Türkiye ekonomisinin dövizle dansı

Türkiye ekonomisinin son kırk yılı, neredeyse bütü­nüyle dövizle imtihanının tari­hi olarak okunabilir. Türk lira­sı yalnızca bir para birimi değil, ekonomik kırılganlıkların, siya­si tercihlerin ve toplumsal güve­nin sembolü olageldi. Bugün, 15 Ekim 2025 itibarıyla dolar kuru 41,8 TL seviyesinde dalgalanıyor; yıl içi ortalama 38,7 TL.

Bu tabloyu anlamak için dövi­zin sadece bir fiyat olmadığını, aynı zamanda ekonominin nabız grafiği olduğunu görmek gerekir.

Kur seviyesi, büyümeden cari açığa, enflasyondan faiz politika­sına kadar tüm göstergeleri be­lirleyen bir değişkendir. Bir eko­nomide para biriminin değeri, o ülkenin dışa dönük güven endek­sidir.

Yabancı yatırımcı için kur bir risk fiyatı, hanehalkı için güven barometresi, ihracatçı için rekabet aracı, ithalatçı için ma­liyet göstergesidir. Dolayısıyla Türkiye’nin dövizle dansı, aslın­da üç eksende döner: güven, den­ge ve bağımlılık. Cumhuriyet’in ilk yıllarında ithalat kısıtlamala­rı ve planlı ekonomiyle kapalı bir yapı hâkimdi.

1980’lerle birlikte küresel en­tegrasyon başladı. O günden bu yana Türkiye neredeyse her on yılda bir kur şokuyla yüzleşti: 1994, 2001, 2018 ve 2021…Her biri farklı nedenlerle, ama aynı sonuçla: yüksek enflasyon, dara­lan büyüme, artan dolarizasyon.

Bugün TCMB politika faizi %40,5, enflasyon %33,3.Bu, fiyat istikrarının hâlâ “arayış” için­de olduğunu gösteriyor. Öyleyse soralım: Türkiye neden dövizle yaşamak zorunda kaldı? Bu dan­sın ritmini ekonomi mi, siyaset mi belirliyor?

Türkiye’nin döviz hikâyesi 24 Ocak 1980 kararlarıyla başlar. O güne dek ithalat izinle yapılır, dö­viz kıt bir kaynaktır. 1980 sonrası ihracata dayalı modelle birlikte döviz hem kazanç hem risk unsu­ru hâline geldi.

1980’ler: İhracat 1980’de 2,9 milyar dolarken 1989’da 11,6 mil­yar dolara çıktı; dış borç da 16 milyardan 43 milyara yükseldi. 1989’da sermaye hareketlerinin serbest bırakılması sıcak para­yı artırdı ama kırılganlığı da bü­yüttü.

1994 krizi, kamu açıkları ve kı­sa vadeli dış borçlanmanın so­nucu olarak patladı; dolar birkaç ayda 14.500’den 38.000 liraya sıçradı, enflasyon %120’ye çıktı, ekonomi %6 küçüldü.

2001 krizi ise sabit kur siste­minin çöküşüydü. Bir günde do­lar 686.000 TL’den 1.000.000 TL’ye yükseldi; GSYH %5,7 da­raldı. Türkiye IMF programıyla dalgalı kura geçti. 2002 sonrası reformlar, 2008’e kadar istikrar getirdi.

2002–2008: TL güçlendi, enf­lasyon tek haneye indi, kişi başı gelir 10.000 dolara çıktı. Ama ca­ri açık GSYH’nin %6’sına ulaştı, dış borç 130 milyardan 291 mil­yara yükseldi. 2008 küresel kri­zinde TL %20 değer kaybetti, 2009’da büyüme -%4,8 oldu.

2010–2013: Hızlı kredi geniş­lemesiyle büyüme %9’a ulaştı, ama cari açık rekor 75 milyar do­lara çıktı. FED’in 2013’te para­sal sıkılaşma sinyali vermesiy­le sıcak para çıkışı başladı, kur 1,8’den 2,3’e yükseldi.

Güven dönemi sona erdi, kırıl­gan dönem başladı.

