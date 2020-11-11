Türkiye-ABD arasındaki 1. sınav

Türkiye-ABD ilişkilerinde S-400’ler, Kıbrıs uyuşmazlığı, Suriye’de ortak tavır, Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz araması ve Libya iç savaşı konuları var. Hepsi bir çıbanbaşı... Ancak uzlaşma ve geri adım atma kültürü işlerse sorunlar kazan-kazan ilişkisi içinde çözülür.

Dünkü yazımda yeni ABD Başkanı Biden’la ilişkilerde madalyonun olumlu yüzünü yansıtmıştım. Bu gün de madalyonun olumsuz yüzünden bahsetmek istiyorum. Türkiye-ABD ilişkilerinde S-400’ler, Kıbrıs uyuşmazlığı, Suriye’de ortak tavır, Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz araması ve Libya iç savaşı konuları var. Her biri birer çıbanbaşı... Ancak uzlaşma kültürü ve “geri adım atması” bilinirse çözülebilecek. Ancak bunlar içinde “çözüm bekleyen” acil bir konu var: S-400’ler...

ABD’nin 2021 için geçerli olacak “Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası” (NDAA) aslında bir savunma bütçesi. Bütçenin 740 milyar dolarlık büyüklüğü Türkiye’nin bir yıllık ulusal geliri kadar. Bu yasanın 1291. maddesi “ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası”nın (CAATSA) uygulanmasını öngörüyor. Bu yasa uyarınca Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400’ler nedeniyle cezalandırılması isteniyor. Geçen yıl benzeri bir hüküm yine vardı ama Başkan Trump yetkisini kullandı Türkiye’yi bundan “muaf” tuttu. ABD Savunma Bütçesi’nin en geç 11 Aralık’ta yürürlüğe girmesi gerekiyor. Sonrasında Başkan’ın onayı olacak, ama verileceğe benziyor. Bu yasa, ABD Başkanı’na en geç 30 gün içinde yasada yer alan 12 yaptırımdan 5’ini seçip uygulamasını öngörüyor.

Yaptırımlar “kırk katır mı, kırk satır mı?” denilecek cinsten ağır yaptırımlar öngörüyor. Bunlar arasında cezalandırılan ülkenin döviz işlemlerinin durdurulması, kredilerin askıya alınması, Fed’in ülkeye her türlü işlemi dondurması gibi çok ağır hükümler var.

Uygulama tarihi, Trump dönemine “denk” düşebilir. Ancak 20 Ocak 2021’de Joe Biden dönemi başlıyor. Biden’ın bu konuda yasayı işleteceği kesin. Nitekim bu yaptırımlar konusunda Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında ortak bir önergeye dayalı oydaşma var.

Bu açıdan Biden’ın önünde “hazır” bulacağı S-400 Dosyası ona sadece zorunlulukları anlattığı için Türkiye-ABD ilişkileri yolunun “ilk” virajında zorlanması çok muhtemel gözüküyor. Bu yaptırımların önlenmesi, S-400’ü kullanmama garantisi veren bir “Türkiye Taahhüdü” ile mümkün olabilir.

Bu nedenle “Gordion Düğümü”nü kesecek kılıcın Türkiye elinde olduğunu da unutmamamız gerekiyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

Toplam kampanya harcamasının 13.9 milyar dolar olduğu ABD seçimlerinde, Trump son 40 yılda ikinci kez seçilemeyen ilk başkan oldu.