Türkiye dinamik nüfusu ve yeni teknolojilere hızlı adaptasyonu ile 60 ülke içinde öne çıkıyor

Philips, dünyada 130, Türkiye’de ise 90 yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteriyor. Küçük ev aletleri sektörünün önemli oyuncularından biri… Philips’in ev aletlerinde Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi Pazarlama Direktörlüğü’nü Esin Karadede yürütüyor. 2015 yılında Philips Ev Aletleri Türkiye Pazarlama Direktörü olan Karadede, bu görevdeyken şirketin faaliyet gösterdiği 100 ülkede espresso kategorisinin tüm pazarlama faaliyetlerini yönetmiş. 2021 yılında Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi Pazarlama Direktörü olan Karadede, bugün 60 ülkenin ve mutfak, süpürge, ütü, espresso, hava temizleme olmak üzere 5 farklı kategorinin tüm pazarlama faaliyetlerine liderlik ediyor.

Esin Karadede ile sektörde pandeminin de etkisiyle değişen tüketici alışkanlıklarını, Türkiye pazarını konuştuk. Karadede, “Sektörümüzdeki pazar ve tüketici trendlerine baktığımızda yeni nesil teknolojilerin, dijital dönüşümün, iyi yaşam ve sürdürülebilirlik konusunun oldukça ön plana çıktığını görüyoruz” diyor ve ekliyor:

Tüketici günlük yaşamını kolaylaştıran teknolojileri kullanıyor

“2022 global tüketici tercihleri araştırmasında; tüketicilerin yüzde 74'ünün günlük yaşamlarında işlerini kolaylaştırmak için teknolojiyi kullandığını, yüzde 23’ünün akıllı işlevselliğe sahip evleri tercih ettiğini, yüzde 31’inin en az haftada bir ailelerini veya arkadaşlarını evlerinde ağırladığını ve yüzde 38’inin daha az ama daha kaliteli ve sürdürülebilir ürünleri satın almayı tercih ettiğini görüyoruz. Yeni jenerasyonun daha yalın, doğa dostu, sürdürülebilir ürün ve servisleri tercih ettiklerini biliyoruz. Satın alma tercihlerinin gezegenimize olan etkisinin yanı sıra günlük hayatlarında da kendilerine zaman ayırmalarına olanak sağlayacak üstün teknolojiye sahip ve pratik ürünleri tercih ediyorlar. Biz de tüketicilerimizle kurduğumuz güçlü bağdan ilham alarak stratejimizi; ‘Evleri, Yuvaya Dönüştürüyoruz’ olarak yeniden şekillendirdik. Tüketicilerimizi dinledik ve onların iç görüleriyle ihtiyaçlarına yönelik birçok teknolojiyi ilk defa onlarla buluşturduk. Önümüzdeki dönemde birçok hayatı kolaylaştıracak inovatif ürünü Türk tüketicisi ile buluşturmaya devam edeceğiz.”

‘Başarının en önemli kriteri tüketici iç görülerini doğru okuyabilmek'

Esin Karadede’ye Türkiye pazarının diğer ülkelerden nasıl ayrıştığını soruyorum. “Global bir marka olmamıza rağmen, Türk tüketicisinin Philips’i yerel bir marka gibi benimsediğini düşünüyorum. Türkiye’deki köklü geçmişimiz ve bu süre zarfında hemen hemen her evde bir Philips ürünü olması yarattığımız farkın en somut göstergesi” diyen Karadede, şöyle devam ediyor: “Ortadoğu Türkiye ve Afrika bölgesine baktığımızda farklı tüketici profilleri, pazar ve kanal ve dijitalleşme evrelerinde homojen olmayan bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Bu pazarlarda başarılı olmak için en önemli kriter ise her bölge için geçerli tüketici iç görülerini doğru okuyabilmek. Türkiye bölgenin içinde dijitalleşmenin en yoğun yaşandığı, dinamik ve genç nüfusu ile yeni teknolojilere en hızlı adapte olan ülkelerden biri. Türkiye’de hem ürün hem deneyim anlamında yarattığı ek katma değeri tüketiciye net aktarabilen markalar için pazarda büyüme kaçınılmaz oluyor.”

‘Küçük ev aletlerinde Türkiye’de yeni bir kategori oluşturduk'

Esin Karadede, Türkiye’de son 3 yılda yüksek çift haneli büyüme ivmesi yakaladıklarını anlatıyor. Katma değerli inovatif ürünleriyle faaliyet gösterdikleri bütün kategorilerde pazar paylarını artırdıklarını kaydeden Karadede, şöyle devam ediyor: “Philips olarak tüketicilerimizin pandemi ile birlikte hızla evrimleşen dijitalleşme yolculuğunu akıllı uygulamalarımız, e-ticaret aktivasyonlarımız ve dijital içeriklerimiz ile destekledik. Bu çerçevede yeni ürünlerimizden Airfryer’i 2020 yılında satışa sunduk. Hedef kitlemiz daha çok sağlıklı ve pratik yemekler yapmak isteyen, yenilikçi teknolojileri takip eden kişiler idi. Öte yandan geçtiğimiz 2 sene içerisinde evde inovatif teknolojilerin anlaşılması, tüketicilerin artık daha pratik, daha hızlı ve yüksek performansa sahip ürünleri tercih etmesi Airfryer kategorisine büyük bir ivme kazandırdı. Bugün geldiğimiz noktada ise Airfryer’ın her kitleye hitap ettiğini görüyoruz. Günlük yemek pişirme süresini yarıya indiren, yemeğin kurumasını önleyen, ön ısıtma süresini azaltan ve daha az yağ kullanan Airfryer, ciddi talep gördü. Airfryer için tariflerin yer aldığı NutriU uygulamamızı kullananların sayısı ise 163 bine ulaştı. Uygulamamız globalde 1 milyon kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. NutriU indirilme oranlarına baktığımızda Türkiye’nin tüm dijital uygulamalarda olduğu gibi globalde büyük bir oyuncu olduğunu görebiliyoruz. Tüm bu çabalarımızın bir sonucu olarak da Euromonitor 2021 satış adetlerine göre globalin ve Türkiye’nin bir numaralı Airfryer markasıyız. Türkiye’de yüzde 71’e yakın pazar payımızla Airfryer kategorisine liderlik ediyoruz. Türkiye’de Airfryer kategorisini oluşturmaktan ve geliştirmekten gurur duyuyoruz.”