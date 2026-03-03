Türkiye ekonomisi 2025’te yüzde 3,6 büyüdü
Son çeyrekte yüzde 3,4 büyüyen GSYH’de kesintisiz büyüme süreci 22 çeyreğe ulaştı; yıllık büyüme yüzde 3,6 ile OVP tahminin 0,3 puan üstünde geldi. GSYH 1 trilyon 596,3 milyar dolarla tarihi en yüksek düzeyi gördü; 18.040 dolara ulaşan kişi başı milli geliri ile Türkiye “yüksek gelir” liginde.
Türkiye ekonomisi, 2025 yılında yüzde 3,6 oranında büyüdü. Kesintisiz büyüme süreci 22 çeyreğe ulaşırken yıllık Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 1 trilyon 596,3 milyar dolar ve kişi başına milli gelir 18.040 dolarla tarihi en yüksek düzeyleri gördü.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2025 yılı son çeyreğine ait GSYH gerçekleşmelerini açıkladı. Zincirlenmiş hacim endeksine göre GSYH’de geçen yıl son çeyrekte kaydedilen büyüme oranı yüzde 3,4 olarak açıklandı. Daha önce geçen yılın ikinci çeyreği için yüzde 4,9 olarak açıklanan büyüme oranı yüzde 4,7’ye, üçüncü çeyrek için yüzde 3,7 açıklanan oran ise yüzde 3,8’e revize edildi. İlk çeyrek için açıklanmış olan yüzde 2,5’lik büyüme oranı ise değişmedi. Buna göre dört dönem toplamında yıllık GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde, önceki yılın tamamına göre büyüme yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. GSYH’de yıllık büyüme oranı, eylül ayında yayımlanan son Orta Vadeli Program’da (OVP) öngörülen gerçekleşme tahminin ise 0,3 puan üzerinde çıktı. 2025 yılı için büyüme başlangıçta yüzde 4 olarak hedeflenmiş, 2026-2028 OVP’de ise bunun yüzde 3,3 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmişti. Zincirlenmiş hacim endeksine göre GSYH büyüme oranı 2023’te yüzde 5, 2024 yılında yüzde 3,3 olmuştu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 arttı.
Kişi başı milli gelir 18 bin doları aştı
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2025’in tümünde yüzde 41,3 artarak 63 trilyon 20 milyar 906 milyon TL oldu. Milli gelirin ABD doları cinsinden tutarının da yüzde 17,5 artışla 1 trilyon 596 milyar 320 milyon dolar olduğu hesaplandı. Böylece OVP’de öngörülen 1 trilyon 569 milyar dolarlık gerçekleşme tahmini de aşıldı ve dolar bazında GSYH Türkiye tarihindeki en yüksek düzeyine ulaştı. 2025 yılında cari fiyatlarla 712 bin 200 TL ve ABD doları cinsinden 18 bin 40 dolar olarak hesaplanan kişi başı GSYH de şu ana kadarki en yüksek düzeyine ulaşmış oldu. Kişi başı milli gelirde ulaşılan düzey, Dünya Bankası sınıflamasında yüksek gelir ligine denk geliyor.
Sanayide düşük profil, tarımda kan kaybı
Üretim yöntemiyle GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; en stratejik sektör olan sanayide ilk çeyrekteki yüzde 1,5’lik küçülmeden ardından ikinci çeyrekte yüzde 6,1 ve üçüncü çeyrekte de yüzde 6,5’lik büyüme geldi. Son çeyrekte ise sadece yüzde 0,9 büyüme kaydeden sektörde yıllık bazda yüzde 2,9’la düşük profilli bir büyüme performansı oluştu.
Geçen yıl ilk çeyrekte yüzde 8,5, ikincide yüzde 11,3, üçüncü çeyrekte yüzde 14,1 büyümüş olan inşaat ise son çeyrekte de 8,6 büyüdü ve yılın tümünde yüzde 10,8 ile iktisadi faaliyet kolları içinde en hızlı büyüyen sektör oldu. Son çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; en hızlı büyüme yüzde 8,9’la bilgi, iletişim sektöründe gerçekleşti. Bilgi ve iletişim, yılın tümünde de yüzde 8’le inşaattan sonra en hızlı büyüyen sektör konumunda.
2025’in tümünde ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 7,5 oranı ile en hızlı büyüyen üçüncü sektör oldu. Yıllık büyüme oranında bu sektörü yüzde 4,3’le diğer hizmetler, yüzde 4’le mesleki, idari destek faaliyetleri, yüzde 3,8’le finans ve sigorta, yüzde 2,9’la sanayi, yüzde 2,7 ile gayrimenkul faaliyetleri, yüzde 1’le kamu yönetimi, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler izledi. Geçen yıl tarımda ise ciddi kan kaybı yaşandı. Sektörde ilk çeyrekte yüzde 0,1 olan küçülme, ikinci çeyrekte yüzde 5’e, üçüncüde yüzde 12,4’e ulaştı. Son çeyrekte de yüzde 7,2 küçülen tarım yılın tümünde yüzde 8,8 oranında bir küçülme yaşadı.
