Türkiye ekonomisi 2025’te yüzde 3,6 büyüdü

Son çeyrekte yüzde 3,4 büyüyen GSYH’de kesintisiz büyüme süreci 22 çeyreğe ulaştı; yıllık büyüme yüzde 3,6 ile OVP tahminin 0,3 puan üstünde geldi. GSYH 1 trilyon 596,3 milyar dolarla tarihi en yüksek düzeyi gördü; 18.040 dolara ulaşan kişi başı milli geliri ile Türkiye “yüksek gelir” liginde.

Türkiye ekonomisi, 2025 yı­lında yüzde 3,6 oranında bü­yüdü. Kesintisiz büyüme süreci 22 çeyreğe ulaşırken yıllık Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 1 trilyon 596,3 milyar dolar ve kişi ba­şına milli gelir 18.040 dolarla tarihi en yüksek düzeyleri gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2025 yılı son çeyreğine ait GSYH gerçekleşmelerini açık­ladı. Zincirlenmiş hacim endek­sine göre GSYH’de geçen yıl son çeyrekte kaydedilen büyüme ora­nı yüzde 3,4 olarak açıklandı. Daha önce geçen yılın ikinci çeyreği için yüzde 4,9 olarak açıklanan büyü­me oranı yüzde 4,7’ye, üçüncü çey­rek için yüz­de 3,7 açık­lanan oran ise yüzde 3,8’e revize edildi. İlk çeyrek için açıklanmış olan yüzde 2,5’lik bü­yüme oranı ise değişmedi. Bu­na göre dört dönem toplamında yıllık GS­YH zincirlenmiş hacim endeksin­de, önceki yılın tamamına göre bü­yüme yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. GSYH’de yıllık büyüme oranı, ey­lül ayında yayımlanan son Orta Va­deli Program’da (OVP) öngörülen gerçekleşme tahminin ise 0,3 puan üzerinde çıktı. 2025 yılı için büyü­me başlangıçta yüzde 4 olarak he­deflenmiş, 2026-2028 OVP’de ise bunun yüzde 3,3 düzeyinde gerçek­leşeceği tahmin edilmişti. Zincir­lenmiş hacim endeksine göre GS­YH büyüme oranı 2023’te yüzde 5, 2024 yılında yüzde 3,3 olmuştu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 arttı.

Kişi başı milli gelir 18 bin doları aştı

Üretim yöntemine göre cari fi­yatlarla GSYH, 2025’in tümün­de yüzde 41,3 artarak 63 trilyon 20 milyar 906 milyon TL oldu. Milli gelirin ABD doları cinsinden tuta­rının da yüzde 17,5 artışla 1 trilyon 596 milyar 320 milyon dolar olduğu hesaplan­dı. Böylece OVP’de ön­görülen 1 tril­yon 569 milyar dolarlık gerçek­leşme tahmini de aşıldı ve dolar bazında GSYH Tür­kiye tarihindeki en yüksek düzeyi­ne ulaştı. 2025 yılında cari fiyatlarla 712 bin 200 TL ve ABD doları cin­sinden 18 bin 40 dolar olarak hesap­lanan kişi başı GSYH de şu ana ka­darki en yüksek düzeyine ulaşmış oldu. Kişi başı milli gelirde ulaşılan düzey, Dünya Bankası sınıflamasın­da yüksek gelir ligine denk geliyor.

Sanayide düşük profil, tarımda kan kaybı

Üretim yöntemiyle GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendi­ğinde; en stratejik sektör olan sa­nayide ilk çeyrekteki yüzde 1,5’lik küçülmeden ardından ikinci çey­rekte yüzde 6,1 ve üçüncü çeyrekte de yüzde 6,5’lik büyüme geldi. Son çeyrekte ise sadece yüzde 0,9 büyü­me kaydeden sektörde yıllık bazda yüzde 2,9’la düşük profilli bir büyü­me performansı oluştu.

Geçen yıl ilk çeyrekte yüzde 8,5, ikincide yüzde 11,3, üçüncü çey­rekte yüzde 14,1 büyümüş olan in­şaat ise son çeyrekte de 8,6 büyüdü ve yılın tümünde yüzde 10,8 ile ik­tisadi faaliyet kolları içinde en hız­lı büyüyen sektör oldu. Son çeyrek­te geçen yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi ola­rak; en hızlı büyüme yüzde 8,9’la bilgi, iletişim sektöründe gerçek­leşti. Bilgi ve iletişim, yılın tümün­de de yüzde 8’le inşaattan sonra en hızlı büyüyen sektör konumunda.

2025’in tümünde ticaret, ulaş­tırma, konaklama ve yiyecek hiz­metleri yüzde 7,5 oranı ile en hızlı büyüyen üçüncü sektör oldu. Yıllık büyüme oranında bu sektörü yüz­de 4,3’le diğer hizmetler, yüzde 4’le mesleki, idari destek faaliyetleri, yüzde 3,8’le finans ve sigorta, yüz­de 2,9’la sanayi, yüzde 2,7 ile gayri­menkul faaliyetleri, yüzde 1’le ka­mu yönetimi, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler izledi. Geçen yıl tarımda ise ciddi kan kaybı yaşandı. Sektör­de ilk çeyrekte yüzde 0,1 olan kü­çülme, ikinci çeyrekte yüzde 5’e, üçüncüde yüzde 12,4’e ulaştı. Son çeyrekte de yüzde 7,2 küçülen ta­rım yılın tümünde yüzde 8,8 ora­nında bir küçülme yaşadı.

