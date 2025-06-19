Türkiye, dolar milyoneri artışında dünya birincisi

Avrupa’nın en önemli finans kurumlarından İsviçreli UBS’in hazırladığı 2025 Küresel Servet Raporu'na (Global Wealth Report) dün bankanın resmi sitesinden duyuruldu. 16’ncı kez yapılan araştırmada özel kişilerin net serveti dünya genelinde yüzde 4,6 arttı.

Bölgesel olarak Doğu Avrupa, 2024'te toplam kişisel servette yüzde 12'nin üzerinde en yüksek büyümeye ulaşırken, onu yüzde 11'’le ABD yakından takip etti. Asya-Pasifik (APAC) ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgeleri sırasıyla yüzde 3'ün altında ve yüzde 0.5'in altında büyüme oranlarıyla geride kaldı.

ABD’De her güne 1.ooo milyoner

2024 yılında dünya servetinin yüzde 92'sinden fazlasını temsil eden 56 ülkeyi kapsayan raporda ABD ve Çin, küresel kişisel servetin yarıdan fazlasını birlikte oluşturuyor. UBS raporuna göre 2024'te 680 binden fazla yeni doları milyoneri eklendi. ABD, küresel milyonerlerin neredeyse yüzde 40'ını oluşturdu. ABD’de toplam milyoner sayısına geçen yıl 379 bin yeni kişi eklendi. Yani günde 1.000 kişi, ABD milyoner kulübü üyesi oldu. İkinci sıradaki Çin’de ise günde eklenen milyoner sayısı 380 kişi oldu.

Ülkeler arasında büyüme şampiyonu Türkiye

Gelelim Türkiye’yi yakından ilgilendiren ülkesel anlamda büyüme oranlarına. Ülkeler arasında dolar milyonerini oransal anlamda en fazla artıran ülke Türkiye oldu. Geçen yıl 60 bin civarında olan dolar milyoneri sayısına yüzde 8.4’lük artışla 7 bin kişi daha eklendi. Yani bir anlamda günde 19 Türk, dolar milyoneri oldu. İkinci sırada ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) var. Enerji zengini BAE’nin dolar milyoneri sayısındaki büyüme oranı yüzde 5.8 oldu.

Suudi arabistan, Ortadoğu’nun lideri

Bu ülkedeki dolar milyonerlere eklenen kişi sayısı 13 bin oldu. Türkiye ve BAE’yi üçüncü sıradaki Rusya, dördüncü sıradaki Hindistan, beşinci sıradaki Güney Afrika izledi. UBS'ye göre Orta Doğu'da Suudi Arabistan lider. Bu ülkede 340 bine yakın dolar milyoneri var. İkinci BAE’de 240 bin, İsrail’de ise 186 bin. Suudi Arabistan’daki dolar milyoneri sayısı, Türkiye’nin 3 katından fazla.