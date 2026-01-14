Türkiye ekonomisinde refahın yeni denklemi: 2025 gelir ve yaşam koşulları analizi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşı­lan 2025 yılı Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları verileri, makroekonomik is­tikrar ve toplumsal refah dengesi açı­sından kritik ipuçla­rı barındırıyor.

2024 yılı gelirlerini referans alan bu veriler, bir yandan gelir adalet­sizliğinde sınırlı bir iyileşme­ye işaret ederken, diğer yandan hane halklarının gündelik ya­şamda karşılaştığı yapısal zor­lukları tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Makroekonomik pers­pektiften bakıldığında, büyüme­nin kalitesi ve kapsayıcılığı, bu raporların satır aralarında gizli.

Gelir dağılımında sınırlı iyileşme ve Gini katsayısı

Gelir dağılımındaki adalet­sizliğin en temel göstergesi olan Gini katsayısı, 2025 yılında bir önceki yıla göre 0,003 puanlık bir azalışla 0,410 seviyesine ge­rilemiş durumda. Katsayının sı­fıra yaklaşmasının tam eşitliği temsil ettiği düşünüldüğünde, bu düşüş olumlu bir sinyal ol­sa da makro düzeydeki eşitsiz­liğin hala yapısal bir sorun ola­rak varlığını koruduğunu söy­lemek mümkün.

Nitekim en yüksek gelirli yüzde 20’lik gru­bun toplam gelirden aldığı pay yüzde 48,0 iken, en düşük gelirli yüzde 20’lik grubun payı sadece yüzde 6,4 seviyesinde kalmıştır. Bu durum, P80/P20 oranının 7,5 olarak gerçekleşmesine neden olmuştur; yani en zengin kesim en yoksul kesimden hala 7,5 kat daha fazla gelir elde etmektedir. En zengin yüzde 10 ile en yok­sul yüzde 10 arasındaki farkın (P90/P10 oranı) 13,0 olması ise gelir piramidinin tepesi ile taba­nı arasındaki uçurumun derinli­ğini göstermektedir.

Yoksulluk oranları ve beşeri sermayenin rolü

Göreli yoksulluk oranları­na baktığımızda, medyan geli­rin yüzde 50’si baz alındığında yoksulluk oranının 0,6 puanlık düşüşle yüzde 13,0’a geriledi­ğini görüyoruz. Ancak bu raka­mın ötesinde, yoksulluğun eği­tim düzeyi ile olan ters korelas­yonu makroekonomik politika yapıcılar için en önemli veri­dir.

Yükseköğretim mezunları arasında yoksulluk oranı yüzde 2,5 gibi oldukça düşük bir sevi­yedeyken, bir okul bitirmeyen­lerde bu oran yüzde 23,8’e ka­dar tırmanmaktadır. Bu tablo, beşeri sermaye yatırımlarının sadece bireysel gelir artışı için değil, aynı zamanda ulusal yok­sullukla mücadele ve sürdürü­lebilir büyüme için de en etkili makroekonomik araç olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Eğitim­li iş gücünün toplam katma de­ğer içindeki payının artması, or­ta gelir tuzağından kurtulmanın da anahtarıdır.

Yaşam koşulları: Maddi yoksunluk ve konut sorunu

Raporun “yaşam koşulları” bö­lümü, makroekonomik verilerin sokağa ve mutfağa yansımasını daha net özetliyor. Maddi ve sos­yal yoksunluk oranı yüzde 11,9 olarak ölçülürken, toplumun bü­yük bir kısmının temel ihtiyaçla­rını karşılamakta zorlandığı gö­rülmektedir.

Özellikle fertlerin yüzde 50,5’inin evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşıla­yamaması ve yüzde 35,1’inin iki günde bir et, tavuk veya balık içe­ren yemek masrafını ekonomik olarak kaldıramaması, iç tüke­tim kompozisyonu ve yaşam ka­litesi üzerindeki baskıyı gözler önüne sermektedir. Ekonomik büyümenin hanehalkı refahına dönüşebilmesi için bu kalemler­deki “karşılayamama” oranları­nın düşmesi şarttır.

