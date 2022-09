Türkiye için iyi, Türk halkı için buruk bir gelişme...

✔ Bizi kıskanan Almanlar yazdan sonra kışın da burada tatil yapacak. Kendileri ödese bile 22 güne 599 euro, beş yıldızlı otel. Üstelik devletin de 500 euro desteği var; Almanya "Yeter ki gidin ve doğalgaz kullanmayın" diyor.

✔ Almanya'dan kış döneminde 500 bine yakın turist geliyordu. Şimdi sayının ikiye katlanması, diğer ülkelerden geleceklerle birlikte toplam sayının bir milyonu rahatlıkla aşması bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşı en çok Türkiye aleyhine sonuç doğuracak diye kaygı duyulurken tam tersi olmaya başladı. Özellikle turizmde bu yılın çok kötü geçeceğine dönük endişeler vardı. Bu yaşanmadı. Şimdi ortaya çıkan gelişme ise bugüne kadar hiç görülmemiş olumlu bir durum...

Rusya Avrupa’ya gaz vermiyor. Büyük bir sıkıntı var. Avrupa kara kara kışı nasıl atlatacağını düşünüyor. İşte onların sıkıntısı bize avantaj olarak döndü.

Türkiye tabii ki yaz sezonu kadar olmasa da şimdi yeni bir turizm sezonuna yelken açma, aslında yıllardan beri var olan bir turizm potansiyelini daha da artırma olanağına kavuşuyor.

Almanya’da verilen ilanları duymuşsunuzdur. Uçak bileti dahil olmak üzere 599 euroya Türkiye’de beş yıldızlı otellerde 22 gün tatil fırsatı.

Bu konuyu turizm haberciliği konusunda Türkiye’nin önde gelen isimlerinden olan sevgili meslektaşım Fehmi Köfteoğlu ile konuştum. Fehmi, bütün kışı Almanya’daki evinde geçirmektense Türkiye’de beş yıldızlı otelde tatil yapmayı tercih eden bir kesimin yıllardan beri var olduğuna dikkat çekerek bu yıl sayının belirgin olarak artacağını söyledi.

152 otel katılmak istiyor

Fehmi bazı otellerin kışı tümüyle kapatarak geçirmek yerine çok düşük bir kara, hatta duruma göre göz ardı edilebilecek bir zarara bile razı olabileceklerine dikkat çekti. Çünkü oteli bir kış boyunca kapalı tutmanın da bir maliyeti var.

Avrupa’daki doğalgaz sıkıntısı Türkiye ile birlikte Akdeniz çanağında yer alan İspanya, Yunanistan ve Mısır için de yeni bir fırsat kapası araladı.

Türkiye’deki beş yıldızlı 152 otel bu yılı bu kampanya kapsamında açık kalarak değerlendirmek istiyor. Diğer üç ülkenin otel sayısı anlamında Türkiye ile rekabet şanslı zaten yok. Belli ki Avrupa’dan bu kış en çok turisti Türkiye çekecek.

Kaç kişi gelebilir?

Şimdi merak edilen bu yıl kış döneminde Türkiye'ye kaç turistin geleceği. Tabii ki kesin sayı vermek mümkün değil ama geçen sezonun kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında yalnızca Almanya'dan 427 bin kişinin gelmiş olması bir fikir veriyor.

Bu yıl sayının en az ikiye katlanması beklenmeli. Kaldı ki başka ülkelerden gelecekler de olacak. Bu yıl kış dönemi rezervasyonları zaten iyi gidiyordu, şimdi durum tümüyle değişti. Avrupa’daki gaz sorunu, kış döneminde geleceklerin sayısını rekor düzeye çıkaracak gibi görünüyor. Bu rezervasyonlar yeni başladığı için toplam sayının nereye varacağı henüz kestirilemiyor. Ancak bu şekilde geleceklerin sayısının rahatlıkla bir milyonu bulacağı tahmin ediliyor.

Ülkeler "Gidin" diyor!

Avrupa’daki doğalgaz sorunu öylesine bir boyuta vardı ki, ülkeler vatandaşlarını kış aylarını yurtdışında geçirmeleri için teşvik ediyor ve bu amaçla maddi destekte de bulunuyor.

Ülkeden ülkeye değişmek üzere kişi başına 300 ile 500 euro arasında destek veriliyor.

Yeter ki vatandaş evinde oturmasın ve kış aylarını başka ülkelerde geçirsin!

Yeter ki kış aylarındaki doğalgaz kullanımı en aza indirilebilsin!

KAZANÇ KONAKLAMADAN DEĞİL, ALIŞVERİŞTEN!

Girişte de yazdım, 599 euroya 22 gün, beş yıldızlı otelde tatil. Üstelik uçak da dahil. Peki bu hesapta kar nerede ya da var mı?

Fehmi Köfteoğlu bu uygulamalarda çok ama çok ince hesaplar yapıldığına dikkat çekiyor. Seyahat acenteleri bu turlarda konaklamalardan pek para kazanmıyor. Her ülke vatandaşının davranış biçimine göre çok detaylı hesaplama yapılıyor ve tura katılanların belli oranda alışveriş yapacaklarına dayalı bir varsayımda bulunuluyor. Kabaca her on kişiden birinin Türkiye’de yüklü alışveriş yapacağı varsayılıyor. İşte kar ağırlıkla buradan elde edilen gelirle oluşuyor.

TÜRK VATANDAŞI TABİİ Kİ YİNE SEYREDECEK!

Kış dönemi turizmi için başta Almanya olmak üzere İngiltere, İtalya ve Fransa vatandaşlarına kış aylarını yurtdışında geçirmeleri için destek veriyor. Bu destekten tabii ki daha çok emekliler yararlanıyor. Destek söz konusu olmasa bile 22 gün ve 599 euroya tatil!

Ama düşünün; ayda 10 bin lira alan bir Türk emeklisi böyle bir tatil yapamıyor. Böyle emekli maaşı tabii ki yok da, mesela dedim, bu maaşla bile yapılamıyor. Çünkü bu turlar, yurtdışından geleceklere açık. Siz aynı parayı, hatta bir kat fazlasını, uçak bileti de olmaksızın verseniz bile, Ankara’dan, İstanbul’dan giderek bu tura dahil olamıyorsunuz.

Bu otellerin kış sezonu fiyatlarını merak eden açıp bakabilir. Bırakın otel fiyatını, Ankara’dan, İstanbul’dan arabanızla gitseniz ne kadar yakarsınız, o bile fena!