“Türkiye dijital oyun sektörü”nde dünden bugüne...

Tüm dünyada teknolojinin gelişimine paralel eğlence anlayışı, değişim ve dönüşümden geçiyor. Bilgisayar, internet, akıllı mobil cihaz teknolojilerindeki gelişmeler, dijital oyun sektörünün gelişimini yaşanmakta olan pandemi sürecinin de etkisiyle daha da hızlandırıyor.

Oyun sektörü, Türkiye girişim ekosistemi içerisinde yatırımcılar tarafından en çok ilgi gören sektörlerden..

Gerek büyüme hızı gerek de yatırım alma kapasitesi ülkemiz oyun sektörünü dünyanın yeni oyun üretim merkezi olma konumuna geleceği öngörülmektedir.

Bu konuda Elektronik oyun sektörüne destek veren Türkiye Küçük ve Orta Boy İşletmeler Serbest Meslek Sahipleri ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Nezih Kuleyin’le konuşmamızdan bir bölümünü sizlere aktarmak istiyorum.

Nezih bey “ Oyun sektöründe bugüne nasıl gelindi?” soruma şu sözlerle cevap veriyor;

“Oyun sektöründe aktörler ortaya çıkmaya başladığında Türkiye bu konuda şu andaki rakiplerine göre yeni emeklemeye başlamış bir çocuk gibiydi.

Ama sektör kendi iç dinamiğini yaratacak ve bugünkü duruma gelme öyküsünü şöyle yazacaktı.

Bundan tam 20 yıl önce 2002 yılında Semor AŞ Harbiye’deki Askeri Müze’nin içerisinde zamanına göre oldukça kapsamlı bir oyun etkinliğini yaşama geçiriyordu.

Etkinlik ilk olmasına ve ülkede en fazla otuz firmanın bu sektörde faaliyet göstermesine rağmen Askeri Müze’nin salonları ziyaretçilerle dolup taşacak, Yurt dışında oyun geliştiren yazılımcılar, oyun sektörünü bir vizyon olarak geliştirmeye karar veren akademisyenler, oyun oynamayı bir iş gibi gören meraklılarla dolup taşacaktı.

Sonra ODTÜ büyük bir vizyon ile ODTÜ oyun sektörü için en kritik adımlardan birisini atacak ODTÜ Teknokent içerisinde sadece oyun fikri olanlar ve bu fikri uygulama çabası içerisine girecek olanların yararlanabileceği bir kuluçka merkezi ATOM adı ile hayata geçirilecekti.

Bugün bu başarılı oyun şirketlerinin mayasında her zaman ATOM’u görürsünüz.

Sonra çok önemli bir olay daha oldu.

Oyun geliştirme kapasitesine sahip şirketler bir araya gelerek TOGED’i (Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği) kurdular.

TOGED sadece oyun üreticisi ve ihracatçılarına yönelik desteklerin hayata geçmesi için büyük çabalar gösterdi ve sonunda sektör bu desteklerle inanılmaz bir ivme kazandı.

Oyun sektörü başta e-gameshow ve GİST olmak üzere çok sayıda sektörel fuar ile kendine yeni pazarlar açtı. Game Jam adı ile anılan oyun geliştirme yarışmalarıyla güçlendi.

KOBİ’lerin sivil toplum örgütü olan TOSYÖV bu gelişmede KOBİ’lerin sağlıklı bir biçimde yer alması için vizyoner projeler hataya geçirdi.

Bunlardan en önemlilerinden birisi TOGED ile birlikte hayata geçirdikleri oyun girişimcisi yetiştirme projesiydi ki proje sonunda sektör çok sayıda girişimci kazanmış oldu.

Başarı büyük bir emeğin dışa vurumu olarak topu gibi büyüme eğilimi taşımaktadır.

Dijital oyun sektörünün bugününe göz atarsak;

“Dijital oyun sektörü son yıllarda Türkiye’nin önemli ihracat sektörlerinden biri haline gelirken, oyun ve grafik tasarımcıları gibi mesleklerin yanı sıra sektörce kullanıcı deneyimi ve ara yüzü, büyük veri, bulut teknolojileri gibi birçok alanda personel istihdamında artış ön görülüyor.

Ülkemiz oyun sektörü dünyada yeni oyun üretim merkezi olma yolunda hızla ilerliyor

Türkiye’de bilgisayar oyunları pazarı, her yıl ortalama yüzde 20 büyüyor.

Geçtiğimiz yıl 2 milyar dolar ciroya ulaşan bilgisayar oyunları pazarının, bu yıl da yüzde 25’nin üzerinde büyüyerek 2,5 milyar doları geçmesi bugünden kesin gibi görünüyor.

Bunun ülke ekonomisine de yansımalarını da görmekteyiz.

Şöyle ki geçen yıl sayısal olarak en fazla yatırımı da oyun sektörü aldı.

Her ne kadar tek şirkete verilen yatırım miktarının en büyüğü Getir’e gitmişse de oyun sektörü parçalı da olsa en fazla yatırımı alan olma özelliğini kimseye kaptırmadı.

Alınan yatırımın 266 milyon dolar olduğu belirtilmektedir.

Açık kaynaklardan derlediğim güncel özet bilgilerde;

“2022 yılının ilk ayında global piyasalardaki ikinci en büyük satın alma işlemi, ABD kökenli Take-two'nun 11,6 milyar dolar bedel ile Türkiye ekosisteminde de stratejik yatırımcı olarak oldukça dikkat çeken Zynga'yı satın alması oldu.

Zynga'nın tarihindeki en büyük satın alma işlemi de Türk kökenli Peak Games'i 1,8 milyar dolar bedelle 2020 yılında satın alınması olmuştu.

Yine aynı yıl Zynga, 168 milyon dolar işlem değeri ile Türkiye kökenli Rollic Games'in yüzde 80 hissesini satın almıştı.

Peak Games işlemi aynı zamanda, 2020 yılında Avrupa'daki en büyük VC destekli çıkış işlemi oldu ve Türkiye'nin milyar üstü değerleme alan ilk unicorn şirketi oldu.

2022 yılında ise konsolda ilk sıralarda yer alan oyunlar arasında Grand Theft Auto V, FIFA 21, Fortnite, FIFA 22, eFootball yer almaktadır” denilmekte..

Gerek büyüme hızı gerek de yatırım alma kapasitesi ülkemiz oyun sektörünü dünyanın yeni oyun üretim merkezi olma konumuna geleceğini öngörmekteyiz..” Diyor TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin..