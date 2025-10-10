Türkiye İnovasyon Haftası ile gelecek yazılıyor

Türkiye, 21.yüzyılın akıl oyununda yalnızca sahnede değil kumanda koltuğunda olmak istiyor. Bu hedefin ete kemiğe büründüğü plat­formların başında, Türkiye İhracatçılar Meclisi öncülüğünde gerçekleştirilen “Türkiye İnovas­yon Haftası” (TIW) geliyor.

2025’te 12’nci kez düzenlenen ve dün başlayan etkinlik, yalnızca teknoloji ve yeni proje tanıtımlarıyla değil; Tür­kiye’nin vizyon hamlelerinin sahnesine dönüşe­rek, yarını bugüne taşıma iddiasıyla öne çıkıyor.

TİM, inovasyonu sürdürülebilir ihracat artışı­nın anahtarı olarak görüyor. Zirveden bir gün ön­ce TİM Başkanı Mustafa Gültepe Ekotürk TV’de­ki “Dış Ticarette Gündem” programımıza konuk oldu. Vizyonuna her zaman hayranlık duyduğum başkanın sıkça vurguladığı gibi, amaç 2030’a ka­dar yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki pa­yını yüzde 20’ye çıkarmak. İhracata dayalı bü­yüme stratejisi artık ne kadar üretildiği kadar ne kadar katma değer yaratıldığı ile ölçülüyor. TIW, bu paradigmaya uygun biçimde ileri teknoloji­den yüksek katma değere geçişi güçlü bir biçim­de işliyor. Özellikle yapay zekâ, enerji, uzay tek­nolojileri, sürdürülebilirlik gibi eksenlerde ku­rulan paneller, Türkiye’nin AR-GE ve inovasyon yetkinliklerine dair bir fotoğraf sunuyor.

Benim de “Sanayide Yeşil Dönüşüm” konulu panelde konuşmacı olarak yer alacağım etkinli­ğin konuşmacıları arasında akademisyenler, gi­rişimciler, kamu yöneticileri, uluslararası tek­noloji liderleri bulunuyor. Bu çok katmanlı yapı üzerinden “çözüm odaklı inovasyon” çağrısı tek­rarlanıyor.

İnovaLİG: Sadece bir yarışma değil, inovasyonun ölçüsü

TIW’nin kurumsal gövdesini taşıyan bir di­ğer araç da İnovaLİG. TİM’in inovasyon geliş­tirme programı olan İnovaLİG, başvuran fir­maları inovasyon stratejisi, organizasyonel dönüşüm, inovasyon kaynakları ve sonuçları ekseninde değerlendiriyor. Her yıl İnovaLİG şampiyonları, TIW kapsamında ödüllendirili­yor. Bu firma bazında motivasyon, görünürlük ve sektörel saygınlık anlamına geliyor. Ayrıca program kapsamındaki firmalara kıyas anali­zi raporları da ücretsiz sağlanarak, inovasyon ekseninde kendi yerlerini test etme imkânı ta­nınıyor. İnovasyon haftası dolu dolu üç gün sü­ren bir etkinlik. Öyle ki, iş dünyası, akademi ve gençlerin kesiştiği önemli bir ekosisteme dö­nüşmüş durumda.

Türkiye İnovasyon Haftası, 2025 yılında çok daha iddialı bir zemin hazırlığıyla “Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)” temasıyla ve yapay zekâ odaklı olarak hazırlandı. Tanıtım sürecinde TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “İnovasyon artık ertelenemez” mesajını öne çıkardı ve geleceğin artık beklenmediğini, kodlarda ve algoritmalar­da yaşandığını vurguladı. İnovasyon Haftası’nın bugüne kadar 570 bini aşkın katılımcıya ulaştı­ğı, on milyonlara erişim sağladığı belirtilirken, bu yılki etkinlik için beklenti çıtasının da bu ra­kamların üzerine çıkması yönünde. Etkinlikte 25 panel, 9 masterclass, 2 atölye, 2 hackathon ve bir çalıştay gibi kapsamlı bir program mevcut.

Temanın sürdüğü noktalar: Yapay zekâ, Deneyim ve Etki

Bu yılın teması “Tomorrow: Now”, “gelecek beklenecek değil yaşanacak şeydir” vurgusuyla seçilmiş durumda. Etkinlik içeriklerinde yapay zekâ’nın sanayi, eğitim, hukuktan savunma sa­nayine kadar geniş perspektiflerle ele alınıyor. “Yapay Zekâ ile Yeni Küresel Rekabet”, “Devlet Vizyonları ve Regülasyon”, “Yaratıcı Endüstri­lerde AI Dönüşüm”, “Eğitim Mimarisinin Yeni­den İnşası” gibi başlıklar da yine öne çıkıyor. Öte yandan, etkinliğin dijital ayağı da güçlü planlan­mış durumda: LinkedIn anketleri, katılımcı içe­rik paylaşımları, sürpriz ödüller ve mobil uy­gulama üzerinden “yapay zekâ destekli öneri sistemi” ile katılımcıların ilgili oturumları keş­fetmesi hedefleniyor. Sanat ve deneyim ekseni de bu yıl çağrı olacak bir başka çarpıcı unsur. Ör­neğin, Refik Anadol’un meditatif ve yapay zekâ elemanlı eseri “Sense of Healing”, TIW 2025 kapsamında İstanbul’da ilk kez sahnelenecek. Bu tür deneyim alanları ve fijital tasarımlar, zi­yaretçilere sadece dinleyici değil, yaşayan dene­yim olarak etkileşim sağlama imkânını da bera­berinde sunuyor.

İnovasyon haftasından beklentiler bir hayli fazla. Yüksek katılım ve erişim, somut işbirlik­leri ve projeler, sözde atölye ve panellerin öte­sinde; prototip, iş modeli ve AR-GE projelerinin “uygulamaya dönüştüğü” noktalara tanık ola­bilmek, yerli aktörlerle birlikte dış paydaşların varlığı sayesinde Türkiye’nin inovasyon sahne­sinde daha belirgin bir rol alabilmek ve projele­rin devamlılığı ve izlenebilirlik ana beklentiler.

TIW 2025, “gelecek gecikemez” çağrısıyla ge­liyor. Yapay zekâ çağında inovasyonun ne zaman değil nasıl yaşanacağı sorusuna cevap aramak isteyen herkes için bir mihenk taşı olma iddia­sında. Gözler İstanbul’da, Haliç’te olacak. Sade­ce ihracatçıların değil, her bireyin kaçırmama­sı gereken bu müthiş organizasyon için TİM’in önünde saygıyla eğiliyorum.