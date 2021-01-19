Türkiye, hiç olmadığı kadar ‘girişimci dostu’ ama ‘yeterince’ değil

178 ülkede örgütlü “Global Entrepreneurship Network”ün (GEN-Global Girişimcilik Networkü) ülkemizdeki ayağı GEN Türkiye, Nevzat Aydın başkanlığında yola çıkarken önüne şu hedefi koydu:

►Global girişimcilik ekosistemiyle ülkemizdeki ekosistem arasında köprü görevi yapacak.

► Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini daha dinamik hale getirmeye odaklanacak.

►Girişimcilik kültürünün gelişmesine katkı verilecek.

► “Girişimci ve girişimcilik dostu” politikaların tasarımına ve uygulama süreçlerine katkı verilecek.

►Türkiye’de gelecek vaat eden girişimcileri ve girişimleri belirleyip onların desteklenmesi, finansmana ulaşmalarının kolaylaştırılması için çalışılacak.

GEN Türkiye Başkanı Nevzat Aydın, Başkan Yardımcıları Sezai Hazır, Gülden Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Onur’la görüntülü platformda buluştuk.

30 kişilik kurucu yönetim kurulu, 13 kişilik icra kuruluyla kolları sıvayan GEN Türkiye yöneticilerine ilk sorularımdan biri şu oldu:

- Türkiye’de “girişimci dostu” bir ortam var mı?

Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın, 20 yıllık “girişimci” şapkasıyla yanıt verebileceğini belirtip, öncelikle mesajın altını çizdi:

- Türkiye’de ortam bugün “Hiç olmadığı kadar girişimci dostu” ama “yeterince girişimci dostu değil”...

Ardından sürdürdü:

- Bir şeyler yapılıyor. Hepsinin de iyi niyetle yapıldığını düşünüyorum. Ancak, bazen karşımıza öyle kararlar çıkıyor ki, “Bu da nereden çıktı, ne alakası var?” diyoruz.

Bunu aşmak için karar alıcıların girişimcilerle beraber çalışması gerektiğini belirtti:

- Kanun yapıcılar, karar alıcılar girişim politikalarını öneminin farkında. Ancak, “girişim ortamı”nı daha da iyileştirme adımlarının atılmasında yavaş kalınıyor.

Türkiye’nin potansiyeline işaret etti:

-82 milyonluk nüfusumuz ülkemizdeki girişimciler için büyük fırsat sunuyor. Türkiye’de başarılı olan girişimci ciddi büyümeler yakalayabiliyor.

Gülden Yılmaz araya girdi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki “Genç Girişimciler Kurulu”nda 10 yıldır görev yaptığını anımsattı:

-Türkiye girişimcilikte fark yaratacak, çok potansiyeli olan bir ülke. GEN, girişimcilikle ilgili daha kapsayıcı bir model olacak. Ülkemizdeki girişimcilerin “global bağ”lar kurması için köprü olacağız.

Sezai Hazır, GEN Türkiye’de yer alan kuruluşlara dikkat çekti:

- TOBB, TİM, Habitat, KAGİDER, TÜRKONFED, Endeavor, Amazon, Google, Coca-Cola, başarılı girişimciler, yatırım bankacıları, hukukçular, yani yelpazemiz geniş. Türkiye’deki bütün aktörlerin bir arada bulunduğu platform oldu.

GEN’in “Dünya Girişimcilik Kupası” üzerinde durdu:

-GEN’in “başarılı girişimci”leri belirlediği bir yarışması var. Yarışmada öne çıkan başarılı girişimcilere finansal destek de veriliyor. Nevzat Aydın, geçen yılkijürideydi. Türkiye’den “Fazla Gıda” ilk 25’e kalmıştı. İnşallah ülkemizden birinciler çıkacak.

Nevzat Aydın, yeni nesi girişimcilerle ilgili şu gözlemini aktardı:

- Yeni nesil girişimcilerin önü de, vizyonları da açık. Daha global olmaya odaklılar. Paraya daha çabuk ulaşabiliyorlar. Çünkü, etrafta para var.