Hane halkı tüketimi yıllık yüzde 4,1 arttı
Tüketim harcamalarının milli gelir büyümesine katkısı 2025 yılında da devam etti. Yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamalarında ilk çeyrekte önceki yıl aynı çeyreklere göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,8 olan artış, ikinci çeyrekte yüzde 4,7, üçüncüde yüzde 4,3 oldu, son çeyrekte yüzde 5,2’ye çıktı ve yılın tümünde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.
Son çeyrekte yüzde 0,9 daralan devletin nihai tüketim harcamaları ise yılın tümünde yüzde 0,8’lik bir artış kaydetti. Bir ekonomide belirli bir dönemde üretimde kullanılmak üzere kamu ve özel sektör tarafından yapılan yeni sabit yatırım harcamalarının toplamını ifade eden gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise son çeyrekte yüzde 5,4, yılın tümünde yüzde 7 artış kaydetti. Geçen yılın tümünde mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,3 düşerken, mal ve hizmet ithalatı yüzde 4,9 arttı.
2025 yılında cari fiyatlarla GSYH içinde yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamalarının payı yüzde 54,4, devletin nihai tüketim harcamalarının payı yüzde 13,9, gayri safi sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 30,6 oldu.
Milli gelirde emeğin payı düştü
İşgücü ödemeleri 2025 yılında önceki yıla göre yüzde 40,4 artarken, net işletme artığı/karma gelirdeki artış yüzde 44,2 oldu. Emek kesiminin milli gelirden aldığı payı gösteren işgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içinde 2024’te yüzde 37 olan payı 2025 yılında yüzde 36,9’a geriledi. Sermaye kesiminin milli gelirden aldığı payı gösteren net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 43,1’den yüzde 44,1’e çıktı. Son çeyrekler itibarıyla ise iş gücü ödemelerinin payı yüzde 34,7’den yüzde 33,7’ye gerilerken, net işletme artığının payı yüzde 48’den yüzde 49,1’e yükseldi.
Türkiye “yüksek gelir” liginde
Dünya Bankası’nın Temmuz 2025 tarihinde güncellediği eşik değerlere göre 2026 mali yılı için ekonomiler, (2024 yılında Dünya Bankası Atlas yöntemi kullanılarak hesaplanan) kişi başına GSYH’si 1.135 dolar veya daha düşük olan ekonomiler “düşük gelirli”, 1.136 dolar ile 4.495 dolar arasında olanlar “alt orta”, 4.496 dolar ile 13.935 dolar arasındakiler “üst orta” ve 13.935 dolardan fazla olanlar “yüksek gelirli” ekonomi olarak tanımlanıyor. Yıllar itibarıyla güncellenen eşik değerlere göre 2023’te üst orta gelir kategorisinde kalmaya devam eden Türkiye, 2024’ten itibaren girdiği yüksek gelir ligindeki yerini 2025’te pekiştirdi. Banka, 1987’e kadar uzanan bir yönteme dayanarak yaptığı GSYH ölçümü ile belirlediği değerler üzerinden ülkeleri kişi başı milli gelire göre sınıflandırıyor. Sınıflandırmada, yüksek gelir kategorisi için geçerli eşik değer, Çin, Japonya, İngiltere, ABD ve Euro Bölgesi’nin GSYH deflatörlerinin ağırlıklı ortalamasına dayanıyor. Gayri safi yurt içi hasıla bir takvim yılında ülkede yaratılan toplam katma değerin parasal karşılığını ifade ediyor. Bunun nüfusa bölünmesi ile kişi başına milli gelir bulunuyor. Türkiye’nin kişi başına milli gelirinde son iki yıldaki yükselişte, enflasyon-kur makasına bağlı olarak TL’deki değerlenme ve ayrıca son yıllarda nüfus artışının giderek hız kesmesinin de etkisi bulunuyor.
Türkiye OECD’nin 3'üncü, G-20’nin 5'inci en hızlı büyüyen ekonomisi
Çeyreklik büyüme serisini 22’ye, yıllık büyüme serisini de 16 yıla çıkaran Türkiye, OECD’nin en hızlı büyüyen ülkeler sıralamasında ilk 3’te yer aldı. Türkiye, 3’üncülüğü yüzde 3,6 büyüme kaydeden Polonya ile paylaştı. İrlanda yüzde 12,6, Kosta Rika da yüzde 4,6 ile en hızlı büyüyen ilk 2 ülke olarak kayıtlara geçti. Sıralamada Türkiye ve Polonya’yı ise yüzde 3,1 ile İsrail ve yüzde 2,9 ile Danimarka takip etti. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri açıklanan OECD ülkelerinden en düşük büyüme kaydedenler ise yüzde 0,2 ile Almanya ve Finlandiya oldu. Türkiye, büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de yüzde 3,6 ile 5’inci sırada yer aldı. Söz konusu ülkeler arasında 2025’te ekonomisi en hızlı büyüyen ülke yüzde 7,6 ile Hindistan oldu. Bu ülkeyi yüzde 5,11 ile Endonezya, yüzde 5 ile Çin ve yüzde 4,5 ile Suudi Arabistan izledi.
|Borsa
|13.346,43
|-2,71 %
|Dolar
|43,9583
|0,02 %
|Euro
|51,4204
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1687
|-0,03 %
|Altın (GR)
|7.523,67
|-0,17 %
|Altın (ONS)
|5.322,14
|-0,20 %
|Brent
|77,3900
|-1,05 %