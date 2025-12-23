Türkiye ekonomisinde 2025: Nasıl başladı, nasıl bitiyor?

Ekonomide 2025’e, sü­ren bölgesel savaşlar, jeopolitik riskler, küre­sel ekonomide ve iç siyasette şok gelişmeler damgasını vur­du. 2025, Türkiye ekonomisi için enflasyonla mücadelede önemli yol kat edilirken refa­hın da artmadığı; büyümenin görece yavaşladığı, haneler için “bekleme ve sıkışma” hâlinde geçen, ancak olumsuz göster­gelerinin kontrolle adeta rölan­tiye alınıp yatay seyre bağlan­dığı görece “denge” yılı oldu.

Enflasyonu üç yılda tek ha­neye indirme hedefiyle Hazi­ran 2023’te başlatılan parasal sıkılaşma programı iki buçuk yılı doldurdu. Enflasyonda dü­şüş hızlandı, hedef tutmasa da büyük oranda yakınsandı. Ara­lık 2024’ten bu yana kesinti­lerle devam eden faiz indirimi­ne rağmen büyümede 2024’ün 2’nci çeyreğinde başlayan iv­me kaybı 2025’te de sürdü.

Baskılanan kur ve yavaşlayan nüfus artışı ile dolar cinsinden kişi başı gelir ise hızla arttı. Al­tın ithalatı ile büyüyen, enerji faturasındaki küçülme ile den­gelenen cari açık, Orta Vadeli Program (OVP) başlangıç he­definin ise altında. Rekor tu­tarda vergi tahsilatına rağmen bütçe açığı ve kamu borçları hızla büyümeye devam etti, ka­munun faiz yükü ağırlaştı.

Enflasyonda hedef tutmasa da başarı var

Eylül 2024’te hazırlanan 2025-2027’ye ait OVP’de 2025 için yıllık enflasyon başlangıçta yüzde 17,5 hedeflenmişti. 2024 sonunda yüzde 44,38 olan TÜ­FE bazı yıllık enflasyon bu yıl aylar itibarıyla düzenli geri­leyerek kasım sonunda yüzde 31,07’ye kadar geriledi. Böyle­ce yıllık enflasyon Aralık 2024 düzeyinin13,31 puan altına indi.

Enflasyonu düşürmede önemli yol alınsa da OVP başlangıç he­defi saptı, Merkez Bankası’nın yüzde 25-29 aralığı şeklindeki son tahmini de aşıldı. Bu yıl eylül ayında hazırlanan 2026-2028 dönemine ait son OVP’de 2025 için yüzde 28,5’lik yıllık gerçek­leşme tahmini yapılmıştı. An­cak 5 Ocak’ta belli olacak yıl­lık TÜFE enflasyonunda genel beklenti yüzde 31 civa­rına işaret ediyor.

Bu yıl gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme oranı başlangıçta yüzde 4 olarak hedeflendi. İlk çeyrek­te yüzde 2,5 olan büyüme, faiz indirimlerinin de etkisiyle ikin­ci çeyrekte yüzde 4,9’a yükseldi. Yeni OVP’de yıllık büyüme he­defi yüzde 3,3’e revize edildi. Aralık başında açıklanan üçüncü çeyrek büyü­mesi ise yüzde 3,7 geldi.

Böy­lece ilk dokuz ayda geçen yılın eş dönemine göre bü­yüme yüzde 3,7 oldu. Ey­lül sonu itibarıyla son dört çeyrek topla­mında, önce­ki dört çey­reğe göre yıllık büyü­me ise yüzde 3,6. Son çeyrekle birlikte büyümenin yüzde 3,5-3,6 dolayın­da gelmesi güçlü olasılık. Uluslararası kuruluşların Türkiye tahminleri de ge­nelde bu civarda.

Kişi başı gelirde rekor

Bu yıl için GSYH başlangıçta 1 trilyon 465 milyar dolar ve kişi başı milli gelir 17.028 dolar hedef­lendi. Son OVP’de yukarı yön­lü revizyonla GSYH’nin 1 tril­yon 569 milyar, kişi başı gelirin de 17.748 dolar olacağı tahmin edildi. Son verilere göre ise ey­lül sonu itibarıyla son dört çey­reğin toplamında GSYH hacmi 1 trilyon 537,9 milyar dolar ve TÜİK’in 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 olarak belirlediği nüfu­sa göre kişi başı GSYH 17 bin 886,5 dolar edi­yor.

Ancak bu artışta, enf­lasyon-kur marjı nedeniy­le “fiktif” zenginleşme algısı yaratan TL’deki değerlenme­nin etkisi bulunuyor. Baskılı kur politikası bırakılıp dövizin ser­best bırakılması halinde kurun olası yeni düzeyinin, kişi başı ge­liri bir anda aşağı çekme olasılığı var. Kişi başı gelirde son iki yıldaki hızlı artışta, nüfus artışının iyice yavaşlamasının da payı bulunuyor.