Yine de Türkiye’de girişimcilerin kendi parasıyla girişimciliğe adım atma oranının yüksek olduğunu kaydetti:

-Ülkemizde girişimciler elde avuçta ne varsa, arkadaş, aile, eş-dost parasıyla işe atılıyor.

GEN Türkiye’nin kaynak konusunda üstleneceği rollerden biri üzerinde durdu:

- Girişimcilerin yerli ve yabancı yatırımcıya ulaşmasını kolaylaştırmayı en önemli görevlerden biri görüyoruz. Yabancı yatırımcının Türkiye eko sistemine ilgisini artırmaya çalışacağız.

GEN Türkiye’yi kuranların heyecanı, çabası, ülkemizde girişimcilik çıtasını yukarı taşır mı?

Son 2 yılda iyi yazılımcılarımız elimizden gitti

GEN Türkiye Başkanı Nevzat Aydın, Başkan Yardımcıları Gülden Yılmaz, Sezai Hazır ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Onur’a hükümetin “1 milyon yazılımcı” kampanyasını sordum. Aydın, yanıta şöyle girdi:

- Ne yazık ki son 2 yılda iyi yazılımcılarımızı elimizden kaçırdık. Yurt dışına gittiler. Yani, yurt dışına yazılımcı göçü var. Zaten yeteri kadar yazılımcımız yoktu.

Yazılımcıların gittiği ülkelere işaret etti:

- Yaşamın nispeten sorunsuz olduğu, iyi para kazandıkları ülkelere gidiyorlar. Bunların başında Almanya, Hollanda, Kanada ve Avusturalya geliyor. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor.

Yemeksepeti’nden örnek verdi:

- Yemeksepeti çalışılacak çok iyi yerlerden biri. Buna rağmen yazılımcı bulmakta zorlanıyoruz. Eğitimli işgücünü ülkemizde tutacak girişimcilik eko sistemini yaratmanın öncelik olması gerekiyor.

Ahmet Onur sürdürdü:

- “Eko sistemin olgunluğu” denilen bir kavram var. Örneğin Berlin, son dönemde bu açıdan çok büyüdü. Eko sistem olgunluğa ulaşınca globalleşmenin önü açılıyor.

Tek tuşla dünyaya hizmet etme kabiliyetinin arttığına işaret etti:

- Berlin’e gidenler Almanya için değil, oradan tüm dünyaya açılmaya gidiyorlar. Orası “kaldıraç şehir” görevi görüyor.

Bilgisayar oyunlarını örnek gösterdi:

- Türkiye, bilgisayar oyunları konusunda bir merkez oldu. Oyun yazanlar, üretenler Türkiye’den ihracat da yapıyor. Onların yurtdışına gitme eğilimi azaldı.

Dünyada 50 milyon ‘dijital göçebe’ var

GEN Türkiye Başkan Yardımcısı ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, McKinsey’in pandemi öncesi yaptığı araştırmadan bir veriye işaret etti:

- Dünyada 5 milyona yakın “dijital göçebe” vardı. Şimdi 50 milyona çıktı. Yani, çok kaliteli bir insan gücü ortalıkta ve hangi ülkeyi, şehri “yaşanabilir” görürse oraya yerleşip çalışabiliyor.

Bu durumun bir fırsat olduğunu belirtti:

- Türkiye bu fırsatı değerlendirebilir. İklim koşulları konusunda avantajlıyız. Ekonomik açıdan da uygun ortam var.

Ardından ekledi:

- Hem beyin göçünü önlemek, hem de “dijital göçebe”leri çekebilmek için cazibe ortamı oluşturmak gerekiyor.

Ülkelerin yeni rekabet alanına dikkat çekti:

- Önümüzdeki dönemde ülkelerin en önemli rekabet alanlarından biri “gelişmiş iş gücü”nü tutabilmek olacak. Çünkü, bu konuda hareketlilik giderek artacak.

Konuya şu mesajla noktayı koydu:

- Unutmayalım, girişimci “özgür ruhlu”dur…