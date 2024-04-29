Türk ve Katarlı şirkete ABD’de 5.5 milyar liralık dava açıldı

Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’nın mücadelesi devam ederken, şirketlerin askeri anlaşmalarla ilgili sorunları hala devam ediyor. Birçok şirketin yaptıkları anlaşmaları yerine getiremediği, askeri ekipmanları göndermediği medyada geniş yer bulmuştu. Bunlar arasında en fazla dikkat çekeni ise Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov’un geçen yıl istifasına neden olduğu sorunlardı. Hatırlayacağınız üzere istifa sürecinde başında bulunduğu Savunma Bakanlığı, ordu mensuplarına gıda ve üniforma alımına ilişkin bazı skandallarla karşı karşıya kalmış ve bürokrasinin yeterince hızlı işlemediği eleştirilerinin hedefi olmuştu. Her ne kadar Reznikov’un bu sürece adı karışmasa da sorumlu olduğu bakanlıkta yaşananlar, Bakanı istifa sürecine götürmüştü.

O iddialardan biri de kusurlu üniformalardı. Ukrayna Ordusu’nun üniforma ihtiyacını karşılamak için Kiev Yönetimi, ABD’li stratejik danışmanlık şirketi Sinclair & Wilde adlı şirketle anlaşmıştı. 2022 yılında yapılan anlaşmayla ilk aşamada 12.5 milyon dolar değerinde 500 bin takım askeri üniforma tedariki sağlanacaktı. Birkaç başlıktan oluşan anlaşma sürecinde ürünlerin kusurlu olduğu ortaya çıkmış ve teslim alınamamıştı. Değeri onlarca milyon dolara ulaşan askeri ekipmanların kusurlu bulunması ve iadesinin yapılamaması, Ukrayna Ordusu’nun cephede yaşadığı sıkıntıları da artırmıştı. İşte o anlaşmada tedarik sağlayan şirketin Türk olduğu ortaya çıktı. Hem de bu alanda oldukça tanınan bir şirket.

Sudan Ordusu’na da üniforma üretiyordu

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin New York eyaletinde yer alan mahkemede 168 milyon dolarlık bir dava açıldı. Dava edilen şirket tarafında ise İstanbul merkezli Barer Holding ve Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Ercan bulunuyor. Belçika’daki Westerlo futbol takımının sahibi olan Oktay Ercan’ın hikayesi ise Sudan ve eski devrik lideri Ömer El Beşir ile başlıyor. 2000’li yıllarda Sudan’da kurduğu adını verdiği şirketle askeri tekstil alanında üretim gerçekleştiren Oktay Ercan, 2019 yılındaki darbe sonrasında Katar ve Türkiye’de yatırımlarına yoğunlaştı.

Şirketin ortağı Katar Ordusu

Katar Savunma Bakanlığı’yla ortak olarak Barer Holding’i kuran Ercan’ın ayrıca Malta’da Erok Holding, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Semi Energy, Lüksemburg’da da Erok Holding adında şirketleri bulunuyor. 2 yıl önce Belçika’da ZSE Tech adlı şirketiyle ülkeye giren Ercan, anti-drone sistemleri üretiyor. Ercan ve Katar Savunma Bakanlığı’nın ortak olduğu Barer Holding ise 2016 yılında kuruldu. 5 milyon TL sermayesi bulunan şirketin Yönetim Başkanlığı koltuğunda Oktay Ercan, Başkan Yardımcılığı görevinde ise Mohammed Al Marri bulunuyor. Eski adı Sur Corporate Tekstil adlı şirket hakkında istenen 168 milyon dolar yani bugünkü kurla 5.5 milyar TL’lik davanın Ukrayna tarafından ABD’de açılan ilk büyük dava olduğunu da hatırlatmak isterim.