Türkiye artık Turkey değil

Bundan böyle tüm ürünlerimiz “Made in Türkiye” olarak vurgulanacak.

Adreslerimizin sonundaki ülke adı da Türkiye olarak yazılacak…

04 Aralık 2021 tarihinde 31679 numaralı Resmi Gazetede 2021/24 sayılı ve “Marka Olarak ‘Türkiye’ ibaresinin Kullanımı ” konulu bir genelge yayınlanmıştı.

Bu genelgede de “Türkiye” markası ulusal ve uluslararası mecrada ülkemizin çatı markası olarak kabul edilmiştir” denilmekte idi.

Genelge “Bu çerçevede, “Türkiye” markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında; başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda “Turkey”, “Turkei”, “Turquie” vb. ibareler yerine “Türkiye” ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir” ifadesi ile sonlanıyordu.

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye ofisi internet sitesinde yer alan 03.0.2022 tarihli bir habere göre, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu 01 Haziran 2022 tarihinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hitaben bir yazı yollamış.

Bu yazı ile de tüm ilişkilerde Turkey yerine Türkiye kullanılmasını istemiş.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklama ile de ülke adının, mektubun alınması ile anında değiştirildiğini bildirilmiş.

Sitede yer alan görüntüde de ülkemizin adının yazıldığı plakette Türkiye sözcüğünün yer aldığı görülüyor.

Ülkemize İngiliz dilinde neden Turkey denildiği hakkında çok farklı söylenti var ve oldukça yoğun bir belirsizlik söz konusu.

İnternette yer alan bilgilerin çok büyük bir kısmı da kopyala yapışır türünden bir şeyler.

Bu değişiklik konusunda bir süre karışıklık yaşanacağı açık bir gerçek.

Ancak bu sürenin olabildiğince kısa olması bizlere, özellikle ihracat ithalat konusunda çalışan iş insanlarına görev olarak düşüyor.

Daha önceleri bu karışıklık İstanbul’un adının artık Konstantinapol olmadığı konusunda da yaşanmıştı. Hatta bunu vurgulayan çok eğlenceli bir şarkı da yapılmış. Her ne kadar bazıları tarafından internette bu şarkının Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazdırıldığı rivayet edilse de bu bilginin doğru olmadığı doğrulama yapan sitelerce belirlenmiş.

Şarkıyı dinlemek ve sözlerini görmek isteyen dostlarımız https://www.youtube.com/watch?v=rNUsOaB5V2c adresinde bulabilirler.

Gelelim biz dış ticaret dünyasın faaliyet gösterenlerin bu konuda yapması gerekenlere…

- Tüm kurumsal kimlik belgelerimizdeki

- İnternet sitelerimizdeki

- Yazışmalarımızın imza bölümlerindeki

- Kartvizitlerimizdeki

- Kataloglardaki

- Kullanım kitapçıklarındaki

- Ve adını burada yazamadığım yurtdışı için hazırlamış olduğumuz tüm belgelerdeki

Ülke adımızı Turkey’den Türkiye’ye çevirelim

Bu saydıklarımı elektronik ortamda yapmak kolay amma basılı hazır malzeme için biraz sıkıntı yaşayacağız. Bunu da üzerine Türkiye yazdıracağımız küçük etiketler ile çözebiliriz. Bu belgeleri birilerine vermeden önce etiketlerimiz yapıştırırsak sorun yaratmayacaktır.

Özellikle ithalat yapan dostlarımızın buna çok önem vermelerini ve muhataplarını sürekli uyararak Turkey yazılan yerlerde Türkiye düzeltmesini yaptırmalarını öneriyorum.

Çünkü ithalatımız ve bu nedenle de muhatap olduğumuz kişi ve firma sayısı daha fazla…