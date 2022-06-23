Türkiye bu gençlerle güzelleşiyor

Geçtiğimiz günlerde gençlere yönelik iki yarışmada jüri üyeliği yaptım. İstanbul Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki The Seed salonunda Kredi Kayıt Bürosu tarafından bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen ‘Hayal Edin Gerçekleştirelim’ üniversiteler arası sosyal inovasyon yarışmasında çok yaratıcı fikirlere tanık oldum.

İzmir Swissotel’deyse 8-14 yaş grubu öğrencilere su bilinci kazandırmayı amaçlayan ve Maxion İnci Jant Grubu desteğiyle yürütülen uluslararası Su Kaşifi Programı’nın bahar dönemi çalışmalarında finalist olan okulların sunumlarını izledim.

Her iki etkinlikte de, pırıl pırıl zihinler, yaratıcı ve enerjik ekiplerle tanıştım. Tüm jüri üyeleri gibi ben de, gençlerden çok etkilendim. Ülkemin geleceği için umudum arttı. Mutlu oldum.

10 bin proje fikrinin doğmasına zemin hazırlayan proje

Kredi Kayıt Bürosu tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen, Türkiye’nin üniversiteler arası en geniş kapsamlı yarışmalarından Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal İnovasyon Proje Fikirleri Yarışması bugüne kadar 150’yi aşkın üniversiteden 10 binin üzerinde proje fikrine ev sahipliği yaptı.

9 yıldır düzenlenen yarışmanın 17 Haziran’da yarışmanın final sunumları ve ödül töreni hibrit yapıda gerçekleşti. Yarı finale kalan 100 proje arasından 12 haftalık girişimciye dönüş programını başarıyla tamamlayan ve finale kalma hakkını kazanan ilk 10 proje sahibi jüri üyeleri ve izleyiciler önünde sunum yaptılar.

- 50 bin TL tutarındaki birincilik ödülünün sahipleri, Doğal Döngü Drone’u projesi ile Balıkesir Üniversitesi öğrencileri Erinç Çelik ve Pınar Güner oldu.

30 bin TL tutarındaki ikincilik ödülünü Akıllı Öyküm 4.0 projesi ile Erciyes Üniversitesi’nden Mustafa Kaan Kalaycı ve Sena Aydoğdu almaya hak kazandılar. 20 bin TL tutarındaki üçüncülük ödülünü ise Tutsak-Akıllı Hijyenik Tutamak projesi ile Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri Muhammed Talha Özgat ve Bora Kantarlıoğlu aldı. 10 bin TL tutarındaki Findeks özel ödülü Yenilenebilir Ekmek projesi ile Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Sena Ay’ın olurken, finalist 10 projeden 6 projeye ise 10.000 TL tutarındaki Jüri özel ödülleri takdim edildi.

- Hayal Edin Gerçekleştirelim yarışmasında jüriden en yüksek puanı alarak birinciliği göğüsleyen Doğal Döngü Drone’u projesi ile tarımda verimsizleşen alanlarda drone’lar üzerinden gerçekleştirilecek biyolojik müdahalenin gerçekleştirilmesi ve toprak verimliliği sağlanırken kimyasal maddelerin kullanımının azaltılması hedefleniyor.

- Yarışmanın ikincilik ödülüne hak kazanan Akıllı Öyküm 4.0 projesiyle aplikasyon sayesinde hastaların anamnezi önceden alınıp doktora tanı olasılıkları sunularak teşhis basamağının daha etkin ve hızlı gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Arayüz, hastanın sorulara verdiği cevaplar doğrultusunda yapay zekâ tarafından hastalık öyküsünü ortaya çıkarıp tanı olasılıklarını listeleyerek doktora teşhis konusunda yardımcı olacak.

