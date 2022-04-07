İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, TÜİK tarafından açıklanan yüzde 61,1 enflasyon oranının son 20 yılın en yüksek enflasyon oranı olduğunu hatırlatarak, “Sisli zihin sendromundan” muzdarip gibi gözüken Bakan Nebati; ışıltılı gözleriyle, “Piyasada işler, elhamdülillah iyi” dese de; Afrika ülkelerinden bile daha yüksek bir enflasyon oranıyla karşı karşıyayız” dedi.

İYİ Parti Meclis Grup toplantısında gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Akşener, “Buradan iktidarı uyarmak istiyorum. Gıda fiyatlarını, devamlı sübvanse ederek terbiye edemezsiniz. Bu işlerin, polisiye tedbirlerle yürümeyeceğini artık anlayın. Asıl sorunu artık görün. Ürün maliyetlerine, piyasa düzenine odaklanın. Bunların hepsini bir bütün içinde değerlendirin. Piyasayı takip edin. Kamunun hakem rolünü, piyasanın insafına terk etmeyin” dedi.

Konuşmasının ağırlıklı bölümünü ekonomiye ayıran Akşener, “Bay kriz ve arkadaşlarının uydurduğu, Türkiye Ekonomi Modeli, an itibariyle çökmüş, çöp olmuştur. Bay Kriz’in, “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” fantezisi doğrultusunda anlatılan, “rekabetçi kur, uçan ihracat, döviz bolluğu ve düşen enflasyon” masalı, Türkiye’nin gerçekleri karşısında yenilmiştir. Daha önce nicesinin, başına geldiği gibi, arkadaşların bu son sözde ekonomi modeli de, gelen son veriler itibariyle, iflas etmiş, ortada enflasyonla mücadeleyi amaçlayan bir program, artık kalmamıştır” dedi.

“İflas eden, önceki ekonomi programlarında olduğu gibi, bu defa da, Nebati Bakan’ın “affını isteme” vakti gelip çatmıştır” diyen Akşener, “Siyasi tarihimize, bu ucube sistemin öğüttüğü, nice bakandan biri olarak, ışıltılı gözleri ve sebep olduğu utanç tablosuyla geçecek bu arkadaşımıza, yeni hayatında, şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ağıralioğlu: İyilik adına mücadele etmeye devam edeceğim

İYİ Parti’de geçen hafta Başkanlık Divanında yapılan değişiklikte Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanlığı görevinden alınarak yeni görev verilmeyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Mecliste katıldığı grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak partisinden ayrılacağına ilişkin iddialara “ Partide iyilik adına mücadele etmeye devam edeceğim” sözleriyle yanıt verdi. Cuma günü Genel Başkan Akşener ile görüşeceğini açıklayan Ağıralioğlu, “Makam ve mevkilerden değil kalbimden güç alarak konuşuyorum ve konuşmaya devam edeceğim. İyilik yolunda, iyilerle memleketin selameti için mücadele edeceğiz” dedi.