'Türk yat üreticiliğinin başarısını dünyaya gösteriyoruz'

Cannes Uluslararası Tekne Fuarı'nda Türkiye’nin gururu olan Sirena Marin, 36 metrelik yeni gözbebeği Sirena 118 ile fuarda gövde gösterisi yaptı. İpek Kıraç liderliğinde üç yıllık emeğin ürünü olarak denizle buluşan ve Cannes'dan ödüllerle dönen mega yat; özel işçiliği, inovatif tasarımı ve 15.5 milyon euroluk değeriyle göz doldurdu.

Denizcilik dünyasının kalbi geçen hafta Fransa’nın güney sahillerindeki Cannes şehrinde düzenlenen “Uluslararası Tekne Fuarı”nda attı. 8 - 13 Eylül tarihleri arasında iki farklı marinada gerçekleştirilen fuara; 700’den fazla marka, yelkenli, motoryat ve katamaranlarla katıldı. Fuarda meraklıları için deniz oyuncakları da yerini aldı.

Fuara Türk markalar da damgasını vurdu. Türkiye’nin en büyük motoryat ve tekne üreticisi olan Sirena fuarda adeta şov yaptı. Sirena’nın deneyimli, tasarım, mühendis ve yönetim ekibinin olağanüstü çabasıyla ortaya çıkan Sirena 118, 36 metre uzunluk 8 metre genişlik, alışılmışın dışındaki çok geniş, özel tasarlanan owners kabini, her güvertesinde farklı bir yılı hissettiren dokunuşlarıyla dikkat çekerken Cannes’ı da üç ödülle tamamladı. Sirena, ayrıca 42 metrede de en iyi dış tasarım ödülünü aldı.

Sirena Marin Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç’ın bizzat kendisi tarafından 118’i gezdirilme şerefine nail oldum. Kıraç, teknenin yapım sürecini şöyle anlattı: “Sirena 64 ile denizdeyken bir anda ilham geldi, hayalimi kağıda döktüm, bunu yapmalıyız dedim ve ekibime gösterdim. Gerisi yaklaşık üç yıllık emek. Türk denizciliğinin, yat üretiminin nereye geldiğini dünya çapında göstermek istedik. Bu Türk mühendisliğinin tasarımının örnek gösterileceği bir proje.”

Masalar için özel yetiştirilen ağaçlar

Sirena ekibinin titizliği her güvertede belli. Marka temsilcileri, ana oturma alanındaki masa ve masanın zemininde yer alan yapraklardan oluşan özel tasarım için ağaçların ve yaprakların özel olarak üretildiklerini anlattı. Masanın büyütülmesine karar verildiğindeyse aynı ağaçlar yeniden yetiştirilmiş.

Sancak taraftaki alan, Asya’da özel olarak üretilen istiridyelerin boyanmasıyla oluşturulmuş. Teknedeki küvet bile özel olarak boyanmış. Bu da tasarımdaki titizliği gözler önüne seriyor.

Tasarım kısmından işin denizcilik kısmına geçildiğinde ise Sirena 118 fiberglas gövdesiyle hem hafif hem de iyi seyirler vadediyor. Sirena şimdi Monako’daki Yat Fuarı’nda 42 metre ile gövde gösterisi yapacak. 118’in fiyatının yaklaşık 15.5 milyon euro olduğunu da not edelim.

Türk üretiminin nereye geldiğini göstermek istedik

Sirena Marin Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç ile 118’i gezerken, “Türk denizciliği, tekne üretimi çok iyi yerlerde. Kişiselleştirmenin geldiği yeri göstermek istedik. Mühendislik ve tasarım yönünden her şeyi yapabiliyoruz. Bunların hepsini bir imza niteliğinde 118 ile dünyaya duyurmak istedik” dedi. Bir hayalin bir çizilmesi, gerçeğe dönüşmesi ve uluslararası fuarda tanıtıldığı gün ödül alması da Sirena’nın ve ekibin başarısı.

Milyon euroluk deniz oyuncakları

Fuarda, Çinli deniz oyuncakları da büyük ilgi çekti. Elektrikli jet skiler, mini motoryatlar, padeller, denizde yüzen keyifli oyuncakları temsil ederken, süperyat kısmındaki 30 ila 50 metre arasındaki süperyatlar da fuarın daha lüks tarafını temsil ediyordu. Havuzda yüzebilecek kadar küçük deniz oyuncaklarının yanında, havuzluğunda ek bir jakuzi barındıran, güvertesinde helikopter pisti olan ve 3-4 güverteli tamamen özel yapım milyon euroluk süperyatlar da fuarın dikkat çeken deniz oyuncakları arasında yer aldı.

Diğer Türk markalar

Fuardaki Türk bayrağını temsil eden marka sayısı her yıl artıyor. Hem metraj hem de kalite anlamında Türkiye’de üretilen motor yatlar, her geçen yıl çok daha fazla konuşuluyor.



Türk denizciliğinin önemli markalarından Numarine fuarda 27 XP ve 30 MXP modellerini sergiledi. Her yıl olduğu gibi fuarın en çok dikkat çeken markalarından biri olan Numarine explorer sınıfında en çok rağbet gören markalardan biri oldu. Numarine kurucusu Ömer Malaz ve ekibi her yıl olduğu gibi yerli ve yabancı müşterilerle yakından ilgilendi.



Aiata da 50 fitlik yeni motoryatıyla fuardaydı. Fabbro, Manari, Aegean Yacht, Ava Yachts, Bering ve Ege Yat da fuarın önemli markalarındandı.