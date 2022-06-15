"Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Başkanlar.."

TİM ailesine 1999 yılında katıldım. Sonra Genel Sekreter oldum. Görevi bıraktıktan sonra TİM beni bırakmadı. O gün bu gündür hizmetindeyim kurumun.



Atatürk'ün kurduğu ilk ihracatçı birliğinden bu yana ihracat ailesi gözle görülür bir şekilde büyüdü. Bugün 100.000 'i aşan, rekor üzerine rekor kıran, inovasyon ile tasarıma önem ve destek veren bir hale geldi. Önce Oğuz Satıcı ile başladık çalışmaya sonra Mehmet Büyükekşi ile devam ettik. Son dört yıldır da İsmail Gülle Başkan ile çalıştık. Her başkanın kendine göre bir iş yapma şekli vardı, ancak hiçbiri TİM'in kuruluş felsefesinin dışına çıkmadı.



İsmail Gülle Başkan ile 22 yıldan fazladır tanışıyoruz. Ciddi sorunlara karşı soğukkanlı yaklaşımları, çözümcü özelliği, yorulmak bilmez temposu, dostlarına ve sevdiklerine olan bağlılığı yanında onu sevenlerin sadakati hep dikkatimi çekti. Ülkenin meselelerini kendine dert edinen, kadınlara ve gençlere büyük önem vererek onlar için platformlar kuran, en önemlisi her işin doğrusunu öğrenmek için farklı kesimlerin görüşünü alan bir kanaat lideri olarak göz doldurdu diyebilirim.

"İsmail Gülle Başkan Unutulmazların Arasına Girmiştir.."

Yalnız aradan bir özelliğini çekerek anlatmak istiyorum: İsmail Başkan bir uğraşa girerken etrafındakilerine kayıtsız şartsız güvenir, sevk ve idarede liyakat ile sadakatı hep dengede tutardı. Son 4 yılda TİM'i çıkardığı seviye bazıları için "biz de yaparız" gibi bir intiba yarattığını düşünüyorum. Öyle olmasa bu makama bu kadar talep olmadı. Dolayısıyla herkesi kendisi kadar "sözünün eri" kabul etti. Ancak beklediği olmadı. Yine de bu davranışı yanlış değildi. Çünkü bir uğraşa çıkıldığında etrafınıza güvenmeden güçlü adımlar atamazsınız.



Ancak bazılarının hesabı tutmadı. Sebebini anlatayım: TİM Başkan adaylığına kadar uzayan süreç, hiç bir demokraside bile olmayan detaylı bir süreç. Başkan adayları sadece oyla değil, üyelerin ve camianın özgür iradesi ile rızalarıyla belirleniyor. Buradan hareketle dün seçilen Sn. Mustafa Gültepe Başkan'ın bir önceki Başkan Sn. Gülle gibi ihracatı bilen, anlayan, güvenilir, istişareye önem veren, sözüne sadık, yenilikçi ve çalışkan bir isim olduğunu söyleyelim. Özetle, hangi strateji yapılırsa yapılsın TİM Başkanlığına her zaman orayı hak eden bir insan seçilir. Daha önce de böyle oldu, bundan sonra da öyle olacak.



Bu vesileyle, yeni TİM Başkanı Sn. Gültepe'yi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Bir önceki Başkan Sayın İsmail Gülle'ye ise sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İstişare ettiği kıymetli isimlerle 4 yılda eşine az rastlanan bir başarı elde etti. Bunu yaparken bilimsel ve pratik gerçekleri, disiplinler arası okumayı ve en önemlisi sevgiyi merkeze aldı. Ne mutlu bize ki böyle bir Başkanla çalıştık. Ne mutlu bize ki TİM Yeni Başkanıyla daha Türkiye için var gücüyle çalışmaya devam edecek.