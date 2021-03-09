Türkçe, salgında en çok öğrenilen 5’inci yabancı dil oldu

Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu toplantısındayız… Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Yunus Emre Yılı” etkinlikleri kapsamında gerçekleşen toplantıda UNESCO’nun 2019 yılı sonlarına doğru gerçekleşen “40’ıncı Genel Konferansı”nı anımsattı:

- UNESCO, 2021 yılını Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran Yılı ilan etti.

Ersoy konuşurken UNESCO’nun internet sayfasına girdim, alınan kararların dökümüne baktım:

• UNESCO’nun 40’ıncı Genel Konferansı’nda 2020-2021 yılları için 59 anma ve kutlama yıl dönümü kabul edildi.

• Türkiye’nin önerisi, Azerbaycan, İran, Kuzey Makedonya ve Romanya’nın desteğiyle Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750’nci yılı anma kapsamına alındı.

• Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Özbekistan’ın desteğiyle Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yılı anma kapsamına alındı.

• Kuzey Makedonya ve Romanya’nın desteğiyle, İran ve Azerbaycan ile ortak dosya olarak Ahi Evran’ın 850’nci doğum yılı kutlama programı kapsamına alındı.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genelgelerine işaret etti:

- Sayın Cumhurbaşkanımız 2021’i “Yunus Emre ve Türkçe Yılı”, “Hacı Bektaş Veli Yılı” ve “Ahi Evran Yılı” olarak ilan etti.

Yunus Emre Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını da yürüten Ersoy, dünyanın her yanına Yunus Emre’nin gönderdiği yüzlerce yıllık selamı ve mesajı tekrar ulaştıracaklarını belirtti:

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi alanlarında en önemli temsilcilerinden biri olarak Yunus Emre’nin başardığını başarmak bizim de hedefimiz olmalı.

Bilgiyi yönetebilmenin öneminin altını çizdi:

- Karşısında mücadele ettiğimiz kimi devletlerin küresel politikalarına, hızla yayılan ırkçılık, İslamofobi, ötekileştirme ve nefret söylemleri gibi davranış ve düşüncelere karşı en etkin müdahaleyi doğru bilgi ile gerçekleştirebiliriz.

Ardından ekledi:

- Toplumların birbirini tanımasını sağlamalı, gerçeklerin yanlışlardan ayrılmasını, zihinlerin yalanlardan arınmasını temin etmeliyiz.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Şeref Ateş, Yunus Emre’nin Türkçe’nin evrensel dil olmasının yolunu açtığını vurgulayıp, enstitünün vizyon ve misyonunu ortaya koydu:

- “Dünyanın her yerine Türkiye ile bağ kuran ve Türkiye’ye dost insan sayısını artırmak” vizyonuyla “Türkiye’nin uluslararası alanda bilinirliğini, güvenilirliğini ve itibarını artırmak” misyonuyla çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Yunus Emre’nin evrensel insani felsefesiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti:

- Yunus Emre Enstitüsü, 10 yılda dünyanın farklı ülkelerinde 60 kültür merkezi kurdu. Kültür ve sanattan edebiyata, mimariden Türkçe öğretimine kadar geniş yelpazede Türkiye’ye sempatiyle yaklaşan bir kitle oluşturma açısından ciddi katkılarda bulundu.

Enstitünün son bir yılda 5 kıtada 60 bin kişiye Türkçe öğrettiğini bildirdi:

- Özellikle salgın döneminde Türkçe en çok öğrenilen 5’inci yabancı dil oldu.

Yunus Emre’nin şu dizelerini okudu:

Gelin tanış olalım,

İşi kolay kılalım,

Sevelim, sevilelim,

Dünya kimseye kalmaz.

Noktayı şu cümleyle koydu:

- Yunus Emre’nin “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım” felsefesinden ilham alarak farklı milletlerle irtibata geçiyor, kendi birikimlerimizi aktarırken onların zenginliklerinden de istifade ediyoruz.

2021 yılı Yunus Emre felsefesini özümsememize vesile olsun…

Yunus Emre felsefesi dünyaya alabildiğine yayılsın…

Dünyada Yunus Emre Merkezi 100’ü bulacak

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Şeref Ateş, enstitünün 2009’da faaliyete geçtiğini anımsattı:

- 50 ülkede 60 kültür merkezimiz faaliyet gösteriyor.

60’ıncı merkezin Azez’de (Suriye) açıldığını belirtti:

- Azez’deki Yunus Emre Kültür Merkezi, Azez, Duveybik, Mare, Çobanbey, Tel Abyad, Resul Ayn ve Afrin’de bölge okullarında çalışacak 420 öğretmene yönelik Türkçe kursları başlattı. Eylül 2021’e kadar 1200 öğretmene Türkçe kursu verilecek.

2023 hedefine işaret etti:

- Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, yani 2023’te dünyadaki Yunus Emre Kültür Merkezi sayısını 100’e çıkarmayı hedefliyoruz.

Yunus Emre Enstitüsü’nün G7 ülkelerinin 6’sında faaliyette olduğunu kaydedip, sıraladı:

- ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Japonya.

G20 ülkelerinin de yüzde 60’ını kucakladıklarını bildirip, sıralamayı sürdürdü:

- Almanya, Avustralya, İngiltere, Çin, ABD, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya.

Afrika ülkelerinde bulundukları yerleri de paylaştı:

- Cezayir, Hartum, Kahire, Mogadişu, Rabat, Tunus, Dakar.

Gazeteciler zor koşullarda görev yapıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni (TGC) ziyaretinde gazetecilikle ilgili gözlemlerini ortaya koydu:

- Gazeteci 24 saat haber peşinde koşuyor. Gazetecilik zor bir meslek. Gazeteciler zor koşullarda görev yapıyor. Yıpranmaya açık bir meslek.

TGC’yi CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Genel Başkan Danışmanı Tuncay Özkan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile birlikte ziyaret eden Kılıçdaroğlu, basın kartları konusunda da şu mesajı verdi:

- Kimin gazeteci olduğuna meslek örgütleri karar vermeli.