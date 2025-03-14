Türkiye ile Hindistan arasında ticaret köprüsü güçleniyor
8,5 milyar dolar ticaret hacmine sahip Asya’nın sakin gücü Hindistan ile Avrupa’nın üretim merkezi Türkiye arasında yatırım ve ticaret ortamını geliştirmek adına önemli bir anlaşma imzalandı. Türk-Hindistan İş Konseyi Başkanı Hülya Gedik, “Hindistan sanayisi ile Türkiye’nin ürettiği ürünler bakımından da bir tamamlayıcılık bulunuyor” dedi.
Rusya’ya uygulanan ambargolar, ABD’de Donald Trump yönetiminin başlamasıyla değişen ekonomik yapı, Çin’in büyümesindeki yavaşlama, enerji maliyetlerindeki yükseliş. Küresel ekonomi arenasında gündemin bu kadar hızlı değiştiği bir dönem yaşanmamıştır sanırım. ABD’nin Meksika ve Kanada’ya uyguladığı gümrük tarifeleri, Çin ile ticaret savaşı, AB ülkeleriyle yaşanan vergi tartışmaları dünyanın büyümede dikkat çeken iki gücünü de yakınlaştırdı.
İlişkiler Asya’nın sakin gücü Hindistan ile Avrupa’nın üretim merkezi Türkiye arasında son yıllarda dikkat çekici şekilde artıyor. 2010 yılında 4 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2022 yılında 12 milyar dolarla rekor seviyeye gelmiş, geçtiğimiz yıl ise yaklaşık 9 milyar dolar seviyesini gördü.
Hintli şirketler Türkiye’de yatırımlarını artırırken, Türk firmalar da Hindistan’da beyaz eşya, altyapı gibi alanlara odaklanıyor. Türkiye ile Hindistan arasında bu yatırım ve ticaret ortamını geliştirmek adına geçtiğimiz günlerde önemli bir anlaşma imzalandı. Hindistan Dünya Ticaret Merkezi (WTC) ile DEİK arasındaki anlaşmayı Türk-Hindistan İş Konseyi Başkanı Hülya Gedik imzaladı. Hindistan’da 3 yıl önce şirket kuran, bu yıl da önemli bir tesisi hayata geçirmeye hazırlanan Gedik, DÜNYA Gazetesi’ne Hindistan’daki görüşmeler hakkında bilgi verdi.
Teknoloji, eğitim ve enerjinin potansiyeli yüksek
Geçtiğimiz haftalarda DEİK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi heyetinin Mumbai’de yaptığı temaslarda Mumbai Başkonsolosu Mustafa Kemalettin Eruygur ile birlikte Hindistan Exim Bank’ı, Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICCI), IMC Ticaret ve Sanayi Odası, Tüm Hindistan Sanayiciler Birliği (WTC/AIAI) ile toplantılar gerçekleştirildi. Hindistan’ın her yıl ortalama yüzde 8 civarında büyüme kaydeden ve 1.4 milyar nüfusuyla güçlü bir pazar olarak dünyanın en büyük 3’üncü ekonomisi haline geldiğini belirten DEİK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi Hülya Gedik, “8.5 milyar dolarlık ticaret hacmi olmasına rağmen, cari açık açısından bir dengesizlik olması dolayısıyla, Türk firmaları için önemli bir potansiyel var. Hindistan pazarından satış gerçekleştirilebilmesi amacıyla firmaların Hindistan’da yatırım gerçekleştirmesinin tavsiye ediliyor. Hindistan sanayisi ile Türkiye’nin ürettiği ürünler bakımından da bir tamamlayıcılık bulunuyor” dedi.
Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICCI), programı kapsamında yapılan görüşmelerde makine, elektronik, hukuk, eğitim, inşaat, mühendislik ve teknik müşavirlik, lojistik, enerji, kimya, yarı iletkenler, turizm, elektronik gibi alanlarda karşılıklı iş birliği özellikle yatırım süreçleri değerlendirildi.
“Gedik Holding’in Pune’de yatırımı var”
Görüşmeleri olduğu süreçte Hindistan ve Sanayi Odası IMC’nin düzenlediği “IMC Bharat Calling Conference” programına Türkiye’nin yanı sıra, Almanya, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya gibi ülkelerden çok sayıda uluslararası iş insanı ve kamu temsilcisinin katılım sağladı. Türkiye’yi bu konferansta temsil eden DEİK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Hülya Gedik, “Küresel Değişimler: İş Birlikleri İçin Yeni Fırsatlar” oturumuna konuşmacı oldu. Koç Holding, Oyak Grubu, Çelebi gibi sektörünün öncü Türk şirketlerinin Hindistan’da yatırımlarının bulunduğunu ifade eden Gedik, “Türk şirketlerinin varlığı giderek artıyor.
Biz de 2022 yılında Gedik Holding olarak Hindistan’da şirket kurarak adım attık. Liman kenti Pune'de ilk etapta 10 milyon dolarlık yatırımla hayata geçecek olan tesisimizde, 100 kişiye iş imkanı vereceğiz. Ticari ve yatırım ilişkilerinin yanı sıra karşılıklı öğrenci hareketliliği ve eğitim işbirlikleri için de önemli bir potansiyel var. Turizm ile güçlenen bu bağ, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerimizi güçlendirecektir” dedi. Türkiye, Çin'e oldukça geç kaldı.
Ne yazık ki Türk şirketlerinin yatırımları ya sınırlı oldu ya da başarısız. Var olanlar da üretimlerini ve varlıklarını devretti. Ancak önümüzde yeni bir Çin var: Hindistan. Yıllık ortalama yüzde 8 büyüyen, 2030 yılına kadar da IMF tahminlerine göre yüzde 6.5 büyüyecek olan 3.8 trilyon dolarlık Hindistan ekonomisi, 2029 yılında 6.3 trilyon doları geçecek. Türk şirketler, bu hızlı büyümeye geç kalmamalı.