Dış ticaret açığı 90 milyar doların üzerinde

2025 için başlangıçta 279,6 milyar dolar öngörülen yıllık ihracat, gidişata bakılarak yeni OVP’de 273,8 milyar dolara, 369 milyar dolar öngörülen ithalat 367 milyar dolara, dış ticaret açığı da 89,4 milyar dolardan 93,2 milyar dolara revize edildi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre ilk on bir ayda ihracat yüzde 3,7, ithalat ise yüzde 5,7 ile daha hızlı arttı. Sanayideki sert frenle 2024’ün tümünde yüzde 8,8 gerileyen hammadde/ara malı ithalatı bu yıl on bir ayda yüzde 4,9; yüzde 4 gerilemiş olan yatırım malı ithalatı da yüzde 5,3 artarken, 2024’te çift haneli artan tüketim malı ithalatında artış bu yıl yüzde 9’a düştü.

Kasım sonu itibarıyla yıllık bazda ise ihracat yüzde 3,6 artışla 270,6 milyar, ithalat ise yüzde 6,2 artışla 361,9 milyar ve dış ticaret açığı yüzde 14,8 büyüyerek 91,3 milyar dolar oldu. Cari işlemler açığı, düşen küresel fiyatlar nedeniyle enerji ithalatının azalmasına karşılık altın ithalat faturasındaki hızlı artış sonucu geçen yıla göre büyüdü, ancak başlangıç hedefine göre düşük kaldı. 2024’te 7,5 milyar dolara inen cari açık bu yıl için başlangıçta 28,6 milyar dolar olarak öngörülmüş, son OVP’de 22,6 milyar dolar tahmini yapılmıştı.

Bu yıl ilk on ayda 14,5 milyar dolar olan cari açık, ekim sonu itibarıyla yıllık bazda da 22 milyar dolar. Önceki bir yıla göre net enerji ithalatı faturası yüzde 0,3 azalarak 48,4 milyar dolara düşerken, net altın ithalatı yüzde 48,3 artışla 19,4 milyar dolara ulaştı. Önceki bir yılda 54,2 milyar dolar olan enerji ve altın hariç cari fazla, bu yıl ekim sonu itibarıyla yıllık bazda 46 milyar dolara geriledi.

2 trilyonun üzerinde bütçe açığı

Başlangıçta merkezi yönetim bütçe gelirleri 12 trilyon 800,3 milyar, giderleri 14 trilyon 731 milyar, bütçe açığı 1 trilyon 930,7 milyar lira öngörülmüştü. Son OVP’de gelirler 12 trilyon 621,4 milyar, giderler 14 trilyon 674,1 milyar ve açık 2 trilyon 52,7 milyar liraya revize edildi. Ocak-kasım döneminde bütçe harcamaları geçen yılın eş dönemine göre yüzde 41,6 artışla 12 trilyon 842,6 milyar TL’ye ulaşırken, 10 trilyonu vergi olmak üzere toplam gelirler yüzde 48,5’le daha yüksek bir artış kaydederek 11 trilyon 571,6 milyar TL oldu.

Bütçe açığı ise 1 trilyon 271 milyar lira ile geçen yılın eş dönemindekinin ve yıllık gerçekleşme tahmininin altında kaldı. Ancak son yıllarda görülen muhasebeleştirme şekline bağlı olarak en büyük açığın yılın son ayına kaydırıldığı dikkate alındığında, aralıkta olası yüksek tutarlı bir açıkla yıllık açığın OVP tahminine ulaşma olasılığı güçlü. Kasım sonu itibarıyla son bir yılda ise gelirler 12 trilyon 451,1 milyar, giderler 14 trilyon 553 milyar, açık 2 trilyon 101,8 milyar lira.

Kamu borcunda hızlı büyüme

Türkiye’nin kamu borcunda büyüme ivmesi 2025’te artarak sürdü. Bütçe açıkları ve kamu borçlanma gereğindeki artış, borç stokunda rekor büyümeyi beraberinde getirdi. Merkezi yönetim borç stoku kasım sonunda 13,2 trilyon liraya ulaştı. Yerel yönetimler ve sosyal güvenlik kurumları hariç kamu idari birimlerini kapsayan ve Hazine tarafından yönetilen söz konusu stok, son bir yılda yüzde 46,2 oranında net 4,2 trilyon TL arttı. Dış kaynak girişinin yeterince aşılamazken, kamu açıklarının finansmanında, yüksek faizlerin cazip kıldığı TL cinsi devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) ihracı öne çıktı. Stoktaki yıllık net artışın 3 trilyon liraya yakın bölümü iç borçlanmadan kaynaklandı.

'Örtülü' işsizlik %28,5

Anket döneminde aktif iş arayanları kapsayan dar tanımlı iş gücü verileri­ne göre bu yıl başlangıçta yüzde 9,6 öngörülen işsizlik oranı, son OVP’de yüzde 8,5’e revize edildi ve ekim itibarıyla da bu düzeyde gerçekleşti. Ancak dar tanıma göre 3 milyon dolayında işsiz bulunmasına karşın, “potansi­yel işgücü” olarak adlandı­rılan umudunu yitirip iş ara­mayı bırakmış 4,9 milyon ve “Zamana bağlı eksik istihdam”da sayılan anket haftasında çe­şitli işlerde toplam­da 40 saatten az çalışma olanağı bulabilmiş, dü­zenli çalışma ve gelir im­kânı arayan kişilerin sayısı da 4,1 milyon kişi ile resmi işsiz sayısının üzerin­de. “Âtıl İşgücü” ola­rak adlandırılan üç kategorinin toplamı 12,1 milyon, geniş tanımlı işsizlik de yüzde 28,5 oldu.