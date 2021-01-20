“Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler yeniden düzelecek”

Dünyanın ilgiyle takip ettiği ABD’nin 46’ncı Başkanlık Töreni, Türkiye’nin de merakla beklediği bir dönemin başlangıcı olacak. Bugün gerçekleşecek olan tören ve seremoniye Başkan Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris tarafından davet edilen isimler arasında Türk işadamı Mükemmel Sarımsakçı’nın olacağını dün sizlerle paylaşmıştım. Bugün de kendisini sizlere biraz tanıtmak isterim.

İlk kez 2008’de ABD’yi vuran Mortgage Krizi sonrası yaptığı gayrimenkul alımlarıyla adını duyuran Mükemmel Sarımsakçı’ya 'Turkish Trump' adını takanlar da oldu, 'Emlak Avcısı' diyenler de... Alterra Worldwide’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sarımsakçı’nın özellikle ilgilendiği alanlar kentlerin sembol binaları ve gökdelenler oldu. Örneğin Oklahoma’daki tarihi First National Bank’ın binası, Butler Brothers Company adlı şirketin eski merkezi, Oakland’da 204 bin metrekarelik Edgewater Park Plaza portföyündeki ilk şirketler oldu. ABD’deki bazı şehirlerin yanı sıra İstanbul’da da ofisi bulunan Alterra Worldwide’ı yöneten Sarımsakçı, Colorado Eyalet Üniversitesi’nden inşaat mühendisliği alanında lisans diplomasına ve UCLA’dan Ön Hukuk Sertifikası’na sahip. Dünyaca ünlü Stanford Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisansı sahibi de olan Sarımsakçı, 2017 yılında da Harvard Üniversitesi’nde Gayrimenkulde İleri Düzeyde Yönetim ve Geliştirme Programı bölümünden mezun oldu. East West Institute, American Turkish Society, Harvard Alumni Gayrimenkul Kurulu’nda yönetim kuruluğu görevlerinde bulunan Sarımsakçı’nın mesleğe başladığı şirket ise ABD’li inşaat devi Bechtel. Ardından Sarımsakçı, San Fransisco’da Ben C. Gerwick’te ABD Ordusu Mühendisler Birliği’nin şimdiye kadar üstlendiği en büyük proje olan 1.2 milyar dolarlık IHNC fırtına koruma projesini yönetti.

TRUMP İLE ADINI DUYURDU

2016 Nisan ayında açılan 65 bin metrekarelik 238 konut ve 274 odalı 200 milyon dolara mal olan projeyi otel zinciri Marriot için tamamlayan Sarımsakçı’nın en son yaptığı işler arasında Dallas’taki 100 milyon dolar değerinde Tech Wildcatters, Health Wildcatters, Traxo, Velocis, Launch DFW ve Fort Work ortak çalışma alanı gibi ünlü teknoloji şirketlerinin genel merkezi binası yer alıyor. Afrika’da bazı ülkelerin devlet başkanlarına da gayrimenkul konusunda özel danışmanlık veren Sarımsakçı, şu anda toplam 485 milyon dolarlık San Jose/Tower 27 ve St Louis/Jefferson Arms isimli projeleri sürdürüyor. Sarımsakçı, Donald Trump ile 2017’deki seçimler öncesinde ortak proje için adım atmış, seçimleri kazanmasının ardından da projeyi dondurma kararı almıştı. ABD’de Mükemmel Sarımsakçı ismini önümüzdeki dönemde daha çok duyacağız gibi görünüyor. Özellikle ABD-Türkiye arasındaki ticari köprünün tekrar onarılma sürecinde, sadece bir işadamı olarak değil, bir mühendis olarak… Sarımsakçı, “Türkiye’nin ABD’deki yeri oldukça farklı. Geçmişteki gibi projeler konusunda yine ortaklıklarımız olacak” diyor.