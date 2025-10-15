Türkiye ekonomisinin dövizle dansı
Türkiye ekonomisinin son kırk yılı, neredeyse bütünüyle dövizle imtihanının tarihi olarak okunabilir. Türk lirası yalnızca bir para birimi değil, ekonomik kırılganlıkların, siyasi tercihlerin ve toplumsal güvenin sembolü olageldi. Bugün, 15 Ekim 2025 itibarıyla dolar kuru 41,8 TL seviyesinde dalgalanıyor; yıl içi ortalama 38,7 TL.
Bu tabloyu anlamak için dövizin sadece bir fiyat olmadığını, aynı zamanda ekonominin nabız grafiği olduğunu görmek gerekir.
Kur seviyesi, büyümeden cari açığa, enflasyondan faiz politikasına kadar tüm göstergeleri belirleyen bir değişkendir. Bir ekonomide para biriminin değeri, o ülkenin dışa dönük güven endeksidir.
Yabancı yatırımcı için kur bir risk fiyatı, hanehalkı için güven barometresi, ihracatçı için rekabet aracı, ithalatçı için maliyet göstergesidir. Dolayısıyla Türkiye’nin dövizle dansı, aslında üç eksende döner: güven, denge ve bağımlılık. Cumhuriyet’in ilk yıllarında ithalat kısıtlamaları ve planlı ekonomiyle kapalı bir yapı hâkimdi.
1980’lerle birlikte küresel entegrasyon başladı. O günden bu yana Türkiye neredeyse her on yılda bir kur şokuyla yüzleşti: 1994, 2001, 2018 ve 2021…Her biri farklı nedenlerle, ama aynı sonuçla: yüksek enflasyon, daralan büyüme, artan dolarizasyon.
Bugün TCMB politika faizi %40,5, enflasyon %33,3.Bu, fiyat istikrarının hâlâ “arayış” içinde olduğunu gösteriyor. Öyleyse soralım: Türkiye neden dövizle yaşamak zorunda kaldı? Bu dansın ritmini ekonomi mi, siyaset mi belirliyor?
Türkiye’nin döviz hikâyesi 24 Ocak 1980 kararlarıyla başlar. O güne dek ithalat izinle yapılır, döviz kıt bir kaynaktır. 1980 sonrası ihracata dayalı modelle birlikte döviz hem kazanç hem risk unsuru hâline geldi.
1980’ler: İhracat 1980’de 2,9 milyar dolarken 1989’da 11,6 milyar dolara çıktı; dış borç da 16 milyardan 43 milyara yükseldi. 1989’da sermaye hareketlerinin serbest bırakılması sıcak parayı artırdı ama kırılganlığı da büyüttü.
1994 krizi, kamu açıkları ve kısa vadeli dış borçlanmanın sonucu olarak patladı; dolar birkaç ayda 14.500’den 38.000 liraya sıçradı, enflasyon %120’ye çıktı, ekonomi %6 küçüldü.
2001 krizi ise sabit kur sisteminin çöküşüydü. Bir günde dolar 686.000 TL’den 1.000.000 TL’ye yükseldi; GSYH %5,7 daraldı. Türkiye IMF programıyla dalgalı kura geçti. 2002 sonrası reformlar, 2008’e kadar istikrar getirdi.
2002–2008: TL güçlendi, enflasyon tek haneye indi, kişi başı gelir 10.000 dolara çıktı. Ama cari açık GSYH’nin %6’sına ulaştı, dış borç 130 milyardan 291 milyara yükseldi. 2008 küresel krizinde TL %20 değer kaybetti, 2009’da büyüme -%4,8 oldu.
2010–2013: Hızlı kredi genişlemesiyle büyüme %9’a ulaştı, ama cari açık rekor 75 milyar dolara çıktı. FED’in 2013’te parasal sıkılaşma sinyali vermesiyle sıcak para çıkışı başladı, kur 1,8’den 2,3’e yükseldi.
Güven dönemi sona erdi, kırılgan dönem başladı.
Kırılgan dönem: 2018 krizi ve parasal deneyler
2018, Türkiye’nin döviz tarihinin en kritik kırılma noktalarından biridir. ABD–Türkiye siyasi gerilimi, dış finansman daralması ve rezerv kaybı birleşince dolar kuru bir haftada 4,8’den 7,2 TL’ye çıktı. CDS 570 baz puanı aştı, enflasyon %25’e ulaştı.
