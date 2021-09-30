Türk yapımı Bayraktar SİHA'ları Fas ordusuna teslim edildi

Türk savunma şirketleri, son dönemde hava araçları ihracatını artırıyor. 30 yılı aşkın süredir Ermenistan güçleri tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılması için verilen 44 günlük mücadelede Türk SİHA’larının katkısı yadsınamaz. Dünya tarihine drone’ların zaferi olarak geçen bu sürecin ardından Ukrayna, Katar, Pakistan gibi ülkelerden gelen siparişler, savunmada yeni gücün bu alana kayacağını gösteriyor.

Türk İHA ve SİHA’larının giderek artan ilgisi, Afrika’da da kendini göstermeye başladı. Geçtiğimiz aylarda, Fas’ın Türk SİHA’larının yanı sıra Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ATAK T-129 helikopterlerinin de Fas Ordusu envanterine girmek üzere olduğunu yazmıştık.

Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin, Türkiye’den 22 adetlik T-129 ATAK taarruz helikopteri almak üzere olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Bir diğer gelişme ise Fas’ın 13 adetlik Bayraktar TB2 SİHA siparişiydi. Her ne kadar resmen duyurulmasa da Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin 13 adetlik SİHA için 70 milyon dolarlık alım yapacağı gündemdeydi. İşte o anlaşma hayata geçti ve ilk parti teslim edildi.

Fas Ordusu’nun ilk SİHA’yı geçtiğimiz günlerde aldığı yerel medya tarafından duyuruldu. Fas’ın bu alımı aslında sınır komşusu Cezayir ile uzun yıllardır yaşadığı Batı Sahra Sorunu’nun da tekrar nüksetmesi ile ilgili. Bilindiği üzere iki ülke, eski bir İspanyol kolonisi olan Batı Sahra’nın Cezayir tarafından desteklenmesi ile başlayan kriz geçtiğimiz hafta daha da tırmandı. Fas ile diplomatik ilişkilerini donduran Cezayir, Fas topraklarından Avrupa'ya ihraç ettiği doğalgazda yeni bir planı devreye aldı, İspanya'ya direkt ulaşan Medgaz boru hattındaki kapasiteyi artırmaya, Fas hattını da pasifleştirmeye karar verdi.

Cezayir, Bayraktar'a Çinli firmayla yanıt veriyor

Türk İHA’larının Fas tarafından alımı, iki ülke arasındaki sorunu tekrar ateşledi, Cezayir Yönetimi de buna karşı olarak Çin ile görüşmeye başladı. Yapılan anlaşmaya göre Cezayir, Çinli AVIC firmasından 24 adet WingLoong II insansız hava aracından sipariş etti. Bir diğer yeni gelişme ise Fas’tan... 15 Eylül’de Fas ile İsrail arasında yapılan görüşmelere göre Rabat Yönetimi, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (IAI) ait BlueBird Aero Systems ile birlikte 'kamikaze' drone’larını geliştirecek.