- Üçüncü seçilen Tutsak-Akıllı Hijyenik Tutamak projesi, düşük maliyet ve uyarlanabilir yapısı sayesinde tutunma ve temas gerektiren çoğu alana uygulanarak, kullanıcıyla temas etme zorunluluğu bulunan alanlarda (market arabaları, lavabo kapıları vb.) hijyen gereksinimi için etkili çözümler sunuyor. TUTSAK’ın toplu ulaşımlarda yaygınlaştırılması hedefleniyor.

- Findeks özel ödülünü almaya hak kazanan Yenilenebilir Ekmek projesi ise bayatlamış ekmekleri iş birliği gerçekleştirilecek fırınlar ile galeta ununa dönüştürerek çıkan maddenin ekmek ya da unlu mamul yapımında kullanılmasını hedefliyor. Geri dönüştürülen ekmeklerin sonrasında mobil uygulama üzerinden ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılması planlanıyor.

Jüri Özel Ödülünü almaya hak kazanan projeler

Askıda Terapi projesi ile Berat Can Akarsu, Doğuş Üniversitesi

Mental Mentörüm projesi ile Batuhan Demirel, Yusuf Paksoy ve Ufuk Özdemir, İstanbul Teknik Üniversitesi

Geneh-X projesi ile Rabia Selen ve İbrahim Karabulut, Atatürk Üniversitesi

Radyoloji Asistanı projesi ile Esmanur Deli ve Buket Emeksiz, Adnan Menderes Üniversitesi

Toolbox for Every Home projesi ile Elmas Aybike Yılmaz, KTO Karatay Üniversitesi

A(r)tıklar Faydaya projesi ile Berkay Diyaroğlu, Erdem Öztürk ve Ahmet Tuğran Urgancı, Akdeniz Üniversitesi

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Veysel Sunman projeyle ilgili şu yorumu yaptı: “Kredi Kayıt Bürosu olarak, Hayal Edin Gerçekleştirelim yarışmasını 9 yıl önce üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilincini ve toplumsal sorunlara duyarlılıklarını artırmak üzere hayata geçirdik. 9 yılda çok değerli, inovatif, ufuk açıcı projeleriyle yarışmaya başvuran üniversiteli gençlerimiz, hayal bile edemediklerimizi gerçekleştirdi. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. KKB olarak gençlerimizin sorunları tespit ederek ihtiyaca yönelik inovatif çözüm yaklaşımlarını hayata geçirmek üzere çıktıkları yolda daima yanlarında olacağız”

Su kaşifleri projesi 2300 kişiye ulaştı

Maxion İnci Jant Grubu, su sorunlarına çözüm için sorumluluk alarak dünya genelinde öğrencilere su bilinci kazandırmayı amaçlayan Su Kaşifi Programı’na destek veriyor.

Projenin bu yıl bahar dönemindeki çalışmaları kapsamında eğitimler, kermesler, festivaller gerçekleşti. Mevcut sorunlara çözüm sunan projeler üretildi. Su Kaşifi Programı bahar dönemi, finale kalan 5 okulun (Manisa’dan Çağatay Uluçay İlkokulu ve Mehmet Keskinoğlu Ortaokulu ile İzmir’den Şehit Yüzbaşı Ali Rıza Sadak İlkokulu, Şehit Yüzbaşı Ali Rıza Sadak Ortaokulu ve Bahar Yıldırım İlkokulu) çalışmalarının paylaşıldığı ve sunumlarının jüri tarafından değerlendirildiği etkinlik, tüm okulların farklı kategorilerle ödüllendirilmesiyle sona erdi.

Su Kaşiflerini, WWF (Dünya Doğayı Koruma Derneği)’den Nilay Dökümcü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi ve 4. Antartika Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrem Deniz Can, Ege’de Son Söz Gazetesi Yazarı ve 2440. Bölge Rotary Guvernörü Nedim Atilla, program yürütücüsü Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı Kurucu Direktörü Serra Titiz ve Maxion İnci Jant Grubu Ortak Fonksiyonlar Direktörü Gülçin Tekin’le birlikte dinledik. Projelerine, sunumlarına, ekip çalışması becerilerine hayran kaldık.

