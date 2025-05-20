Türkiye-Dubai arasında finansal köprü kuruldu
Fujairah Ulusal Bankası ile Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi arasında anlaşma imzalandı. Buna göre, Türk iş insanlarının Dubai finansal ekosistemine dahil olmaları için gereken hesap açma, finansal danışmanlık ve krediye erişim gibi birçok alanda kolaylık sağlanacak.
Dünyanın en önemli 3’üncü finans merkezi Dubai, Türk profesyonel yöneticiler kadar, iş dünyasının da Körfez’deki kalbi olmuş durumda. Geçmiş yıllarda bin kadar Türk profesyonel yöneticinin olduğu Dubai, yeni dönüşümüyle birlikte 60 binden fazla Türk yöneticinin ve iş insanının yaşam merkezi haline geldi. Örneğin normalleşme süreci yani 2022 yılından önce ülkede 14 bin Türk vardı.
Sadece 3 yılda bu rakam 4 kata yakın artmış durumda. Bu yükseliş, özellikle gayrimenkul alımlarını da etkilemiş durumda. Her gün değişim gösteren emirlikte, yeni gökdelenler kadar alışkanlıklar da değişiyor. Türk dizilerine olan hayranlığa, dünya futbolunun adından söz ettiren Türk yıldızları da katılmış durumda. Geçtiğimiz hafta Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi’nin Başkanı Kanat Kutluk’un davetiyle Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir grup gazeteciyle bu gözlemi yerinde gördük.
Türkiye’ye 532 milyon dolarlık yatırım
Görüşmelerimizin ilk durağı finans merkezi Dubai’nin Ticaret Odaları Yönetim Kurulu Başkanı Mohammad Ali Rashed Lootah oldu. Türkiye ile Dubai Ticaret Odaları’nın çeyrek asırdan bazla bir bağı olduğunu söyleyen Lootah, “Odanın şemsiyesi altında küresel düzeyde 34 ofisimiz bulunuyor. Bunlardan biri İstanbul’da. Arşivlere baktığımda ilk Türk heyetinin yaklaşık 30 yıl önce odamızı ziyaret ettiğini gördük.
Dubai’nin henüz yıldızının parlamaya başladığı dönemlerde bu bağı kurduğumuzu fark ettik. BAE-Türkiye arasında ticaret her geçen yıl büyüyor. Ticaret ortaklığımız ilerideki dönemlerde daha da genişleyecek. Dubaili iş insanlarının Türkiye’de yaptığı yatırımların büyüklüğü 532 milyon dolara ulaştı. Türkiye’de söz konusu yatırımlar en çok emlak sektörü, tarım, perakende ve dijital ekonomiye yapıldı. Öte yandan iki ülkede de gerçekleştirilen fuarlar hem Türk hem de Dubaili iş insanlarının dikkatini çekiyor” dedi.
Lootah’a, Dubai’nin bir ticaret merkezi olarak yükselişindeki ana sebepleri soruyoruz. Lootah, yanıt olarak kamu ve özel sektör arasında sıkı dayanışma, fikir alışverişi ve açık diyalog yöntemlerinin bu gelişimde önemli payı olduğunu, gelişime açık olmanın ve desteklemenin çok önemli bir kilit nokta olduğunu bildirdi.
En fazla Arda Güler takip ediliyor
Konu, Türk dizilerine geliyor. Lootah, Dubai Ticaret Odası’ndaki kadın yöneticilere dönerek yanıtı onlara vermesini söylüyor. Yöneticiler de dizilerin hayranı. Lootah ise futbola olan ilgisini vurgulayarak, Türk yıldızlarını takip ettiğini söylüyor. Bunlar arasında en fazla takip ettiği isim ise Real Madrid’de top koşturan milli futbolcu Arda Güler’in geldiğini belirtiyor. Bir anlamda Dubai’de kadınların Türk dizilerine olan ilgisi, erkeklerde ise Türk futbol yıldızlarına yönelmiş durumda.
Dubai görüşmelerimizin ikinci durağı, 20 milyar dolarlık varlığı bulunan Fujairah Ulusal Bankası oldu. Kadrosunda Türk genel müdür yardımcısı Alper Güleç’i bulunduran Fujairah Ulusal Bankası’nın Dubai’deki yerleşkesinde Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi arasında özel bir anlaşma imzalanıyor.
Anlaşmanın tarafları ise Fujairah Ulusal Bankası CEO’su Adnan Anwar ve Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi’nin Başkanı Kanat Kutluk. İmzalanan anlaşma kapsamında, Türk iş insanlarının Dubai finansal ekosistemine dahil olmaları için gereken hesap açma, sektörel finansal danışmanlık ve kredi imkanlarına erişim gibi birçok alanda kolaylık sağlanacak.
Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi aracılığıyla anılan banka ile iletişime geçen Türk şirketler, finansal işlemlerini çok daha hızlı gerçekleştirebilecek. Fujairah Ulusal Bankası CEO’su Adnan Anwar, imza törenindeki konuşmasında, kuracakları Türk masasında hem yeni kurulmakta olan şirketlere hem de uzun zamandır Dubai’de faaliyetlerini sürdüren şirketlere hizmet vereceklerini söyledi.
“Türkiye’den gelen firmalar için engelleri kaldıracağız”
BAE’de orta ölçekli bir banka olarak müşterilerine daha fazla odaklanabildiklerine dikkati çeken Adnan Anwar, “Amacımız mümkün olduğu kadar çok Türk iş insanıyla karşılaşmak ve sürdürülebilir, karşılıklı faydaya dayanan bir ticari ilişki tesis etmek” dedi. Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk da stratejik bir ortaklık kurdukları Fujairah Ulusal Bankasının ticaret finansmanı üzerine kurulmuş ve gelişmiş bir banka olduğuna dikkati çekti.
Şu anda orta ve küçük ölçekli işletmelerin borçlanma ihtiyaçlarından altyapı desteklerine kadar birçok konuda destek sağladıklarını anlatan Kutluk, “Bu stratejik işbirliği anlaşmasıyla Türkiye’den gelen firmalarımızın finansmana ulaşma, şirket kuruluşu ve hesap açılışlarındaki engelleri kaldıracak bir atılım yapıyoruz” diye konuştu.
Türkiye ile Dubai arasında sadece inşaat, yeme-içme, perakende gibi alanlar köprü pozisyonu görmüyor. Ülkede üretime dayalı birçok Türk şirketinin çalışan sayısı binleri aşan yatırımları da var. Önümüzdeki günlerde bu şirketlerden de bahsedeceğiz.