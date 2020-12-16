Türk turizminin geleceği için iki öneri

2020 yılında turizmde yüzde 80’lere varan bir daralma yaşandı. Kültür turizminin ülkemizdeki öncüsü Fest Travel’ın kurucusu Faruk Pekin, 2021’in de turizm açısından pek parlak bir yıl olmayacağını belirtiyor, gerçek canlanma için önerilerde bulunuyor.

Kültür turizminin ülkemizdeki öncüsü Fest Travel’ın kurucusu Faruk Pekin, 2021’in de turizm açısından parlak bir yıl olmayacağını belirterek “IATA’ya göre gerçek canlanma 2024-2025 yılını bulacaktır” değerlendirmesini yaptı. Faruk Pekin ile turizm sektöründe gelecek beklentisi üzerine sohbet yaptım. Geçen yıl 300 grupla yurt dışı kültür gezisi düzenlediklerini, 2020’de yurt dışına gezileri olmadığını, yurt içerisinde Hattuşaş-Kapadokya ve İstanbul’da sınırlı sayıda gezi organize ettiklerini söyledi. Turizm hareketlerinin neredeyse durmuş olduğunu belirten Pekin, “2020’de ülkemize gelen yabancı sayısı yaklaşık 7 milyon, gelir ise 4 milyar dolar düzeyinde oldu. Sağlık turizmi için gelenlerin sayısında da önemli düşüş yaşandı” bilgisini verdi. Fest Travel, 35 yıldır Türkiye içinde 350, dünyada da 350 güzergahla kültür turizminde gerçek bir öncü. “Gezi Kültürü- Gezgin-Barış Kültürü” deyimlerini yaşama sokan onlar oldu. Bunun ışığında Pekin’in “Yurt dışından gelen ve yurt dışına Nisan-Ekim döneminde giden kültür turizmi anlamında hemen hemen hiçbir faaliyet olmadı. Tekil olarak Antalya civarına ve Kapadokya’ya kültür gezileri gerçekleşti. Yurt dışına yılda 300 grup gezisi düzenlerken bu yıl hiç bir organizasyon yapamadık, sadece yurt içi gezileri düzenleyebildik” sözleri, hem anlamlı, hem de düşündürücü…

Türkiye turizminin masaya yatırılması gerektiğini belirten Pekin, iki öneriyle gündemi geliştiriyor:

1-Turizmin önündeki en önemli konu sigortalamadır. Turizmin gelişimi bu alanda atılacak adımlara bağlıdır. Turizm sektörünün özellikle ’gezi iptali’ maddesi için gerçekçi ve yaratıcı biçimde, devlet destekli modellere ihtiyacı vardır.

2-Tatil konaklama tesislerini canlandırmada dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı koşullarda, farklı amaçlarla gerçekleştirilen sosyal turizm modelleri bizim de yol almamızda yardımcı olabilir.

Kamu yönetiminin sorunlara çözüm ararken, Fest gibi anlamlı sektör temsilcileriyle diyalog içerisinde çözüm üretme yollarını belirlemelerinin doğru olacağı inancındayım…

GÜNÜN NOTU:

Kıdemli siyaset adamı, dostum Ertuğrul Günay’ın “Bir Hürriyet Partisi” adlı çalışması yayınlandı, iz bırakmaya aday bu eseri kutluyorum.