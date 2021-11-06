Türkiye, ABD’nin Demokrasi Zirvesi’ne katılmalı mı?

Dr. Mark D. JACOBS

Emekli Akademisyen

ABD Başkanı Biden, kampanya vaadini yerine getirerek 9-10 Aralık’ta sanal bir demokrasi zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ancak zirvenin katılımcıları ve gündemi henüz açıklanmadı. Biden, dünya çapında hem yerleşik hem de gelişmekte olan demokrasilerden onlarca lideri ağırlamak suretiyle, demokrasiyi üç ana tema üzerinden korumanın yeni yollarını keşfetme arayışında.

Bu tür bir etkinliğe Türkiye gibi ülkelerden liderlerin katılıp katılmayacağı ve hangi şartlarda katılacağına ilişkin pek çok tahmin yürütülüyor. Biden’ın tabiriyle ‘gerileyen bir demokrasi’ ve ABD ile ilişkileri ‘sıkıntılı kilit bir NATO müttefiki’ olan Türkiye, zirve için bir ikilem oluşturuyor. Türkiye’yi davet ederlerse zirve inandırıcılığını ve itibarını zedeleyebilir; etmezlerse Türkiye’yi Rusya’nın ve Çin’in kucağına itecekler. Türkiye ile ilgili bu ikilemi aşmak için iki çözüm beliriyor. Birincisi, Türkiye bekleyip gelecek yıl ikinci ve genişletilmiş zirve için şansını deneyebilir. Bu durumda, küresel düzeni yeniden kodlamak için potansiyel bir fırsatı atlayabilir. Diğeri ise, Türkiye bu yılki zirveye davet almak istiyorsa, diğer yarı demokrasilerle birlikte ABD ve diğer yerleşik demokrasiler tarafından hazırlanan demokratik ilkeler bildirgesini ön koşul olarak kabul etmek zorunda kalacak. Bundan dolayı Türkiye’nin bu etkinliğe katılmamasını şu üç nedenden dolayı öneriyorum.

Birinci neden: Zirve, Türkiye’nin ancak kurbanı olabileceği kimlik siyaseti manipülasyonuna açık. Biden’ın kapsayıcı bir yol izleme ve davetlileri olabildiğince çeşitli gösterme eğiliminde olmasına karşın nihayetinde az çok benzer zihniyete sahip olduğu ülkeleri seçtiğini göreceğiz. Bunun eleştirilecek bir yanı yok. ABD’nin demokrasi konusundaki çifte standardı iki kökene dayandırılabilir: “Önce Amerika” zihniyeti ve derin köklere sahip İslamofobi. En kötü senaryoda Türkiye, ABD modelinin karşısındaki kötü örneklerden biri ilan edilecek ve ABD tarafından uygun görüldüğünde zaman zaman disipline edilecek. Darbe girişiminden sonra ABD merkezli uluslararası derecelendirme kuruluşlarının olumsuz notlarından dolayı Türk Lirası önemli ölçüde değer kaybetti. Türkiye bu zirveye katılarak ABD’ye kendisini cezalandırması için bu finans kuruluşlarınınkine benzer meşru bir güç verebilir.

İkinci neden: Ulusal çıkarlarından ödün vermedikçe Türkiye’nin zirveye katılmasının ABD’yle bağlarını geliştirmesine bir faydası olmayacak. Biden yönetimi, değerleri uygulamaya koymayı, ayrıca demokrasi ve insan haklarını yeniden diplomasinin iki önemli payandası haline getirmeyi amaçlıyor. Payanda anlamındaki girişimin birini zirveye ev sahipliği yapmak oluşturuyor. İkinci olarak da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne yeniden katılmayı planlıyor. Biden’ın demokrasi girişimleri iç politikadan ziyade dış politikaya ağırlık verecek. Biden yönetimi de Çin tehdidi kartını oynadı ve Avustralyalıları nükleer denizaltı projesinde Fransızlar yerine Amerikalılarla ortaklığa ikna etti.

Türkiye maalesef sorunlu bölgede yer alıyor ve etrafı ABD müdahalesinden sonra başı dertte olan ülkelerle çevrili. Türkiye ve ABD’nin genel olarak demokrasiden veya özel olarak bölgesel meselelerden söz ederken çoğu zaman aynı görüşte olmamalarının nedeni de bu. Yakın zamanda komşu ülkelerden gelen güvensizlik unsurları Türkiye’de farklı insanlar arasındaki hassas dengeyi bozdu ve insanları İslam’a daha sıkı sarılmaya teşvik etti.

ABD genellikle demokrasiyi seçimlerle ölçer ve seçimleri de özgür ve adil oylamayla değerlendirir. Naçizane görüşümüze göre, demokrasi karşı karşıya olduğumuz sorunların ne nedeni ne de çözümüdür. Demokrasi sadece belirli bir toplumun yaşam ve kendini örgütleme tarzı, bir yönetim biçimidir.

Erdoğan, seçildiği gün Biden yönetimiyle görüşmeye hazır olduğunu söyleyerek iyi niyetini dile getirdi. Biden, 1915 Ermeni soykırımını tanıma yönündeki tarihi kararını Erdoğan’a bildirmek için üç ay sonra tekrar aradı. Bu, Türkiye’nin AB’ye katılma çabasının önünde bir başka büyük engel oluşturdu. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması da müttefikler arasında, karşılıklı ihanet ve nefreti hatırlatan sıcak bir konu olmaya devam edecek.

Üçüncü neden: Zirve, Türkiye’nin çıkarlarına zarar veren yeni bir soğuk savaş yaratmayı amaçlıyor. ABD, Çin ve Rusya arasındaki rekabet büyürken, demokrasiler arası taahhütler ve girişimleri harekete geçiriyor. Demokrasi zirvesi, ABD’nin önümüzdeki yıllarda nispi gücü azalmaya devam ederken küresel idareyi elinde tutmasına yardımcı oluyor.

Biden’ın demokrasi gibi ideolojik farklılıkların öne çıkarılması, benzer zihniyetteki ülkelerin desteğini almak için elverişli bir ortam yaratıyor. Aynı zamanda potansiyel düşmanlar yaratıyor ve bunları birleştiriyor. Zirve, demokratik ve demokratik olmayan olmak üzere en az iki büyük kamp oluşturacak. Ardından bölünme, BM ve G20 gibi yerleşik uluslararası kuruluşlara yayılacak. Ülkeler ve kamplar arasındaki düşmanlıklar, kimsenin çıkarına olmayacak bir soğuk savaşa dönüşebilir.

Soğuk savaş döneminde siper görevi gören, şimdi de etrafı savaşan devletlerle çevrili olan Türkiye, kendisini tekrar bu senaryoda görmek istemediğine inanıyorum. Türkiye, Doğu ile Batı arasındaki sınırda yer alan coğrafi konumundan sonuna kadar faydalanabileceği, çok kutuplu bir dünya düzeninden yana. İkiye bölünme ihtimali, küresel salgın ve tedarik zincirinin kesintiye uğradığı bir dönemde şiddetle ihtiyaç duyulan işbirliğini engelleyecek. Aynı zamanda kaçınılmaz olarak Türkiye’nin iç önceliklerini de etkileyerek. Bu da ekonomik kalkınmasını ve kamu mallarını halkına ulaştırma kapasitesini sekteye uğratabilir.