Türk Ytong’da dümene Nakkaş geçiyor
DÜNYA Gazetesi’nin geçen yıl duyurduğu Türk Ytong’daki hisse değişimi süreci tamamlanmak üzere. Enerji ve madencilik alanında faaliyet gösteren Nakkaş Holding, 61 yıl önce Türkiye’ye giren Türk Ytong’un ana hissedarı oluyor. Alman Ytong ise yüzde 25’lik payını devrederek, üretim konusunda Türkiye’den çıkıyor.
DÜNYA Gazetesi, Türk iş dünyasında yaşanan önemli gelişmeleri okuyucularına en doğru ve en hızlı şekilde duyurmaya devam ediyor. 2023 yılında yazdığımız kendi alanında Türkiye’nin en köklü şirketlerinden biri olan Türk Ytong’daki hisse satışında yeni bir gelişme yaşandı.
Hem sporseverlerin hem de iş dünyasının yakından tanıdığı Ömer Üründül’ün ana hissedar olduğu Türk Ytong’da yönetim Nakkaş Holding’e geçiyor. Gelin önce geçen yıl yazdığımız ilk hisse satışını hatırlayalım. “Temmuz 2023’te Ömer Üründül, Türk Ytong’un yüzde 48’ini satmaya hazırlanıyor” başlığıyla verdiğimiz haberde, yapı malzemeleri konusunda uzman olan şirkete yeni bir ortak gelmişti.
Enerji alanında yoğunlaşan Transpet Petrolcülük, önemli bir pay alarak Türk Ytong’un en büyük ortağı konumunu aldı. Geri kalan hisselerdeki yüzde 42’lik pay için de görüşmelere başladı. İşte o görüşmelerin ilk adımı atıldı ve Transpet’in sahibi olan Nakkaş Holding, yüzde 46.8’lik payı daha bünyesine kattı. Hem bu iki önemli alım hem de diğer küçük hissedarların satışıyla Nakkaş’ın payı yüzde 90’ın üzerine çıktı. Eğer anlaşma sağlanırsa, Nakkaş Holding, Ytong Türk’ün tek kontrol anlamında yönetimine geçecek.
Alman ortak Türkiye’den çekiliyor
Burada asıl dikkat çeken ise Türk Ytong’daki Alman hissesiydi. Bildiğiniz üzere şirkette Alman Ytong’un yüzde 25’lik payı vardı. Nakkaş’ın alımıyla bir anlamda Alman ortak hisselerini devrederek, üretim konusunda Türkiye’den de çıkmış oldu. Gelin bir de Ytong’u inceleyelim. Mimari tasarımda en önemli keşiflerden birisi de gazbeton.
Birinci Dünya Savaşı yıllarında özellikle İskandinavya Bölgesi’nde baş gösteren enerji sıkıntısının ardından, İsveçli bilim adamları 1918 yılından başlayarak yeni bir yapı malzemesi üzerinde çalışmaya başladı. Isı iletkenliği konusunda güçlü, yanmaz ve kolay işlenebilir bu malzeme 1923 yılında Axel Eriksson ile gazbeton malzemesini üretilmesiyle kazanıldı.
Enerji alanında büyüyen Nakkaş Fransız Rubis’ten terminal aldı
Kökleri 40 yıl öncesine dayanan Nakkaş, 2023 yılında holdingleşme kararı aldı. Madencilik ve enerji konularına odaklanan şirketin portföyünde, Transpet Petrolcülük ve Enerji, GTS Investments BV, Global Terminal Hizmetleri, SAVES Enerji, GGG Petrolleri, Be Aero, Nakkaş Madencilik gibi 16 şirket yer alıyor.
2 binden fazla çalışanı olan Nakkaş Holding’in en önemli firması ise Transpet Petrolcülük ve Enerji. 2016 yılında kurulan Transped, hampetrol ve petrol ürünlerinin uluslararası pazarda lojistik ve ticaretini yapıyor. İstanbul merkezli Transpet, 2022’de uluslararası petrol sektörünün önemli oyuncularından birisi olan Fransız Rubis Terminal Infra SAS’in Türkiye operasyonlarını yönettiği Rubis Terminal Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş.’yi (Rubis Terminal) satın almıştı. İskenderun Körfezi'nde yer alan Rubis Terminal, 1984 yılından bu yana sektöre hizmet veriyor.
Terminal, kurulu 44 tankında var olan 650.000 metreküp depolama kapasitesi ve 2.3 kilometre uzunluğundaki iskelesi ile Akdeniz'in en büyük bağımsız depolama tesislerinden birisi olarak öne çıkıyor. Nakkaş, Türk Ytong’daki ilk satın almayı da işte bu enerji şirketiyle; Transped aracılığıyla yapmış, Ömer Öründül’ün payını devralmıştı.
6 fabrikasıyla 10 milyar dolarlık tasarruf sağladı
1923 yılında Ytong markası ile markalaşan işte bu yapı malzemesi, 2’nci Dünya Savaşı’nın sonunda Almanya’nın yeniden inşası sürecinde çağın malzemesi olarak gösterildi. Almanya’nın asırlık şirketleri arasına giren Ytong, Türkiye’ye ise 1963 yılında girdi. Dünya genelinde 5 kıtada 50 fabrikaya sahip Alman devi, Türkiye’de ise Türk Ytong olarak faaliyetini 60 yıldır sürdüren ender yabancı ortaklı şirketten biri oldu.
1965 yılında üretime başlayan Türk Ytong’un son açıklanan rakamlara göre 6 fabrikası, 540 çalışanı ve yıllık 2,5 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip. O yıldan bu yana Türk Ytong, üretimiyle Türkiye’ye yarım asırda 10 milyar dolarlık tasarruf sağladı.