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Türkiye G7’ye mi, Rusya’ya mı güvensin?

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS amurat@etu.edu.tr

Rusya’nın cesareti de, G7 ülkelerinin gözü pekliği de ilginç bir durumdur. Rusya rahatlıkla gazı kesiyor. G7, Rus petrolüne yılsonunda tavan fiyat uygulanması kararı alıyor. Konunun detayları belli olmasa da, olay sanki bir tavan fiyat uygulamasına benzemiyor.

G7, küresel deniz ticareti sigortacılığının yüzde 90’ını kontrol ediyor. Petrol ticareti de bu işlemlerin parçasıdır. Burada Rusya’ya yönelik bir ekonomik abluka var. Aslında Rusya’ya ‘‘Petrolünü indirimli sat’’ mesajı veriliyor. Rusya petrol satışını Avrupa’dan diğer bölgelere kaydırabilir. Tabii yüksek altyapı ve lojistik maliyetleriyle karşılaşabilir. Rusya’nın havlu atacağı ve petrol fiyatının bu şekilde tutulabileceği düşünülüyor. Enerji krizinin ortasında, G7 büyük bir risk alıyor.          

Rusya günlük 10-11 milyon varil petrol üretiyor. Bunun 4-5 milyon varilini ihraç ediyor. Piyasadan bu eksilirse Suudiler iki ay ekstra 1-2 milyon varil verebilir. ABD stratejik rezervlerinden günlük 1 milyon varil verebilir. Fiziki piyasada yine ciddi bir açık kalır. Fiyatı çok etkileyebilir. G7’nin planının piyasalarda sıkıntı yaratmaması için birkaç olasılık var. İlki, ABD Hazine Bakanı Yellen’ın tahmininin tutması, yani Rusya’nın satacağı petrolün fiyatında büyük bir indirime gitmesidir. İkincisi, Rusya ve ticaret yaptığı ülkelerin tankerleri güvence altına almaları ve kendi işlemlerini yönetmeleridir. Üçüncüsü, Rusya’nın petrolünü satmak için başka bir yol bulmasıdır. 

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