2019–2021 döneminde rezerv satışlarıyla kur baskılanmaya çalışıldı; 2020’de pandemiyle birlikte düşük faizli kredi genişlemesi iç talebi patlattı, döviz talebi yeniden arttı.
2021’de TCMB başkan değişimiyle güven kaybı hızlandı, dolar 18,4 TL’ye kadar çıktı.
20 Aralık 2021’de devreye alınan Kur Korumalı Mevduat (KKM) kısa vadede paniği dindirdi ama bütçeye 2022–2024 arasında 1,3 trilyon TL yük bindirdi.
Rezervler eridi, net pozisyon 2023 Mayıs’ında −60 milyar dolara kadar düştü.
Sonuç: 2018–2023 arasında TL dolar karşısında %82 değer kaybetti, enflasyon ortalaması %40’ın üzerine çıktı.
Cari açık her yıl 40– 50 milyar dolar aralığında seyretti.
Yeni normal: 2021–2023 kur şoklarından 2024– 2025 rasyonelleşmesine
2023 seçimlerinden sonra ekonomi yönetiminde “rasyonelleşme” dönemi başladı. Faizler kademeli olarak %8,5’ten %45’e çıkarıldı; rezervler yeniden artışa geçti. CDS 900’den 290’a geriledi, yabancı portföy girişi 12 milyar dolar oldu.
USD/TL kuru 2023’te 23,5; 2024’te 32,4; 2025’te 38,7 ortalamasında dengelendi. Enflasyon %64,8’den %33,3’e geriledi. Cari açık GSYH’nin %1,4’üne düştü.
Bununla birlikte bütçe açığı hâlâ yüksek (%5 civarı). Kamu harcamaları nominal olarak %92 artarken, mali disiplin para politikasının gerisinde kaldı. Bu nedenle “sıkı para – gevşek maliye” ikilemi sürüyor.
2025 gerçeği – enflasyon, faiz, büyüme ve cari denge arasında ince hat
Eylül 2025 itibarıyla TÜFE %33,3; TCMB faizi %40,5.
Reel faiz pozitife dönmüş durumda ama finansman maliyetleri hâlâ yüksek.
Kredi faizleri %55–60 bandında, yatırım iştahı zayıf.
Büyüme ilk yarıda %3,6; yıl geneli tahmini %3,2.
İhracatın katkısı sınırlı, ama turizm gelirleri 55 milyar $ ile rekor kırıyor.
Cari açık 18,8 milyar $ (GSYH’nin %1,4’ü).
Kur 41,8 TL seviyesinde dengelenmiş görünüyor.
Reel efektif kur endeksi 60, yani TL hâlâ reel olarak %40 değer kaybında.
Rezervler 44 milyar $ net seviyeye yükseldi.
Enflasyon düşüyor ama çekirdek göstergeler hâlâ yüksek (%35).İthal girdi maliyetleri, gıda ve enerji fiyatları enflasyonun ana taşıyıcıları.
Dolayısıyla fiyat istikrarı yolculuğu daha tamamlanmadı.
Rakamların diliyle: Türkiye’nin dövizle bağımlılığı
Türkiye ekonomisi 1,3 trilyon $ GSYH’ye sahip. Ancak üretim yapısının %65’i ithal girdiye dayanıyor.
Bu nedenle “ürettikçe döviz harcayan” bir model oluştu.
Bu yapı, döviz kurundaki her artışı iç üretim maliyetine dönüştürüyor. Özel sektörün dış borcu 163,8 milyar $, bunun 92 milyarı kısa vadeli. Şirket bilançolarının %45’i döviz cinsinden. Yani kur artışı, doğrudan bilançoya zarar olarak yansıyor. Dolarizasyon hâlâ yüksek: mevduatların %40’ı döviz cinsinden. KKM stokunun çözülmesine rağmen TL’ye güven tam olarak tesis edilebilmiş değil.
2026–2028 perspektifi: Üç senaryolu kur geleceği
İyimser senaryo (%30 olasılık):
Disiplinli maliye politikası, düşük enerji fiyatı ve güven artışıyla TL reel olarak güçlenir.
Enflasyon %12’ye düşer, büyüme %4,5’e çıkar.
