Türkerler, Bulgaristan’daki altın madenini 55 milyon dolara satın aldı
Dünya Gazetesi’nin ekim ayında duyurduğu Türkerler Holding’in Bulgaristan’daki altın madeni alımıyla ilgili görüşmeler tamamlandı. Türkerler, Kanadalı Velocity Minerals’in sahip olduğu Bulgaristan’daki Rozino altın madeninin yüzde 70’ini 55 milyon dolara satın aldı.
Türk şirketleri yurtdışında 4 farklı kıtada madencilik ile ilgileniyor. Koç Holding’den Eczacıbaşı Grubu’na, MNG Holding’den Cengiz Holding’e, Kalyon Holding’den Yıldırım Holding’e kadar birçok Türk şirketi Asya, Avrupa, Amerika ve Avrupa kıtalarında maden arıyor, işletiyor. Özellikle altın, bu alanda son dönemde en dikkat çeken madencilik kolu olmuş durumda. Listeye son eklenen ise Türkerler Holding oldu.
Geçtiğimiz yıl DÜNYA Gazetesi’nde “Türk şirketlerden yurtdışında ‘altına hücum’ yarışı başlığıyla duyurduğumuz haberde, Türkerler’in yurtdışında ilk madencilik adımını Avrupa’yla attığını, Bulgaristan’daki Rozino kentindeki altın madenlerini Kanadalı Velocity Minerals şirketinden almak üzere görüştüklerini yazmıştık. Ekim ayındaki haberimizin üzerinden geçen 6 ay sonrasında anlaşma sağlandı ve Türk şirket, Bulgaristan’daki altın madenlerini Kanadalı Velocity’den satın aldı.
Türkerler, altın ve bakır üretimi yapan Rosino’nun yüzde 70’ini 55 milyon dolara bünyesine kattı. Türk şirketi, Rozino’nun yanı sıra Bulgaristan’daki diğer Velocity varlıklarını da 4 milyon dolar ek bedelle satın alma fırsatına sahip olacak. Velocity Minerals CEO’su Keith Henderson, “Türker Madencilik, Rosino’yu bir üretim projesine dönüştürmek için finansal ve teknik açıdan iyi bir konumda” dedi. Belirtilen şirketin maden yatağı, ton başına 1,22 gram altınla 11,8 milyon tonluk olası bir mineral rezervine sahip.
Madende, 7 yıllık bir maden ömrü boyunca 465 bin ons altın üretilmesi bekleniyor. 2021 yılında hazırlanan raporda bunun değerinin ise 123 milyon doların üzerinde olması bekleniyor. Velocity CEO’su Keith Henderson, “Rozino projesine yapılan bu yatırım, özellikle Ivaylovgrad bölgesi sakinleri için memnuniyet verici bir haber olacak, çünkü kaynak sektörüne yapılan yatırımlar genellikle yerel sakinler ve yerel işletmeler için geniş kapsamlı ekonomik faydalar sağlama eğiliminde” diye konuştu.
MNG, Afrika’da 2 ülkede altın çıkarıyor
Son bir kaç yıldır Afrika’da altına yönelen Türk şirketlerinden biri olan MNG’nin çatısı altındaki Avesoro Resources, Afrika kıtasında faaliyet gösteriyor. 2013 yılından bu yana faaliyet gösteren şirket, Liberya’da iki, Burkona Faso’da da bir madene sahip. Şirket, 2017 yılının ilk yarısında 120 bin ons altın üretti. Şu anda üretimin 320 bin onsun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. MNG son olarak 2016’da sahibi olduğu MNG Orko adlı firma aracılığıyla Kanada merkezli Aureus Mining şirketinin yüzde 55’ini 30 milyon dolara satın almıştı. Bunun karşılığı MNG, şu ana kadar 4 satın alma dâhil, 400 milyon dolarlık bir harcama yaptı.
Koç, Ada’da anlaşma imzaladı
Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerde altın madeni arayan ve görüşmelerde bulunan Kalyon Holding, MTA, Taşyapı, Cengiz Holding gibi şirketlerin yanı sıra Koç Grubu, bu alanda dikkat çeken holdinglerden biri. Koç Holding’in şirketlerinden Demir Export. 2022’de İrlanda’da Conroy adlı bir firmayla görüşmelerde bulunmuş, ön mutabakat anlaşmasını imzalamıştı.
O anlaşma 2023 yılında tamamlandı. Koç Holding, ortağıyla İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda’da maden aramaya başladı. Anlaşma ile Demir Export, şirkete ait ruhsat ve madenlerin yüzde 57,5’ini kademeli olarak satın aldı. Demir Export’un ortak olduğu maden sayısı 11, bunun 9 tanesi İrlanda Cumhuriyeti’nde, ikisi de Kuzey İrlanda’da bulunuyor. İlk aşamada devreye alınacak olan Clontibret ruhsatında 517 bin ons kaynak bulunuyor.