Türkiye-Dubai arasında finansal köprü kuruldu

Fujairah Ulusal Bankası ile Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi arasında anlaşma imzalandı. Buna göre, Türk iş insanlarının Dubai finansal ekosistemine dahil olmaları için gereken hesap açma, finansal danışmanlık ve krediye erişim gibi birçok alanda kolaylık sağlanacak.

Dünyanın en önemli 3’ün­cü finans merkezi Dubai, Türk profesyonel yöneti­ciler kadar, iş dünyasının da Kör­fez’deki kalbi olmuş durumda. Geçmiş yıllarda bin kadar Türk profesyonel yöneticinin olduğu Dubai, yeni dönüşümüyle birlik­te 60 binden fazla Türk yönetici­nin ve iş insanının yaşam merke­zi haline geldi. Örneğin normal­leşme süreci yani 2022 yılından önce ülkede 14 bin Türk vardı.

Sa­dece 3 yılda bu rakam 4 kata ya­kın artmış durumda. Bu yükse­liş, özellikle gayrimenkul alımla­rını da etkilemiş durumda. Her gün değişim gösteren emirlikte, yeni gökdelenler kadar alışkan­lıklar da değişiyor. Türk dizileri­ne olan hayranlığa, dünya futbo­lunun adından söz ettiren Türk yıldızları da katılmış durumda. Geçtiğimiz hafta Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi’nin Başkanı Kanat Kutluk’un dave­tiyle Birleşik Arap Emirlikleri’n­de bir grup gazeteciyle bu göz­lemi yerinde gördük.

Türkiye’ye 532 milyon dolarlık yatırım

Görüşmelerimi­zin ilk durağı finans merkezi Dubai’nin Ticaret Odaları Yö­netim Kurulu Baş­kanı Mohammad Ali Rashed Loo­tah oldu. Türki­ye ile Dubai Tica­ret Odaları’nın çey­rek asırdan bazla bir bağı olduğunu söy­leyen Lootah, “Oda­nın şemsiyesi altın­da küresel düzeyde 34 ofisimiz bulunu­yor. Bunlardan biri İs­tanbul’da. Arşivlere baktığımda ilk Türk heyetinin yaklaşık 30 yıl önce odamızı ziyaret ettiğini gör­dük.

Dubai’nin henüz yıldızının parlamaya başladığı dönemler­de bu bağı kurduğumuzu fark et­tik. BAE-Türkiye arasında tica­ret her geçen yıl büyüyor. Ticaret ortaklığımız ilerideki dönemler­de daha da genişleyecek. Dubaili iş insanlarının Türkiye’de yaptığı yatırımların büyüklüğü 532 mil­yon dolara ulaştı. Türkiye’de söz konusu yatırımlar en çok emlak sektörü, tarım, perakende ve di­jital ekonomiye yapıldı. Öte yan­dan iki ülkede de gerçekleştirilen fuarlar hem Türk hem de Dubaili iş insanlarının dikkatini çekiyor” dedi.

Lootah’a, Dubai’nin bir ti­caret merkezi olarak yükselişin­deki ana sebepleri soruyoruz. Lo­otah, yanıt olarak kamu ve özel sektör arasında sıkı dayanış­ma, fikir alışverişi ve açık diya­log yöntemlerinin bu gelişimde önemli payı olduğunu, gelişime açık olmanın ve desteklemenin çok önemli bir kilit nokta olduğu­nu bildirdi.

En fazla Arda Güler takip ediliyor

Konu, Türk dizilerine geliyor. Lootah, Dubai Ticaret Odası’n­daki kadın yöneticilere dönerek yanıtı onlara vermesini söylüyor. Yöneticiler de dizilerin hayra­nı. Lootah ise futbola olan ilgisi­ni vur­gula­yarak, Türk yıldız­larını takip ettiği­ni söylü­yor. Bun­lar arasında en fazla takip ettiği isim ise Re­al Madrid’de top koş­turan milli futbolcu Ar­da Güler’in geldiğini belirtiyor. Bir anlam­da Dubai’de kadınların Türk dizilerine olan ilgisi, erkeklerde ise Türk futbol yıldızları­na yönelmiş durumda.

Dubai görüşmeleri­mizin ikinci durağı, 20 milyar dolarlık varlığı bulunan Fujairah Ulusal Bankası oldu. Kadrosunda Türk genel müdür yardımcısı Alper Güleç’i bulun­duran Fujairah Ulusal Banka­sı’nın Dubai’deki yerleşkesinde Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi arasında özel bir an­laşma imzalanıyor.

Anlaşma­nın tarafları ise Fujairah Ulusal Bankası CEO’su Adnan Anwar ve Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi’nin Başkanı Ka­nat Kutluk. İmzalanan anlaşma kapsamında, Türk iş insanları­nın Dubai finansal ekosistemine dahil olmaları için gereken he­sap açma, sektörel finansal da­nışmanlık ve kredi imkanlarına erişim gibi birçok alanda kolay­lık sağlanacak.

Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi ara­cılığıyla anılan banka ile iletişi­me geçen Türk şirketler, finan­sal işlemlerini çok daha hızlı gerçekleştirebilecek. Fujairah Ulusal Bankası CEO’su Adnan Anwar, imza törenindeki konuş­masında, kuracakları Türk ma­sasında hem yeni kurulmakta olan şirketlere hem de uzun za­mandır Dubai’de faaliyetlerini sürdüren şirketlere hizmet vere­ceklerini söyledi.

“Türkiye’den gelen firmalar için engelleri kaldıracağız”

BAE’de orta ölçekli bir banka olarak müşterilerine daha fazla odaklanabildiklerine dikkati çeken Adnan Anwar, “Amacımız mümkün olduğu kadar çok Türk iş insanıyla karşılaşmak ve sürdürülebilir, karşılıklı faydaya dayanan bir ticari ilişki tesis etmek” dedi. Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk da stratejik bir ortaklık kurdukları Fujairah Ulusal Bankasının ticaret finansmanı üzerine kurulmuş ve gelişmiş bir banka olduğuna dikkati çekti.

Şu anda orta ve küçük ölçekli işletmelerin borçlanma ihtiyaçlarından altyapı desteklerine kadar birçok konuda destek sağladıklarını anlatan Kutluk, “Bu stratejik işbirliği anlaşmasıyla Türkiye’den gelen firmalarımızın finansmana ulaşma, şirket kuruluşu ve hesap açılışlarındaki engelleri kaldıracak bir atılım yapıyoruz” diye konuştu.

Türkiye ile Dubai arasında sadece inşaat, yeme-içme, perakende gibi alanlar köprü pozisyonu görmüyor. Ülkede üretime dayalı birçok Türk şirketinin çalışan sayısı binleri aşan yatırımları da var. Önümüzdeki günlerde bu şirketlerden de bahsedeceğiz.