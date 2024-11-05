Türk Ytong’da dümene Nakkaş geçiyor

DÜNYA Gazetesi’nin geçen yıl duyurduğu Türk Ytong’daki hisse değişimi süreci tamamlanmak üzere. Enerji ve madencilik alanında faaliyet gösteren Nakkaş Holding, 61 yıl önce Türkiye’ye giren Türk Ytong’un ana hissedarı oluyor. Alman Ytong ise yüzde 25’lik payını devrederek, üretim konusunda Türkiye’den çıkıyor.

DÜNYA Gazetesi, Türk iş dünyasında yaşa­nan önemli gelişmele­ri okuyucularına en doğru ve en hızlı şekilde duyurmaya de­vam ediyor. 2023 yılında yaz­dığımız kendi alanında Türki­ye’nin en köklü şirketlerinden biri olan Türk Ytong’daki his­se satışında yeni bir gelişme yaşandı.

Hem sporseverlerin hem de iş dünyasının yakın­dan tanıdığı Ömer Üründül’ün ana hissedar olduğu Türk Ytong’da yönetim Nakkaş Holding’e geçiyor. Gelin önce geçen yıl yazdığımız ilk hisse satışını hatırlayalım. “Tem­muz 2023’te Ömer Üründül, Türk Ytong’un yüzde 48’ini satmaya hazırlanıyor” başlı­ğıyla verdiğimiz haberde, ya­pı malzemeleri konusunda uz­man olan şirkete yeni bir ortak gelmişti.

Enerji alanında yo­ğunlaşan Transpet Petrolcü­lük, önemli bir pay alarak Türk Ytong’un en büyük ortağı ko­numunu aldı. Geri kalan hisse­lerdeki yüzde 42’lik pay için de görüşmelere başladı. İşte o gö­rüşmelerin ilk adımı atıldı ve Transpet’in sahibi olan Nak­kaş Holding, yüzde 46.8’lik pa­yı daha bünyesine kattı. Hem bu iki önemli alım hem de diğer küçük hissedarların satışıy­la Nakkaş’ın payı yüzde 90’ın üzerine çıktı. Eğer anlaşma sağlanırsa, Nakkaş Holding, Ytong Türk’ün tek kontrol an­lamında yönetimine geçecek.

Alman ortak Türkiye’den çekiliyor

Burada asıl dikkat çeken ise Türk Ytong’daki Alman his­sesiydi. Bildiğiniz üzere şir­kette Alman Ytong’un yüzde 25’lik payı vardı. Nakkaş’ın alımıyla bir anlamda Alman ortak hisselerini devrede­rek, üretim konusunda Tür­kiye’den de çıkmış oldu. Ge­lin bir de Ytong’u inceleyelim. Mimari tasarımda en önem­li keşiflerden birisi de gazbe­ton.

Birinci Dünya Savaşı yıl­larında özellikle İskandinav­ya Bölgesi’nde baş gösteren enerji sıkıntısının ardından, İsveçli bilim adamları 1918 yılından başlayarak yeni bir yapı malzemesi üzerinde ça­lışmaya başladı. Isı iletkenliği konusunda güçlü, yanmaz ve kolay işlenebilir bu malzeme 1923 yılında Axel Eriksson ile gazbeton malzemesini üretil­mesiyle kazanıldı.

Enerji alanında büyüyen Nakkaş Fransız Rubis’ten terminal aldı

Kökleri 40 yıl öncesine dayanan Nakkaş, 2023 yılında holdingleşme kararı aldı. Madencilik ve enerji konularına odaklanan şirketin portföyünde, Transpet Petrolcülük ve Enerji, GTS Investments BV, Global Terminal Hizmetleri, SAVES Enerji, GGG Petrolleri, Be Aero, Nakkaş Madencilik gibi 16 şirket yer alıyor.

2 binden fazla çalışanı olan Nakkaş Holding’in en önemli firması ise Transpet Petrolcülük ve Enerji. 2016 yılında kurulan Transped, hampetrol ve petrol ürünlerinin uluslararası pazarda lojistik ve ticaretini yapıyor. İstanbul merkezli Transpet, 2022’de uluslararası petrol sektörünün önemli oyuncularından birisi olan Fransız Rubis Terminal Infra SAS’in Türkiye operasyonlarını yönettiği Rubis Terminal Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş.’yi (Rubis Terminal) satın almıştı. İskenderun Körfezi'nde yer alan Rubis Terminal, 1984 yılından bu yana sektöre hizmet veriyor.

Terminal, kurulu 44 tankında var olan 650.000 metreküp depolama kapasitesi ve 2.3 kilometre uzunluğundaki iskelesi ile Akdeniz'in en büyük bağımsız depolama tesislerinden birisi olarak öne çıkıyor. Nakkaş, Türk Ytong’daki ilk satın almayı da işte bu enerji şirketiyle; Transped aracılığıyla yapmış, Ömer Öründül’ün payını devralmıştı.

6 fabrikasıyla 10 milyar dolarlık tasarruf sağladı

1923 yılında Ytong markası ile markalaşan işte bu yapı malzemesi, 2’nci Dünya Savaşı’nın sonunda Almanya’nın yeniden inşası sürecinde çağın malzemesi olarak gösterildi. Almanya’nın asırlık şirketleri arasına giren Ytong, Türkiye’ye ise 1963 yılında girdi. Dünya genelinde 5 kıtada 50 fabrikaya sahip Alman devi, Türkiye’de ise Türk Ytong olarak faaliyetini 60 yıldır sürdüren ender yabancı ortaklı şirketten biri oldu.

1965 yılında üretime başlayan Türk Ytong’un son açıklanan rakamlara göre 6 fabrikası, 540 çalışanı ve yıllık 2,5 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip. O yıldan bu yana Türk Ytong, üretimiyle Türkiye’ye yarım asırda 10 milyar dolarlık tasarruf sağladı.