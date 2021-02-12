Türkiye, her zorluktan hızlı çıktı, biz şimdi o günlere hazırlanıyoruz

Geçen yıl COVID-19 sürecinin ilk günlerinde Avrupa’nın farklı ülkelerindeki BP yöneticileri, o dönemde BP Türkiye’de Anansın başında olan Tümkan Işıltan’ı aradı:

- Siz krizlerde işleri yönetmeye alışkınsınız. Bu dönemde neler yapıyorsunuz? COVID-19 krizini nasıl yönetiyorsunuz?

Işıltan, kendisini arayan BP ailesinden arkadaşlarına daha önceki krizlerden deneyimlerini aktarıp, ekledi:

- COVID-19 krizinin en önemli farkı bir ülke veya bölgede değil, tüm dünyada yaşanıyor. Bütün konjonktür bir anda değişti. Hızlı kararlar alma dönemindeyiz.

Şu noktanın altını çizdi:

- Hızlı karar alma döneminde olsak bile strateji yaparken günlük yaşamamak gerekiyor. Bugünün gerçekleri yarınla örtüşmeyebilir. Bütün mesele yarın ne olacağını anlamak.

1 Ocak 2021’den itibaren BP Türkiye Ülke Başkanlığı görevine başlayan Tümkan Işıltan’la bir araya geldik. Işıltan, pandeminin alışkanlıkları değiştirmeye başladığını belirtti:

- İnsan tercihleri değişmeye başladı. Bu değişikliklerin bir bölümü kalıcı hale gelecek. Bunları iyi anlamak gerekiyor.

2021’in ilk çeyreğinde pandeminin hayatımızdan çıkmayacağının netleştiğini vurgulayıp, sürdürdü:

- Elbette bu COVID olayı bir gün bitecek. Bittiğinde Türkiye ekonomisi nasıl bir seyir izleyecek?

Sorunun yanıtı için geçmiş kriz dönemlerine uzandı:

- Türkiye, geçmişte her türlü zorluktan hızlı bir şekilde çıkıp büyüyerek ilerledi. Biz şimdi o günlere hazırlık yapıyoruz.

BP’nin vatandaşa görünen yüzünün akaryakıt istasyonları olduğunu anımsattı:

- Gemlik’te madeni yağ üretim tesisimiz var. Oradan etraftaki bütün ülkelere Castrol ürünleri yolluyoruz.

Şirketin Doğu Akdeniz’in en büyük terminallerinden olan Ataş’a işaret etti:

- Türkiye’de ayrıca BTC ve TANAP hatlarımız var. Boru hatları Türkiye’nin stratejileri açısından çok çok önemli. Nitekim BTC ve TANAP, BP’nin dünyadaki 6 boru hattından ikisini oluşturuyor.

Bu noktada BP’nin Türkiye’ye yatırımlarını merak ettim, yanıtladı:

- BP, 109 yıldır Türkiye’de. Son 4 yılda 100 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Ayrıca, 200-300 milyon dolarlık sermaye artışı gerçekleşti.

Boru hatlarına işaret etti:

- TANAP ve BTC de dikkate alındığında yatırımlarımızın büyüklüğü daha iyi anlaşılıyor.

BP’nin merkezinin Türkiye’ye yaklaşımını, bakışını sordum, şu mesajı verdi:

- Türkiye, BP için hep stratejik oldu. Türkiye, büyük ve üreten bir pazar.

Yılın ilk çeyreğinde akaryakıt pazarında COVID-19 sebebiyle belirgin bir büyüme beklemediklerini kaydetti:

- Yılın ikinci çeyreği ile birlikte zaten aralıksız sürdürdüğümüz yeni istasyon yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

BP, madeni yağ üretimi, Ataş Terminali, BTC ve TANAP’la Türkiye’yi hep “stratejik” gördüğünü kanıtlıyor.