Kırılgan dönem: 2018 krizi ve parasal deneyler

2018, Türkiye’nin döviz tarihi­nin en kritik kırılma noktaların­dan biridir. ABD–Türkiye siyasi gerilimi, dış finansman daralma­sı ve rezerv kaybı birleşince dolar kuru bir haftada 4,8’den 7,2 TL’ye çıktı. CDS 570 baz puanı aştı, enf­lasyon %25’e ulaştı.

2019–2021 döneminde rezerv satışlarıyla kur baskılanmaya ça­lışıldı; 2020’de pandemiyle bir­likte düşük faizli kredi genişle­mesi iç talebi patlattı, döviz tale­bi yeniden arttı.

2021’de TCMB başkan değişi­miyle güven kaybı hızlandı, dolar 18,4 TL’ye kadar çıktı.

20 Aralık 2021’de devreye alı­nan Kur Korumalı Mevduat (KKM) kısa vadede paniği din­dirdi ama bütçeye 2022–2024 arasında 1,3 trilyon TL yük bin­dirdi.

Rezervler eridi, net pozisyon 2023 Ma­yıs’ında −60 milyar do­lara kadar düştü.

Sonuç: 2018–2023 arasında TL dolar karşı­sında %82 değer kaybet­ti, enflasyon ortalaması %40’ın üzerine çıktı.

Cari açık her yıl 40– 50 milyar dolar aralığın­da seyretti.

Yeni normal: 2021–2023 kur şoklarından 2024– 2025 rasyonelleşmesine

2023 seçimlerinden sonra eko­nomi yönetiminde “rasyonelleş­me” dönemi başladı. Faizler ka­demeli olarak %8,5’ten %45’e çı­karıldı; rezervler yeniden artışa geçti. CDS 900’den 290’a gerile­di, yabancı portföy girişi 12 mil­yar dolar oldu.

USD/TL kuru 2023’te 23,5; 2024’te 32,4; 2025’te 38,7 orta­lamasında dengelendi. Enflasyon %64,8’den %33,3’e geriledi. Ca­ri açık GSYH’nin %1,4’üne düştü.

Bununla birlikte bütçe açığı hâlâ yüksek (%5 civarı). Kamu harcamaları nominal olarak %92 artarken, mali disiplin para poli­tikasının gerisinde kaldı. Bu ne­denle “sıkı para – gevşek maliye” ikilemi sürüyor.

2025 gerçeği – enflasyon, faiz, büyüme ve cari denge arasında ince hat

Eylül 2025 itibarıyla TÜFE %33,3; TCMB faizi %40,5.

Reel faiz pozitife dönmüş du­rumda ama finansman maliyetle­ri hâlâ yüksek.

Kredi faizleri %55–60 bandın­da, yatırım iştahı zayıf.

Büyüme ilk yarıda %3,6; yıl ge­neli tahmini %3,2.

İhracatın katkısı sınırlı, ama turizm gelirleri 55 milyar $ ile rekor kırıyor.

Cari açık 18,8 milyar $ (GSY­H’nin %1,4’ü).

Kur 41,8 TL seviyesinde denge­lenmiş görünüyor.

Reel efektif kur endeksi 60, ya­ni TL hâlâ reel olarak %40 değer kaybında.

Rezervler 44 milyar $ net sevi­yeye yükseldi.

Enflasyon düşüyor ama çe­kirdek göstergeler hâlâ yüksek (%35).İthal girdi maliyetleri, gıda ve enerji fiyatları enflasyonun ana taşıyıcıları.

Dolayısıyla fiyat istikrarı yol­culuğu daha tamamlanmadı.

Rakamların diliyle: Türkiye’nin dövizle bağımlılığı

Türkiye ekonomisi 1,3 trilyon $ GSYH’ye sahip. Ancak üretim yapısının %65’i ithal girdiye da­yanıyor.

Bu nedenle “ürettikçe döviz harcayan” bir model oluştu.

Bu yapı, döviz kurundaki her artışı iç üretim maliyetine dönüş­türüyor. Özel sektörün dış borcu 163,8 milyar $, bunun 92 milyarı kısa vadeli. Şirket bilançolarının %45’i döviz cinsinden. Yani kur artışı, doğrudan bilançoya zarar olarak yansıyor. Dolarizasyon hâlâ yüksek: mevduatların %40’ı döviz cinsinden. KKM stokunun çözülmesine rağmen TL’ye gü­ven tam olarak tesis edilebilmiş değil.