Hane halkı tüketimi yıllık yüzde 4,1 arttı

Tüketim harcamalarının milli gelir büyümesine katkısı 2025 yı­lında da devam etti. Yerleşik ha­ne halklarının nihai tüketim har­camalarında ilk çeyrekte önceki yıl aynı çeyreklere göre zincirlen­miş hacim endeksi olarak yüzde 1,8 olan artış, ikinci çeyrekte yüzde 4,7, üçüncüde yüzde 4,3 oldu, son çey­rekte yüzde 5,2’ye çıktı ve yılın tü­münde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

Son çeyrekte yüzde 0,9 daralan devletin nihai tüketim harcamala­rı ise yılın tümünde yüzde 0,8’lik bir artış kaydetti. Bir ekonomide belirli bir dönemde üretimde kullanılmak üzere kamu ve özel sektör tarafın­dan yapılan yeni sabit yatırım har­camalarının toplamını ifade eden gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise son çeyrekte yüzde 5,4, yılın tü­münde yüzde 7 artış kaydetti. Ge­çen yılın tümünde mal ve hizmet ih­racatı yüzde 0,3 düşerken, mal ve hizmet ithalatı yüzde 4,9 arttı.

2025 yılında cari fiyatlarla GS­YH içinde yerleşik hane halkları­nın nihai tüketim harcamalarının payı yüzde 54,4, devletin nihai tü­ketim harcamalarının payı yüzde 13,9, gayri safi sabit sermaye oluşu­munun payı yüzde 30,6 oldu.

Milli gelirde emeğin payı düştü

İşgücü ödemeleri 2025 yılında önceki yıla göre yüzde 40,4 artarken, net işletme artığı/karma gelirdeki artış yüzde 44,2 oldu. Emek kesimi­nin milli gelirden aldığı payı göste­ren işgücü ödemelerinin cari fiyat­larla Gayrisafi Katma Değer içinde 2024’te yüzde 37 olan payı 2025 yı­lında yüzde 36,9’a geriledi. Sermaye kesiminin milli gelirden aldığı payı gösteren net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 43,1’den yüz­de 44,1’e çıktı. Son çeyrekler itiba­rıyla ise iş gücü ödemelerinin payı yüzde 34,7’den yüzde 33,7’ye geriler­ken, net işletme artığının payı yüzde 48’den yüzde 49,1’e yükseldi.

Türkiye “yüksek gelir” liginde

Dünya Bankası’nın Temmuz 2025 tarihinde güncellediği eşik değerlere göre 2026 mali yılı için ekonomiler, (2024 yılında Dünya Bankası Atlas yöntemi kullanılarak hesaplanan) kişi başına GSYH’si 1.135 dolar veya daha düşük olan ekonomiler “düşük gelirli”, 1.136 dolar ile 4.495 dolar arasında olanlar “alt orta”, 4.496 dolar ile 13.935 dolar arasındakiler “üst orta” ve 13.935 dolardan fazla olanlar “yüksek gelirli” ekonomi olarak tanımlanıyor. Yıllar itibarıyla güncellenen eşik değerlere göre 2023’te üst orta gelir kategorisinde kalmaya devam eden Türkiye, 2024’ten itibaren girdiği yüksek gelir ligindeki yerini 2025’te pekiştirdi. Banka, 1987’e kadar uzanan bir yönteme dayanarak yaptığı GSYH ölçümü ile belirlediği değerler üzerinden ülkeleri kişi başı milli gelire göre sınıflandırıyor. Sınıflandırmada, yüksek gelir kategorisi için geçerli eşik değer, Çin, Japonya, İngiltere, ABD ve Euro Bölgesi’nin GSYH deflatörlerinin ağırlıklı ortalamasına dayanıyor. Gayri safi yurt içi hasıla bir takvim yılında ülkede yaratılan toplam katma değerin parasal karşılığını ifade ediyor. Bunun nüfusa bölünmesi ile kişi başına milli gelir bulunuyor. Türkiye’nin kişi başına milli gelirinde son iki yıldaki yükselişte, enflasyon-kur makasına bağlı olarak TL’deki değerlenme ve ayrıca son yıllarda nüfus artışının giderek hız kesmesinin de etkisi bulunuyor.

Türkiye OECD’nin 3'üncü, G-20’nin 5'inci en hızlı büyüyen ekonomisi

Çeyreklik büyüme serisini 22’ye, yıllık büyüme serisini de 16 yıla çıkaran Türkiye, OECD’nin en hızlı büyüyen ülkeler sıralamasında ilk 3’te yer aldı. Türkiye, 3’üncülüğü yüzde 3,6 büyüme kaydeden Polonya ile paylaştı. İrlanda yüzde 12,6, Kosta Rika da yüzde 4,6 ile en hızlı büyüyen ilk 2 ülke olarak kayıtlara geçti. Sıralamada Türkiye ve Polonya’yı ise yüzde 3,1 ile İsrail ve yüzde 2,9 ile Danimarka takip etti. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri açıklanan OECD ülkelerinden en düşük büyüme kaydedenler ise yüzde 0,2 ile Almanya ve Finlandiya oldu. Türkiye, büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de yüzde 3,6 ile 5’inci sırada yer aldı. Söz konusu ülkeler arasında 2025’te ekonomisi en hızlı büyüyen ülke yüzde 7,6 ile Hindistan oldu. Bu ülkeyi yüzde 5,11 ile Endonezya, yüzde 5 ile Çin ve yüzde 4,5 ile Suudi Arabistan izledi.