Dünya ‘düşük karbon’a doğru ilerliyor, fosil yakıtlardan uzaklaşıyor

BP Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, gelecek 30 yıla ilişkin öngörülerin yer aldığı “BP Enerji Görünümü 2020 Raporu”ndan şu 3 özet mesajı paylaştı:

• Dünya artık daha düşük karbona doğru ilerliyor.

• Enerji tüketimi fosil yakıtlardan uzaklaşırken, yenilenebilir enerji kaynakları hızla büyüyecek.

• Emisyonlarda kalıcı azalma sağlamak için karbon fiyatlarında önemli artışları gibi belirleyici politika önlemlerine ihtiyaç artacak.

Rapordaki 3 senaryo üzerinde durdu:

• Rapid (Hızlı) Senaryo: Enerji kullanımı kaynaklı karbon emisyonları 2018’e göre 2050’de yaklaşık yüzde 50 azalabilir.

• Net Zero (Sıfır Emisyon) Senaryosu: Döngüsel ve paylaşım ekonomileri benimsenecek. Düşük karbonlu enerji kaynaklarına geçiş önlemleri alınacak. Tüketici davranışları da bu yönde gelişecek. Karbon emisyonları yüzde 95 azalacak.

• BAU (Mevcut Durum) Senaryosu: Enerji kullanımında mevcut durumda önemli değişiklik olmazsa, 2050’de emisyonlar yüzde 10 azalacak.

Bu senaryolara göre enerji kaynağı değişim öngörüsüne işaret etti:

• Hidrokarbonların birincil enerji içindeki payı 2018’de yüzde 85 iken 2050’den itibaren "Hızlı Dönüşüm Senaryosu”nda yüzde 40’a inecek.

• "Sıfır Emisyon Senaryosu”nda ise hidrokarbonların payı yüzde 20’ye inecek.

• Bu iki senaryoya göre petrol talebinin gelecek 30 yılda yüzde 50-80 düşmesi bekleniyor.

• "Mevcut Durum Senaryosu”nda da hidrokarbonların payı2050’de yüzde 65’e düşecek.

Klasik petrol şirketi değil, entegre enerji şirketi olma hedefi var

BP Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, grubun globalde ortaya koyduğu hedefe işaret etti:

- BP, "Artık eskisi gibi hidrokarbon odaklı klasik petrol şirketi olarak kalmayacağım. Geleceğin entegre enerji sistemlerini yaratan, sürdürülebilir enerji kapsamında bir şirket olacağım” hedefini açıkladı.

Bu açıklamayı yanlış anlayanlar olduğunu belirtti:

- Açıklamayı, "BP, petrol işinden tamamen çıkacak” şeklinde algılayanlar oldu. Öyle bir şey yok. Ancak, BP’nin petrol işi gelecekte çok ama çok azalacak. Çünkü, diğer enerji kaynakları devreye girecek. Biz artık daha düşük karbonlu enerji kaynaklarına yöneleceğiz.

Söz konusu kaynakları anımsattı:

- Güneş, rüzgar (karada ve denizde), biyoenerji. Ayrıca mevcut petrol işinde de karbon emisyonlarını nasıl azaltacağına bakacak.

“BP Net Zero” stratejisinin devreye girdiğini kaydetti:

- “Net Zero”ya (sıfır emisyon) dönük adımlar atılmaya başlandı. BP daha yalın hale gelirken, enerjiyi de dönüştürecek. Amacımız 2050yılında veya daha erken bir tarihte "s ıfır emisyonlu” bir şirket olmak.

Türkiye’de de yenilenebilir enerjiye bakıyoruz

BP Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, Türkiye'deki rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeline işaret etti:

- "Net Zero”ya hizmet eden herşey Türkiye’de de gündemimizde olacak. BP’nin bulunduğu diğer ülkelerde olduğu gibi biz de yenilenebilir enerji konusuna bakıyoruz.

Bunun üzerine sordum:

- BP, Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımları mı yapacak?

Şu yanıtı verdi:

- Doğru şartlarda neden olmasın? Şartlar elverdiği ölçüde BP de yenilenebilir enerji projelerinde yer almak isteyecektir. BP, genelde büyük projelere bakar.