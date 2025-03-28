Türkerler, Bulgaristan’daki altın madenini 55 milyon dolara satın aldı

Dünya Gazetesi’nin ekim ayında duyurduğu Türkerler Holding’in Bulgaristan’daki altın madeni alımıyla ilgili görüşmeler tamamlandı. Türkerler, Kanadalı Velocity Minerals’in sahip olduğu Bulgaristan’daki Rozino altın madeninin yüzde 70’ini 55 milyon dolara satın aldı.

Türk şirketleri yurt­dışında 4 farklı kıta­da madencilik ile il­gileniyor. Koç Holding’den Eczacıbaşı Grubu’na, MNG Holding’den Cengiz Hol­ding’e, Kalyon Holding’den Yıldırım Holding’e kadar bir­çok Türk şirketi Asya, Avru­pa, Amerika ve Avrupa kıtala­rında maden arıyor, işletiyor. Özellikle altın, bu alanda son dönemde en dikkat çeken ma­dencilik kolu olmuş durumda. Listeye son eklenen ise Tür­kerler Holding oldu.

Geçtiği­miz yıl DÜNYA Gazetesi’nde “Türk şirketlerden yurtdışın­da ‘altına hücum’ yarışı başlı­ğıyla duyurduğumuz haber­de, Türkerler’in yurtdışında ilk madencilik adımını Avru­pa’yla attığını, Bulgaristan’da­ki Rozino kentindeki altın ma­denlerini Kanadalı Velocity Minerals şirketinden almak üzere görüştüklerini yazmış­tık. Ekim ayındaki haberimi­zin üzerinden geçen 6 ay son­rasında anlaşma sağlandı ve Türk şirket, Bulgaristan’da­ki altın madenlerini Kana­dalı Velocity’den satın aldı.

Türkerler, altın ve bakır üre­timi yapan Rosino’nun yüzde 70’ini 55 milyon dolara bün­yesine kattı. Türk şirketi, Ro­zino’nun yanı sıra Bulgaris­tan’daki diğer Velocity var­lıklarını da 4 milyon dolar ek bedelle satın alma fırsatına sahip olacak. Velocity Mine­rals CEO’su Keith Hender­son, “Türker Madencilik, Ro­sino’yu bir üretim projesine dönüştürmek için finansal ve teknik açıdan iyi bir konum­da” dedi. Belirtilen şirketin maden yatağı, ton başına 1,22 gram altınla 11,8 milyon ton­luk olası bir mineral rezer­vine sahip.

Madende, 7 yıllık bir maden ömrü boyunca 465 bin ons altın üretilmesi bek­leniyor. 2021 yılında hazırla­nan raporda bunun değerinin ise 123 milyon doların üzerin­de olması bekleniyor. Velo­city CEO’su Keith Henderson, “Rozino projesine yapılan bu yatırım, özellikle Ivaylovgrad bölgesi sakinleri için memnu­niyet verici bir haber olacak, çünkü kaynak sektörüne ya­pılan yatırımlar genellikle ye­rel sakinler ve yerel işletmeler için geniş kapsamlı ekonomik faydalar sağlama eğiliminde” diye konuştu.

MNG, Afrika’da 2 ülkede altın çıkarıyor

Son bir kaç yıldır Afrika’da altına yönelen Türk şirketle­rinden biri olan MNG’nin ça­tısı altındaki Avesoro Resour­ces, Afrika kıtasında faaliyet gösteriyor. 2013 yılından bu yana faaliyet gösteren şirket, Liberya’da iki, Burkona Fa­so’da da bir madene sahip. Şir­ket, 2017 yılının ilk yarısın­da 120 bin ons altın üretti. Şu anda üretimin 320 bin onsun üzerinde olduğu tahmin edili­yor. MNG son olarak 2016’da sahibi olduğu MNG Orko adlı firma aracılığıyla Kanada mer­kezli Aureus Mining şirketinin yüzde 55’ini 30 milyon dolara satın almıştı. Bunun karşılığı MNG, şu ana kadar 4 satın al­ma dâhil, 400 milyon dolarlık bir harcama yaptı.

Koç, Ada’da anlaşma imzaladı

Azerbaycan, Kazakistan gi­bi ülkelerde altın madeni ara­yan ve görüşmelerde bulunan Kalyon Holding, MTA, Taşya­pı, Cengiz Holding gibi şirket­lerin yanı sıra Koç Grubu, bu alanda dikkat çeken holding­lerden biri. Koç Holding’in şirketlerinden Demir Export. 2022’de İrlanda’da Conroy adlı bir firmayla görüşmelerde bu­lunmuş, ön mutabakat anlaş­masını imzalamıştı.

O anlaş­ma 2023 yılında tamamlandı. Koç Holding, ortağıyla İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlan­da’da maden aramaya başladı. Anlaşma ile Demir Export, şir­kete ait ruhsat ve madenlerin yüzde 57,5’ini kademeli olarak satın aldı. Demir Export’un or­tak olduğu maden sayısı 11, bu­nun 9 tanesi İrlanda Cumhuri­yeti’nde, ikisi de Kuzey İrlan­da’da bulunuyor. İlk aşamada devreye alınacak olan Clontib­ret ruhsatında 517 bin ons kay­nak bulunuyor.