2026–2028 perspektifi: Üç senaryolu kur geleceği

İyimser senaryo (%30 olası­lık):

Disiplinli maliye politikası, dü­şük enerji fiyatı ve güven artışıy­la TL reel olarak güçlenir.

Enflasyon %12’ye düşer, büyü­me %4,5’e çıkar.

USD/TL 2028’de 49 seviyesin­de dengelenir.

Baz senaryo (%50 olasılık):

Mevcut politika çerçevesi sü­rer.

Enflasyon 2026’da %30, 2028’de %15; büyüme %4 civarı.

USD/TL 2028’de 49,9 seviye­sinde.

Cari açık %2 civarında kalır.

Kötümser senaryo (%20 ola­sılık):

Erken faiz indirimleri ve seçim harcamaları mali disiplini bozar.

USD/TL 2028 sonunda 60 TL’ye ulaşır, enflasyon %35’e çı­kar.

Rezervler 20 milyar doların al­tına iner.

Bu üç senaryo içinde en yük­sek olasılık baz senaryoda; yani “kontrollü istikrar, kırılgan den­ge” döneminin sürmesi bekleni­yor.

Sonuç – “dövizle dans”tan “değerle barış”a

Türkiye’nin ekonomik tarihi, bir anlamda kurun yönüyle oku­nabilir.

Doların yükseldiği dönemler­de büyüme yavaşlamış, enflas­yon artmış; TL’nin değer kazan­dığı dönemlerde ise yatırım ve tüketim artmıştır.

Ancak bu döngü, sürdürülebi­lir bir refah yaratamamıştır.

100 yıllık ders: Dövizi yönetmek değil, ekonomiyi dönüştürmek

Cumhuriyet’in ilk yıllarından bugüne kadar Türkiye, 10’dan fazla büyük kur düzeltmesi ya­şamıştır. Hepsinin ortak nokta­sı, kurun neden değil sonuç ol­masıdır.

Sorun, kuru dizginlemeye ça­lışmak yerine, onu belirleyen te­melleri (üretim yapısı, cari den­ge, yatırım ortamı, hukuk gü­venliği) sağlamlaştırmamaktan kaynaklanmıştır.

2025 itibarıyla ekonomi yöne­timi bu dersi kısmen almış görü­nüyor:

Artık “dövizle savaş” değil, “dengeyle uyum” politikası gün­demde.

Ancak kalıcı başarı, yalnız­ca para politikasıyla değil; re­form iradesiyle mümkündür.

TL’nin değerini korumak için yeni formül

Bir ülkenin parasının değeri, o ülkenin üretim gücü + kurum­sal güven + dış denge toplamına eşittir.

Türkiye’nin bundan sonraki yol haritası bu üç bileşeni den­gelemek olmalıdır:

Üretim gücü:

Sanayide dijital dönüşüm, ve­rimlilik artışı, yüksek katma de­ğerli ihracat.

Kurumsal güven:

Merkez Bankası bağımsızlığı, hukuki öngörülebilirlik, şeffaf kamu yönetimi.

Dış denge:

İthalata bağımlılığı azaltmak, enerji arzını çeşitlendirmek, turizmi yıl boyu sektör haline getirmek. Bu üç sacayağı otur­duğunda TL sadece istikrarlı de­ğil, itibarlı bir para birimi haline gelebilir.

“Dövizle dans”tan “değerle barış”a geçiş

Bugün Türkiye’nin önünde iki yol var:

Ya kısa vadeli döviz kazanmak için fiyat istikrarından taviz ve­recek, ya da uzun vadeli istikrar için kur oynaklığını göze alacak.

İlk yol popüler, ama riskli.

İkincisi zorlu, ama kalıcı.

“Değerle barışmak” ifade­si, sadece TL’nin değerini değil, üretimin, emeğin ve kurumların değerini korumak anlamına ge­liyor.

Bu bilinç yerleştiğinde, döviz kuru artık korkulan değil, yöne­tilen bir değişken olur.

Son söz: “İnsan hiçbir şey­le gelir, her şeyin peşine düşer, sonra her şeyi bırakıp hiçbir şey­le gider” Anonim

“İnsanları temel ihtiyaçları ile meşgul edersen, kaybettikleri özgürlüğü unuturlar” Jose Sa­ramago

“İnsanlar seni çözemedikleri zaman önyargılarını kullanırlar” Dostoyevski