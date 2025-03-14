Türkiye ile Hindistan arasında ticaret köprüsü güçleniyor

8,5 milyar dolar ticaret hacmine sahip Asya’nın sakin gücü Hindistan ile Avrupa’nın üretim merkezi Türkiye arasında yatırım ve ticaret ortamını geliştirmek adına önemli bir anlaşma imzalandı. Türk-Hindistan İş Konseyi Başkanı Hülya Gedik, “Hindistan sanayisi ile Türkiye’nin ürettiği ürünler bakımından da bir tamamlayıcılık bulunuyor” dedi.

Rusya’ya uygulanan ambargolar, ABD’de Donald Trump yöne­timinin başlamasıyla değişen ekonomik yapı, Çin’in büyü­mesindeki yavaşlama, ener­ji maliyetlerindeki yükseliş. Küresel ekonomi arenasında gündemin bu kadar hızlı de­ğiştiği bir dönem yaşanma­mıştır sanırım. ABD’nin Mek­sika ve Kanada’ya uyguladığı gümrük tarifeleri, Çin ile tica­ret savaşı, AB ülkeleriyle ya­şanan vergi tartışmaları dün­yanın büyümede dikkat çeken iki gücünü de yakınlaştırdı.

İlişkiler Asya’nın sakin gücü Hindistan ile Avrupa’nın üre­tim merkezi Türkiye arasın­da son yıllarda dikkat çekici şekilde artıyor. 2010 yılında 4 milyar dolar olan iki ülke ara­sındaki ticaret hacmi, 2022 yılında 12 milyar dolarla re­kor seviyeye gelmiş, geçtiği­miz yıl ise yaklaşık 9 milyar dolar seviyesini gördü.

Hintli şirketler Türkiye’de yatırım­larını artırırken, Türk firma­lar da Hindistan’da beyaz eş­ya, altyapı gibi alanlara odak­lanıyor. Türkiye ile Hindistan arasında bu yatırım ve ticaret ortamını geliştirmek adına geçtiğimiz günlerde önemli bir anlaşma imzalandı. Hin­distan Dünya Ticaret Merke­zi (WTC) ile DEİK arasında­ki anlaşmayı Türk-Hindis­tan İş Konseyi Başkanı Hülya Gedik imzaladı. Hindistan’da 3 yıl önce şirket kuran, bu yıl da önemli bir tesisi hayata ge­çirmeye hazırlanan Gedik, DÜNYA Gazetesi’ne Hindis­tan’daki görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Teknoloji, eğitim ve enerjinin potansiyeli yüksek

Geçtiğimiz haftalarda DE­İK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi heyetinin Mumba­i’de yaptığı temaslarda Mum­bai Başkonsolosu Mustafa Kemalettin Eruygur ile bir­likte Hindistan Exim Bank’ı, Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FIC­CI), IMC Ticaret ve Sanayi Odası, Tüm Hindistan Sana­yiciler Birliği (WTC/AIAI) ile toplantılar gerçekleştiril­di. Hindistan’ın her yıl orta­lama yüzde 8 civarında bü­yüme kaydeden ve 1.4 milyar nüfusuyla güçlü bir pazar ola­rak dünyanın en büyük 3’ün­cü ekonomisi haline geldiğini belirten DEİK/Türkiye-Hin­distan İş Konseyi Hülya Ge­dik, “8.5 milyar dolarlık tica­ret hacmi olmasına rağmen, cari açık açısından bir den­gesizlik olması dolayısıyla, Türk firmaları için önemli bir potansiyel var. Hindistan pazarından satış gerçekleşti­rilebilmesi amacıyla firma­ların Hindistan’da yatırım gerçekleştirmesinin tavsiye ediliyor. Hindistan sanayisi ile Türkiye’nin ürettiği ürün­ler bakımından da bir tamam­layıcılık bulunuyor” dedi.

Hindistan Ticaret ve Sana­yi Odaları Federasyonu (FIC­CI), programı kapsamında yapılan görüşmelerde maki­ne, elektronik, hukuk, eğitim, inşaat, mühendislik ve teknik müşavirlik, lojistik, enerji, kimya, yarı iletkenler, turizm, elektronik gibi alanlarda kar­şılıklı iş birliği özellikle yatı­rım süreçleri değerlendirildi.

“Gedik Holding’in Pune’de yatırımı var”

Görüşmeleri olduğu süreçte Hindistan ve Sanayi Odası IM­C’nin düzenlediği “IMC Bharat Calling Conference” progra­mına Türkiye’nin yanı sıra, Al­manya, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya gibi ül­kelerden çok sayıda uluslarara­sı iş insanı ve kamu temsilcisi­nin katılım sağladı. Türkiye’yi bu konferansta temsil eden DE­İK/Türkiye-Hindistan İş Kon­seyi Başkanı Hülya Gedik, “Kü­resel Değişimler: İş Birlikleri İçin Yeni Fırsatlar” oturumuna konuşmacı oldu. Koç Holding, Oyak Grubu, Çelebi gibi sektö­rünün öncü Türk şirketlerinin Hindistan’da yatırımlarının bulunduğunu ifade eden Gedik, “Türk şirketlerinin varlığı gide­rek artıyor.

Biz de 2022 yılında Gedik Holding olarak Hindis­tan’da şirket kurarak adım attık. Liman kenti Pune'de ilk etapta 10 milyon dolarlık yatırımla ha­yata geçecek olan tesisimizde, 100 kişiye iş imkanı vereceğiz. Ticari ve yatırım ilişkilerinin yanı sıra karşılıklı öğrenci ha­reketliliği ve eğitim işbirlikle­ri için de önemli bir potansiyel var. Turizm ile güçlenen bu bağ, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerimizi güçlendirecektir” dedi. Türkiye, Çin'e oldukça geç kaldı.

Ne yazık ki Türk şirket­lerinin yatırımları ya sınırlı ol­du ya da başarısız. Var olanlar da üretimlerini ve varlıklarını devretti. Ancak önümüzde yeni bir Çin var: Hindistan. Yıllık or­talama yüzde 8 büyüyen, 2030 yılına kadar da IMF tahminle­rine göre yüzde 6.5 büyüyecek olan 3.8 trilyon dolarlık Hin­distan ekonomisi, 2029 yılında 6.3 trilyon doları geçecek. Türk şirketler, bu hızlı büyümeye geç kalmamalı.