Konut piyasasındaki değişim­ler de sosyal doku açısından dik­kat çekicidir. Kendi konutunda oturanların oranı yüzde 57,1 sevi­yesinde gerçekleşirken, konutun kalitesine dair şikâyetler artış göstermektedir. Her 10 kişidan yaklaşık 3’ü (%28,8) sızdıran ça­tı veya nemli duvarlar gibi ciddi konut problemleriyle boğuşmak­tadır. Konut masraflarının hane­halkı bütçesi üzerindeki yükü, yüzde 12,9 oranında “çok ağır” olarak nitelendirilmektedir. Bu durum, inşaat sektöründeki bü­yümenin nitelikli konut arzına tam olarak dönüşmediğinin bir göstergesi olarak okunabilir.

Borç yükü ve finansal kırılganlık

Borç yükü, Türk hanehalkla­rının omuzlarında ağır bir yük olmaya devam ediyor. Nüfu­sun yüzde 56,4’ünün taksit veya borç ödemesi bulunurken (ko­nut ve işyeri masrafları hariç), bu ödemelerin yüzde 13,7’lik bir kesime “çok ağır yük” getirdiği beyan edilmiştir. Beklenmedik bir harcama ile karşılaştığında bunu kendi kaynaklarıyla karşı­layamayacak olanların oranının yüzde 25,1 olması, hanehalkları­nın finansal şoklara karşı ne ka­dar savunmasız olduğunu gös­termektedir. Makro ihtiyati ted­birlerin ve hanehalkı borçluluk yapısının bu denli yüksek olma­sı, iç talep odaklı büyüme mo­dellerinin sınırlarına gelindiği­ne işaret etmektedir.

Sektörel gelir dağılımı ve iş gücü piyasası

Gelir türlerine göre dağılım incelendiğinde, maaş ve ücret gelirlerinin yüzde 49,7 ile pas­tadaki en büyük payı aldığı gö­rülmektedir. Sektörel bazda inşaat sektörü, yıllık ortalama esas iş gelirinde yüzde 79,0 ile en yüksek artışı gösteren alan olmuştur. Hizmet sektörü ise yıllık 426.045 TL ile en yüksek ortalama geliri sağlayan sektör olarak liderliğini sürdürmek­tedir. Sanayi sektöründeki ge­lir artışının tarım ve inşaatın gerisinde kalması, sanayideki verimlilik artışının ücretlere yansıması noktasında soru işa­retleri oluşturmaktadır. İş gücü piyasasındaki bu ücret artışları nominal olarak yüksek görünse de, yaşam koşulları verileri bu artışların reel alım gücünü ko­rumakta zorlandığını teyit et­mektedir.

Sonuç ve projeksiyon

2025 yılı TÜİK raporları, Tür­kiye ekonomisinin büyüme ve gelir dağılımı arasında hassas bir dengede olduğunu gösteri­yor. Gini katsayısındaki hafif iyileşme ve yoksulluk oranla­rındaki kısmi düşüş makro dü­zeyde umut verici olsa da; gıda tüketimi, tatil ve konut kalitesi gibi temel yaşam göstergelerin­deki yetersizlikler, refahın ta­bana yayılması noktasında kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğunu hatırlatıyor.

Önümüzdeki dönemde eko­nomi yönetiminin sadece GSYH büyümesine değil, büyümenin kompozisyonuna odaklanma­sı gerekmektedir. Eğitimli nü­fusun gelir payının artırılması, konut kalitesinin iyileştirilmesi ve hane halkı borç yükünün ha­fifletilmesi gibi yapısal sorunlar çözülmeden, sadece makro gös­tergelerdeki düzelme toplum­sal refah hissini güçlendirme­yecektir. 2025 verileri bize şunu söylüyor: Ekonomik başarı artık sadece rakamlarla değil, insan­ların sofrasındaki proteinin sık­lığı ve başını soktuğu evin sağ­lamlığıyla ölçülmektedir.