USD/TL 2028’de 49 seviyesinde dengelenir.
Baz senaryo (%50 olasılık):
Mevcut politika çerçevesi sürer.
Enflasyon 2026’da %30, 2028’de %15; büyüme %4 civarı.
USD/TL 2028’de 49,9 seviyesinde.
Cari açık %2 civarında kalır.
Kötümser senaryo (%20 olasılık):
Erken faiz indirimleri ve seçim harcamaları mali disiplini bozar.
USD/TL 2028 sonunda 60 TL’ye ulaşır, enflasyon %35’e çıkar.
Rezervler 20 milyar doların altına iner.
Bu üç senaryo içinde en yüksek olasılık baz senaryoda; yani “kontrollü istikrar, kırılgan denge” döneminin sürmesi bekleniyor.
Sonuç – “dövizle dans”tan “değerle barış”a
Türkiye’nin ekonomik tarihi, bir anlamda kurun yönüyle okunabilir.
Doların yükseldiği dönemlerde büyüme yavaşlamış, enflasyon artmış; TL’nin değer kazandığı dönemlerde ise yatırım ve tüketim artmıştır.
Ancak bu döngü, sürdürülebilir bir refah yaratamamıştır.
100 yıllık ders: Dövizi yönetmek değil, ekonomiyi dönüştürmek
Cumhuriyet’in ilk yıllarından bugüne kadar Türkiye, 10’dan fazla büyük kur düzeltmesi yaşamıştır. Hepsinin ortak noktası, kurun neden değil sonuç olmasıdır.
Sorun, kuru dizginlemeye çalışmak yerine, onu belirleyen temelleri (üretim yapısı, cari denge, yatırım ortamı, hukuk güvenliği) sağlamlaştırmamaktan kaynaklanmıştır.
2025 itibarıyla ekonomi yönetimi bu dersi kısmen almış görünüyor:
Artık “dövizle savaş” değil, “dengeyle uyum” politikası gündemde.
Ancak kalıcı başarı, yalnızca para politikasıyla değil; reform iradesiyle mümkündür.
TL’nin değerini korumak için yeni formül
Bir ülkenin parasının değeri, o ülkenin üretim gücü + kurumsal güven + dış denge toplamına eşittir.
Türkiye’nin bundan sonraki yol haritası bu üç bileşeni dengelemek olmalıdır:
Üretim gücü:
Sanayide dijital dönüşüm, verimlilik artışı, yüksek katma değerli ihracat.
Kurumsal güven:
Merkez Bankası bağımsızlığı, hukuki öngörülebilirlik, şeffaf kamu yönetimi.
Dış denge:
İthalata bağımlılığı azaltmak, enerji arzını çeşitlendirmek, turizmi yıl boyu sektör haline getirmek. Bu üç sacayağı oturduğunda TL sadece istikrarlı değil, itibarlı bir para birimi haline gelebilir.
“Dövizle dans”tan “değerle barış”a geçiş
Bugün Türkiye’nin önünde iki yol var:
Ya kısa vadeli döviz kazanmak için fiyat istikrarından taviz verecek, ya da uzun vadeli istikrar için kur oynaklığını göze alacak.
İlk yol popüler, ama riskli.
İkincisi zorlu, ama kalıcı.
“Değerle barışmak” ifadesi, sadece TL’nin değerini değil, üretimin, emeğin ve kurumların değerini korumak anlamına geliyor.
Bu bilinç yerleştiğinde, döviz kuru artık korkulan değil, yönetilen bir değişken olur.
Son söz: “İnsan hiçbir şeyle gelir, her şeyin peşine düşer, sonra her şeyi bırakıp hiçbir şeyle gider” Anonim
“İnsanları temel ihtiyaçları ile meşgul edersen, kaybettikleri özgürlüğü unuturlar” Jose Saramago
“İnsanlar seni çözemedikleri zaman önyargılarını kullanırlar” Dostoyevski
|Borsa
|10.316,40
|-2,27 %
|Dolar
|41,8279
|0,03 %
|Euro
|48,5959
|0,04 %
|Euro/Dolar
|1,1608
|0,01 %
|Altın (GR)
|5.570,07
|0,02 %
|Altın (ONS)
|4.141,98
|0,78 %
|Brent
|62,0700
|-1,76 %