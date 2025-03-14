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  4. Türkiye ile Hindistan arasında ticaret köprüsü güçleniyor

Türkiye ile Hindistan arasında ticaret köprüsü güçleniyor

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası [email protected]

8,5 milyar dolar ticaret hacmine sahip Asya’nın sakin gücü Hindistan ile Avrupa’nın üretim merkezi Türkiye arasında yatırım ve ticaret ortamını geliştirmek adına önemli bir anlaşma imzalandı. Türk-Hindistan İş Konseyi Başkanı Hülya Gedik, “Hindistan sanayisi ile Türkiye’nin ürettiği ürünler bakımından da bir tamamlayıcılık bulunuyor” dedi.

Rusya’ya uygulanan ambargolar, ABD’de Donald Trump yöne­timinin başlamasıyla değişen ekonomik yapı, Çin’in büyü­mesindeki yavaşlama, ener­ji maliyetlerindeki yükseliş. Küresel ekonomi arenasında gündemin bu kadar hızlı de­ğiştiği bir dönem yaşanma­mıştır sanırım. ABD’nin Mek­sika ve Kanada’ya uyguladığı gümrük tarifeleri, Çin ile tica­ret savaşı, AB ülkeleriyle ya­şanan vergi tartışmaları dün­yanın büyümede dikkat çeken iki gücünü de yakınlaştırdı.

İlişkiler Asya’nın sakin gücü Hindistan ile Avrupa’nın üre­tim merkezi Türkiye arasın­da son yıllarda dikkat çekici şekilde artıyor. 2010 yılında 4 milyar dolar olan iki ülke ara­sındaki ticaret hacmi, 2022 yılında 12 milyar dolarla re­kor seviyeye gelmiş, geçtiği­miz yıl ise yaklaşık 9 milyar dolar seviyesini gördü.

Hintli şirketler Türkiye’de yatırım­larını artırırken, Türk firma­lar da Hindistan’da beyaz eş­ya, altyapı gibi alanlara odak­lanıyor. Türkiye ile Hindistan arasında bu yatırım ve ticaret ortamını geliştirmek adına geçtiğimiz günlerde önemli bir anlaşma imzalandı. Hin­distan Dünya Ticaret Merke­zi (WTC) ile DEİK arasında­ki anlaşmayı Türk-Hindis­tan İş Konseyi Başkanı Hülya Gedik imzaladı. Hindistan’da 3 yıl önce şirket kuran, bu yıl da önemli bir tesisi hayata ge­çirmeye hazırlanan Gedik, DÜNYA Gazetesi’ne Hindis­tan’daki görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Teknoloji, eğitim ve enerjinin potansiyeli yüksek

Geçtiğimiz haftalarda DE­İK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi heyetinin Mumba­i’de yaptığı temaslarda Mum­bai Başkonsolosu Mustafa Kemalettin Eruygur ile bir­likte Hindistan Exim Bank’ı, Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FIC­CI), IMC Ticaret ve Sanayi Odası, Tüm Hindistan Sana­yiciler Birliği (WTC/AIAI) ile toplantılar gerçekleştiril­di. Hindistan’ın her yıl orta­lama yüzde 8 civarında bü­yüme kaydeden ve 1.4 milyar nüfusuyla güçlü bir pazar ola­rak dünyanın en büyük 3’ün­cü ekonomisi haline geldiğini belirten DEİK/Türkiye-Hin­distan İş Konseyi Hülya Ge­dik, “8.5 milyar dolarlık tica­ret hacmi olmasına rağmen, cari açık açısından bir den­gesizlik olması dolayısıyla, Türk firmaları için önemli bir potansiyel var. Hindistan pazarından satış gerçekleşti­rilebilmesi amacıyla firma­ların Hindistan’da yatırım gerçekleştirmesinin tavsiye ediliyor. Hindistan sanayisi ile Türkiye’nin ürettiği ürün­ler bakımından da bir tamam­layıcılık bulunuyor” dedi.

Hindistan Ticaret ve Sana­yi Odaları Federasyonu (FIC­CI), programı kapsamında yapılan görüşmelerde maki­ne, elektronik, hukuk, eğitim, inşaat, mühendislik ve teknik müşavirlik, lojistik, enerji, kimya, yarı iletkenler, turizm, elektronik gibi alanlarda kar­şılıklı iş birliği özellikle yatı­rım süreçleri değerlendirildi.

“Gedik Holding’in Pune’de yatırımı var”

Görüşmeleri olduğu süreçte Hindistan ve Sanayi Odası IM­C’nin düzenlediği “IMC Bharat Calling Conference” progra­mına Türkiye’nin yanı sıra, Al­manya, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya gibi ül­kelerden çok sayıda uluslarara­sı iş insanı ve kamu temsilcisi­nin katılım sağladı. Türkiye’yi bu konferansta temsil eden DE­İK/Türkiye-Hindistan İş Kon­seyi Başkanı Hülya Gedik, “Kü­resel Değişimler: İş Birlikleri İçin Yeni Fırsatlar” oturumuna konuşmacı oldu. Koç Holding, Oyak Grubu, Çelebi gibi sektö­rünün öncü Türk şirketlerinin Hindistan’da yatırımlarının bulunduğunu ifade eden Gedik, “Türk şirketlerinin varlığı gide­rek artıyor.

Biz de 2022 yılında Gedik Holding olarak Hindis­tan’da şirket kurarak adım attık. Liman kenti Pune'de ilk etapta 10 milyon dolarlık yatırımla ha­yata geçecek olan tesisimizde, 100 kişiye iş imkanı vereceğiz. Ticari ve yatırım ilişkilerinin yanı sıra karşılıklı öğrenci ha­reketliliği ve eğitim işbirlikle­ri için de önemli bir potansiyel var. Turizm ile güçlenen bu bağ, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerimizi güçlendirecektir” dedi. Türkiye, Çin'e oldukça geç kaldı.

Ne yazık ki Türk şirket­lerinin yatırımları ya sınırlı ol­du ya da başarısız. Var olanlar da üretimlerini ve varlıklarını devretti. Ancak önümüzde yeni bir Çin var: Hindistan. Yıllık or­talama yüzde 8 büyüyen, 2030 yılına kadar da IMF tahminle­rine göre yüzde 6.5 büyüyecek olan 3.8 trilyon dolarlık Hin­distan ekonomisi, 2029 yılında 6.3 trilyon doları geçecek. Türk şirketler, bu hızlı büyümeye geç kalmamalı.

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