Program yüzlerce su elçisi kazandırdı, bu elçiler 2300 kişiye ulaştı

Su Kaşifi programına Manisa ve İzmir’deki toplam 102 ilkokul ve ortaokul dahil oldu. Çalışmalara aktif olarak devam eden 15 okulda yüzlerce su elçisi öğrenci, yaptıkları etkinliklerle okullarındaki diğer öğrencileri de Su Kaşifi programından haberdar ederek onların da farkındalık ve bilgi seviyesini artırdılar. “Kendiniz Yetiştirin, Suyu Temizleyelim, Son Moda Su, Aileler Görev Başına ve Yediğimiz Su” çalışmalarını okulları ile sınırlandırmayan su kaşifleri, aileleriyle birlikte yaptıkları etkinliklerle ailelerinden su kullanım alışkanlıklarına yönelik taahhütler aldılar. Böylece, etki alanını genişleten program kapsamında toplamda 2300 kişiye ulaşıldı ve su konusunda farkındalıkları artırılmış oldu.

Bu çalışmaların haricinde, IMPACT 2030’un Dünyanın En Büyük Dersi iş birliğiyle geliştirdiği “Küresel Amaçlar İçin Çalışanlar” Programına Türkiye’den katılan ilk şirket olan Maxion İnci Jant Gruu bünyesindeki Gönülden İşler Ekibi 15 Su Kaşifi Okulu’na Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları eğitimi verdi.

Kazanan dünya oldu

Su Kaşifi kapsamında oluşturulan ve Sulozof, Suti, Son Damla, Su Hayat Pınarı gibi son derece yaratıcı isimler bulan öğrenci ekipleri mevcut su sorunlarına yönelik etkinlik ve projeler de geliştirdiler. İzmir’den Bahar Yıldırım İlkokulu ve Manisa’dan Mehmet Keskinoğlu Ortaokulu birinci seçildi. Su konusunda hayata geçirdikleri projelerini desteklemek için Maxion İnci Jant Grubu birinci olan okullara 15’şer bin TL’lik ve kalan 3 finalist okula da 10’ar bin TL’lik bir destek fonu oluşturdu.

Su Kaşifi Programı final etkinliği kapsamında konuşan Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim şunları dile getirdi: “Karbon salımı, doğal kaynakların kullanımı, atıkların azaltılması, geri dönüşüm, sosyal sorumluluk, toplumsal cinsiyet eşitliği ve buna benzer birçok konuda iddialı hedefler belirleyerek sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz. Ekiplerimizin bu konulardaki farkındalığıyla ve gönüllülerimizin çabalarıyla gurur duyuyoruz. Su Kaşifi, parçası olmaktan çok keyif aldığımız bir program oldu. Biz Manisa’da faaliyet gösteren Egeli bir şirketiz. Bu yüzden İzmir ve Manisa’daki, devlet okullarını destekleyerek bu programa başlamak istedik. Profesyonel sorumluluklarının yanı sıra tamamen gönülden bir çabayla ve istekle bu programa katkı sağlayan tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Su Kaşiflerimizi ise gönülden tebrik ediyorum. Su farkındalığı konusunda muhteşem çalışmalar yaptılar. Sahip oldukları farkındalıkla gezegenimizdeki tüm yaşam için, insanlık için, ülkemiz için aileleri ve kendileri için iyi bir şeyler yapma yürekliliğini gösterdiler, değişimin öncüsü oldular. Sürdürülebilirlik kapsamında gerçek kazanan dünyamız oldu. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz, sayelerinde geleceğe daha umutla bakıyoruz.”

Tüm etkinliklere Su Kaşifi web sitesinin ülke sayfası bölümünden ulaşılabilir: www.sukasifi.org/turkiye