Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi Yönetmeliği yayımlandı
27 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Emisyon Ticaret Sistemi Yönetmeliği ile Türkiye’nin karbon fiyatlandırma mekanizmasının temel unsurları daha net bir çerçeveye kavuştu. Yönetmelik; sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasından emisyon tahsisatlarının teslimine, ücretsiz tahsisat mekanizmasından izin süreçlerine kadar ETS’nin uygulanmasına ilişkin önemli düzenlemeler içeriyor.
Kapsam genişliyor: ETS, Ek-1’de yer alan faaliyetleri gerçekleştiren Kategori B ve Kategori C tesislerini kapsıyor. Bununla birlikte, ETS kapsamı dışında kalan bazı tesisler bakımından da sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin yükümlülükler devam ediyor. Dolayısıyla işletmeler açısından yalnızca ETS kapsamındayım veya değilim şeklinde bir değerlendirme yapmak yeterli olmayacak. Faaliyetin niteliği, tesisin kapasitesi ve emisyon miktarları birlikte değerlendirilerek yükümlülüklerin belirlenmesi gerekecek.
Sera gazı emisyon izni zorunluluğu: ETS kapsamındaki işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için sera gazı emisyon izni almaları gerekiyor. İzinlerin 5 yıl süreyle geçerli olması öngörülüyor. Bu durum, karbon emisyonlarının artık yalnızca çevresel bir gösterge olmaktan çıkıp işletmelerin faaliyet izinleri ve uyum süreçleri açısından da doğrudan dikkate alınacağını gösteriyor.
İzleme, raporlama, doğrulama dönemi: ETS’nin en önemli unsurlarından biri güvenilir karbon verisi olacak. Ek-1 kapsamındaki faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının düzenli olarak izlenmesi, yıllık olarak raporlanması ve raporların Başkanlığa sunulmasından önce doğrulanması gerekecek. Raporların her yıl 30 Nisan’a kadar sunulacak olması, işletmeler açısından yıl boyunca sürdürülecek sistematik bir veri yönetimi ihtiyacını ortaya koyuyor.Burada kritik konu yalnızca yıl sonunda bir emisyon raporu hazırlamak değil. Emisyon verisinin kaynağından başlayarak ölçülebilir, izlenebilir, doğrulanabilir ve denetlenebilir bir yapıda tutulması gerekiyor. Dolayısıyla enerji tüketimlerinden üretim miktarlarına, yakıt kullanımından proses kaynaklı emisyonlara kadar birçok verinin doğru şekilde kayıt altına alınması büyük önem taşıyor.
Tahsisat mekanizması ve karbon maliyeti: ETS ile birlikte işletmeler açısından emisyonun ekonomik bir karşılığı da daha belirgin hale geliyor. ETS kapsamındaki işletmeler, doğrulanmış emisyonlarına karşılık gelen tahsisatları teslim etmekle yükümlü olacak. Ücretsiz tahsisat mekanizması ise kıyas değerleri ve faaliyet seviyeleri üzerinden uygulanacak.Bu noktada karbon maliyetinin şirketlerin mali tabloları, yatırım kararları ve üretim stratejileri üzerindeki etkisinin giderek daha fazla hissedilmesi bekleniyor. Özellikle emisyon yoğun üretim yapan işletmeler açısından karbonun artık yalnızca sürdürülebilirlik raporlarında yer alan bir gösterge değil, doğrudan maliyet unsuru haline gelmesi söz konusu.
Geçiş ve pilot uygulama dönemi: ETS’nin pilot uygulama dönemiyle başlaması öngörülüyor. Pilot kapsamındaki işletmelerin ilk İzleme Metodolojisi Planlarını Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde sunmaları gerekiyor. Bu süre Başkanlık tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.Bu nedenle özellikle ETS kapsamına giren sanayi kuruluşlarının önümüzdeki dönemi yalnızca mevzuata uyum açısından değil, kurumsal hazırlık açısından da değerlendirmeleri gerekiyor.
Karbon verisinin yönetimi: Sanayi kuruluşları açısından artık karbon verisinin yalnızca raporlanması yeterli olmayacak. Doğru, güvenilir, izlenebilir ve gerektiğinde bağımsız şekilde doğrulanabilir bir karbon veri altyapısının oluşturulması gerekiyor.Bu süreç; şirketlerin enerji ve üretim verilerinin yeniden gözden geçirilmesini, emisyon kaynaklarının doğru şekilde belirlenmesini, veri sorumluluklarının tanımlanmasını ve iç kontrol mekanizmalarının kurulmasını gerektirebilir.Diğer taraftan ETS’nin Türkiye’nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü yeşil dönüşüm sürecinden bağımsız değerlendirilmesi de mümkün değil. Özellikle Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında ihracat yapan şirketler açısından emisyon verisinin güvenilirliği ve karbon maliyetinin hesaplanabilir olması giderek daha önemli hale geliyor.
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