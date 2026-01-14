Türkiye ekonomisinde refahın yeni denklemi: 2025 gelir ve yaşam koşulları analizi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan 2025 yılı Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları verileri, makroekonomik istikrar ve toplumsal refah dengesi açısından kritik ipuçları barındırıyor.
2024 yılı gelirlerini referans alan bu veriler, bir yandan gelir adaletsizliğinde sınırlı bir iyileşmeye işaret ederken, diğer yandan hane halklarının gündelik yaşamda karşılaştığı yapısal zorlukları tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Makroekonomik perspektiften bakıldığında, büyümenin kalitesi ve kapsayıcılığı, bu raporların satır aralarında gizli.
Gelir dağılımında sınırlı iyileşme ve Gini katsayısı
Gelir dağılımındaki adaletsizliğin en temel göstergesi olan Gini katsayısı, 2025 yılında bir önceki yıla göre 0,003 puanlık bir azalışla 0,410 seviyesine gerilemiş durumda. Katsayının sıfıra yaklaşmasının tam eşitliği temsil ettiği düşünüldüğünde, bu düşüş olumlu bir sinyal olsa da makro düzeydeki eşitsizliğin hala yapısal bir sorun olarak varlığını koruduğunu söylemek mümkün.
Nitekim en yüksek gelirli yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay yüzde 48,0 iken, en düşük gelirli yüzde 20’lik grubun payı sadece yüzde 6,4 seviyesinde kalmıştır. Bu durum, P80/P20 oranının 7,5 olarak gerçekleşmesine neden olmuştur; yani en zengin kesim en yoksul kesimden hala 7,5 kat daha fazla gelir elde etmektedir. En zengin yüzde 10 ile en yoksul yüzde 10 arasındaki farkın (P90/P10 oranı) 13,0 olması ise gelir piramidinin tepesi ile tabanı arasındaki uçurumun derinliğini göstermektedir.
Yoksulluk oranları ve beşeri sermayenin rolü
Göreli yoksulluk oranlarına baktığımızda, medyan gelirin yüzde 50’si baz alındığında yoksulluk oranının 0,6 puanlık düşüşle yüzde 13,0’a gerilediğini görüyoruz. Ancak bu rakamın ötesinde, yoksulluğun eğitim düzeyi ile olan ters korelasyonu makroekonomik politika yapıcılar için en önemli veridir.
Yükseköğretim mezunları arasında yoksulluk oranı yüzde 2,5 gibi oldukça düşük bir seviyedeyken, bir okul bitirmeyenlerde bu oran yüzde 23,8’e kadar tırmanmaktadır. Bu tablo, beşeri sermaye yatırımlarının sadece bireysel gelir artışı için değil, aynı zamanda ulusal yoksullukla mücadele ve sürdürülebilir büyüme için de en etkili makroekonomik araç olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Eğitimli iş gücünün toplam katma değer içindeki payının artması, orta gelir tuzağından kurtulmanın da anahtarıdır.
Yaşam koşulları: Maddi yoksunluk ve konut sorunu
Raporun “yaşam koşulları” bölümü, makroekonomik verilerin sokağa ve mutfağa yansımasını daha net özetliyor. Maddi ve sosyal yoksunluk oranı yüzde 11,9 olarak ölçülürken, toplumun büyük bir kısmının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı görülmektedir.
Özellikle fertlerin yüzde 50,5’inin evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamaması ve yüzde 35,1’inin iki günde bir et, tavuk veya balık içeren yemek masrafını ekonomik olarak kaldıramaması, iç tüketim kompozisyonu ve yaşam kalitesi üzerindeki baskıyı gözler önüne sermektedir. Ekonomik büyümenin hanehalkı refahına dönüşebilmesi için bu kalemlerdeki “karşılayamama” oranlarının düşmesi şarttır.
Konut piyasasındaki değişimler de sosyal doku açısından dikkat çekicidir. Kendi konutunda oturanların oranı yüzde 57,1 seviyesinde gerçekleşirken, konutun kalitesine dair şikâyetler artış göstermektedir. Her 10 kişidan yaklaşık 3’ü (%28,8) sızdıran çatı veya nemli duvarlar gibi ciddi konut problemleriyle boğuşmaktadır. Konut masraflarının hanehalkı bütçesi üzerindeki yükü, yüzde 12,9 oranında “çok ağır” olarak nitelendirilmektedir. Bu durum, inşaat sektöründeki büyümenin nitelikli konut arzına tam olarak dönüşmediğinin bir göstergesi olarak okunabilir.
Borç yükü ve finansal kırılganlık
Borç yükü, Türk hanehalklarının omuzlarında ağır bir yük olmaya devam ediyor. Nüfusun yüzde 56,4’ünün taksit veya borç ödemesi bulunurken (konut ve işyeri masrafları hariç), bu ödemelerin yüzde 13,7’lik bir kesime “çok ağır yük” getirdiği beyan edilmiştir. Beklenmedik bir harcama ile karşılaştığında bunu kendi kaynaklarıyla karşılayamayacak olanların oranının yüzde 25,1 olması, hanehalklarının finansal şoklara karşı ne kadar savunmasız olduğunu göstermektedir. Makro ihtiyati tedbirlerin ve hanehalkı borçluluk yapısının bu denli yüksek olması, iç talep odaklı büyüme modellerinin sınırlarına gelindiğine işaret etmektedir.
Sektörel gelir dağılımı ve iş gücü piyasası
Gelir türlerine göre dağılım incelendiğinde, maaş ve ücret gelirlerinin yüzde 49,7 ile pastadaki en büyük payı aldığı görülmektedir. Sektörel bazda inşaat sektörü, yıllık ortalama esas iş gelirinde yüzde 79,0 ile en yüksek artışı gösteren alan olmuştur. Hizmet sektörü ise yıllık 426.045 TL ile en yüksek ortalama geliri sağlayan sektör olarak liderliğini sürdürmektedir. Sanayi sektöründeki gelir artışının tarım ve inşaatın gerisinde kalması, sanayideki verimlilik artışının ücretlere yansıması noktasında soru işaretleri oluşturmaktadır. İş gücü piyasasındaki bu ücret artışları nominal olarak yüksek görünse de, yaşam koşulları verileri bu artışların reel alım gücünü korumakta zorlandığını teyit etmektedir.
Sonuç ve projeksiyon
2025 yılı TÜİK raporları, Türkiye ekonomisinin büyüme ve gelir dağılımı arasında hassas bir dengede olduğunu gösteriyor. Gini katsayısındaki hafif iyileşme ve yoksulluk oranlarındaki kısmi düşüş makro düzeyde umut verici olsa da; gıda tüketimi, tatil ve konut kalitesi gibi temel yaşam göstergelerindeki yetersizlikler, refahın tabana yayılması noktasında kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğunu hatırlatıyor.
Önümüzdeki dönemde ekonomi yönetiminin sadece GSYH büyümesine değil, büyümenin kompozisyonuna odaklanması gerekmektedir. Eğitimli nüfusun gelir payının artırılması, konut kalitesinin iyileştirilmesi ve hane halkı borç yükünün hafifletilmesi gibi yapısal sorunlar çözülmeden, sadece makro göstergelerdeki düzelme toplumsal refah hissini güçlendirmeyecektir. 2025 verileri bize şunu söylüyor: Ekonomik başarı artık sadece rakamlarla değil, insanların sofrasındaki proteinin sıklığı ve başını soktuğu evin sağlamlığıyla ölçülmektedir.
