı tercih etmediğini anlatan otel sahibi iş insanı, “Bu yıl da Rus turistler, İngiliz, Alman, Fransız veya Polonyalı turistle yan yana gelmek istemeyecek. Onlar da Ruslarla. Sorun olmaması için çözüm bulmaya çalışıyoruz. En azından güvenlik sayılarını yaz sezonunda artırmayı düşünüyoruz” diye anlatıyor.

Film, Alman ve Rus ortak yapımı olacaktı

2014 yılında Ukrayna krizi nedeniyle gerginlik yaşanan Berlin-Moskova hattında buzlar sinemada eritilmeye çalışılmıştı. O dönem yazdığım bir haberde Alman aktör Til Schweiger ile Rusya'nın gişe rekortmeni oyuncusu Fedor Bondarchuk'u buluşturan 'Antalyagrad' isimli filmi konu alan bir haber yayınlamıştım. Antalya'da çekilecek komedi filminde çocuklarını yanına alarak Antalya'ya tatile gelen Rus ve Alman iki dul babanın birbirleriyle çatışması konu edilecekti. Stalingrad filmini de yöneten Bondarchuk’un Antalyagrad filmi bir türlü hayata geçmedi. Ancak bu yıl Türk turizmini, iki tarafta da başlayan işte cepheleşme sorunu bekliyor.