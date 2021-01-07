Türkiye COVID-19 şeffaflık endeksinde 100 ülke arasında 97’nci sırada

Pandeminin başlangıcından bu yana 200'den fazla ülke ve 2 bin 200'den fazla bölgede COVID-19 verileri toplayan İngiltere merkezli bağımsız analiz şirketi TotalAnalysis’in hazırladığı "COVID Veri Şeffaflık Endeksi”ne göre Türkiye, 100 ülke arasında 97’nci oldu. Endekse göre Türkiye veri şeffaflığında sadece Sırbistan, Türkmenistan ve Kuzey Kore’yi geride bıraktı.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, raporu gündeme taşıyarak, güvensizliğin en çok turizm sektörünü etkileyeceği uyarısında bulundu. Budak, “Eğer salgın yönetiminde tamamen şeffaf bir konuma geçmezsek 2021 yılı turizm sezonunu da kaybederiz. Bunun provasını geçen yaz asemptomatik vakaların resmi COVID-19 rakamlarına dahil edilmediğinin açıklanmasıyla yaşadık. O sırada Türkiye’de tatil yapan özellikle İngiliz turistler, ülkelerinde 14 gün karantinaya girmemek için hızla geri döndüler” dedi.

Vakaların il bazında açıklanmaması nedeniyle Avrupalı turist için güvenli uçuş yapılabilecek ülkeler listesine Türkiye’nin giremediğini de hatırlatan Budak, “Şimdi yine benzer yönetim yanlışları nedeniyle 2021’de toparlanma sürecine girecek turizm sektörünün belini bir kez daha bükmeyelim. Güvenilir bir aşılama programı ve şeffaf bir politika ile Türkiye’yi özellikle Avrupalı turist için güvenli ülke konumuna getirmemiz gerekiyor” dedi. Şeffaflık olmadan salgının yönetilemeyeceğini bilim adamlarının defalarca dile getirdiğini belirten Budak, hem pandemi yönetimi hem de aşı tedariki konusunda iktidarın sınıfta kaldığını savundu. Budak, “Ülkemiz dünyada sadece diktatörlükle yönetilen Kuzey Kore’yi ve ülkesinde hiç koronavirüs vakası görülmediğini iddia eden Türkmenistan’ı ve Sırbistan’ı geride bırakabilmiştir. Hanedanlıkla yönetilen pek çok Ortadoğu ülkesi bile Türkiye’nin önüne geçmiş durumda” dedi.

70 İŞLETME SERTİFİKA ALAMADI

Milletvekillerinin Güvenli Turizm Sertifikasyon Programına kayıt olan işletme sayısı ile sertifika alamayan işletme sayısına ilişkin soru önergesini yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, ülke genelinde 70 işletmenin sertifika alamadığını açıkladı. Bakan Ersoy’un verdiği bilgiye göre; Güvenli Turizm Programı’na 16 Ekim 2020 itibariyle kayıt olan 5 bin 914 işletmeden 70’i sertifika almaya uygun görülmedi.