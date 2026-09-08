Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi Yönetmeliği yayımlandı

27 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Emisyon Ticaret Sistemi Yönetmeliği ile Türkiye’nin karbon fiyat­landırma mekanizmasının temel unsurları daha net bir çerçeveye kavuştu. Yönetme­lik; sera gazı emisyonlarının izlenmesi, ra­porlanması ve doğrulanmasından emisyon tahsisatlarının teslimine, ücretsiz tahsisat mekanizmasından izin süreçlerine kadar ETS’nin uygulanmasına ilişkin önemli dü­zenlemeler içeriyor.

Kapsam genişliyor: ETS, Ek-1’de yer alan faaliyetleri gerçekleştiren Kategori B ve Ka­tegori C tesislerini kapsıyor. Bununla birlik­te, ETS kapsamı dışında kalan bazı tesisler bakımından da sera gazı emisyonlarının iz­lenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin yükümlülükler devam ediyor. Dolayı­sıyla işletmeler açısından yalnızca ETS kap­samındayım veya değilim şeklinde bir değer­lendirme yapmak yeterli olmayacak. Faali­yetin niteliği, tesisin kapasitesi ve emisyon miktarları birlikte değerlendirilerek yüküm­lülüklerin belirlenmesi gerekecek.

Sera gazı emisyon izni zorunluluğu: ETS kapsamındaki işletmelerin faaliyetle­rini sürdürebilmeleri için sera gazı emisyon izni almaları gerekiyor. İzinlerin 5 yıl sürey­le geçerli olması öngörülüyor. Bu durum, karbon emisyonlarının artık yalnızca çevre­sel bir gösterge olmaktan çıkıp işletmelerin faaliyet izinleri ve uyum süreçleri açısından da doğrudan dikkate alınacağını gösteriyor.

İzleme, raporlama, doğrulama döne­mi: ETS’nin en önemli unsurlarından biri güvenilir karbon verisi olacak. Ek-1 kapsa­mındaki faaliyetlerden kaynaklanan sera ga­zı emisyonlarının düzenli olarak izlenmesi, yıllık olarak raporlanması ve raporların Baş­kanlığa sunulmasından önce doğrulanması gerekecek. Raporların her yıl 30 Nisan’a ka­dar sunulacak olması, işletmeler açısından yıl boyunca sürdürülecek sistematik bir veri yönetimi ihtiyacını ortaya koyuyor.Burada kritik konu yalnızca yıl sonunda bir emisyon raporu hazırlamak değil. Emisyon verisinin kaynağından başlayarak ölçülebilir, izlene­bilir, doğrulanabilir ve denetlenebilir bir ya­pıda tutulması gerekiyor. Dolayısıyla enerji tüketimlerinden üretim miktarlarına, yakıt kullanımından proses kaynaklı emisyonlara kadar birçok verinin doğru şekilde kayıt altı­na alınması büyük önem taşıyor.

Tahsisat mekanizması ve karbon ma­liyeti: ETS ile birlikte işletmeler açısından emisyonun ekonomik bir karşılığı da daha belirgin hale geliyor. ETS kapsamındaki iş­letmeler, doğrulanmış emisyonlarına kar­şılık gelen tahsisatları teslim etmekle yü­kümlü olacak. Ücretsiz tahsisat mekaniz­ması ise kıyas değerleri ve faaliyet seviyeleri üzerinden uygulanacak.Bu noktada karbon maliyetinin şirketlerin mali tabloları, yatı­rım kararları ve üretim stratejileri üzerinde­ki etkisinin giderek daha fazla hissedilmesi bekleniyor. Özellikle emisyon yoğun üretim yapan işletmeler açısından karbonun artık yalnızca sürdürülebilirlik raporlarında yer alan bir gösterge değil, doğrudan maliyet un­suru haline gelmesi söz konusu.

Geçiş ve pilot uygulama dönemi: ETS’nin pilot uygulama dönemiyle başlaması öngö­rülüyor. Pilot kapsamındaki işletmelerin ilk İzleme Metodolojisi Planlarını Yönetmeli­ğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde sunmaları gerekiyor. Bu süre Başkan­lık tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.Bu nedenle özellikle ETS kapsamına giren sa­nayi kuruluşlarının önümüzdeki dönemi yalnızca mevzuata uyum açısından değil, kurumsal hazırlık açısından da değerlendir­meleri gerekiyor.

Karbon verisinin yönetimi: Sanayi ku­ruluşları açısından artık karbon verisinin yalnızca raporlanması yeterli olmayacak. Doğru, güvenilir, izlenebilir ve gerektiğinde bağımsız şekilde doğrulanabilir bir karbon veri altyapısının oluşturulması gerekiyor.Bu süreç; şirketlerin enerji ve üretim verileri­nin yeniden gözden geçirilmesini, emisyon kaynaklarının doğru şekilde belirlenmesini, veri sorumluluklarının tanımlanmasını ve iç kontrol mekanizmalarının kurulmasını gerektirebilir.Diğer taraftan ETS’nin Tür­kiye’nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü yeşil dönüşüm sürecinden bağımsız değerlendi­rilmesi de mümkün değil. Özellikle Sınır­da Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında ihracat yapan şirket­ler açısından emisyon verisinin güvenilirliği ve karbon maliyetinin hesaplanabilir olması giderek daha önemli hale geliyor.