Türkiye inovasyon için doğru pazar

İklim krizi, küresel ısınma, iklim göçleri, tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, savaşlar… Dünya çok karmaşık, birbiri içine geçmiş krizlerle karşı karşıya.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapan İngiliz reasürans ve brokerlik şirketi BMS Group, teknoloji temelli inovatif ve yaratıcı çözümler geliştirerek, çağımızın en karmaşık risklerini teminat altına almayı hedefliyor.

Global pazarda 50 yılı aşkın bir deneyime sahip olan BMS Group Global CEO’su Nick Cook, Türkiye’nin sigorta ve brokerlik sektöründe inovasyon için doğru bir pazar olduğunu söylerken, “Türk sigorta sektörünün potansiyeline ve fırsatlarına inanıyoruz” diyor.

Sektörde roller değişiyor

Nick Cook ile, çağımızın karmaşık risklerini ve sektörde yaşanan değişimleri konuştuk:

“İklim krizi ve yol açtığı doğal afetler, pandemi, küresel infasyon, Rusya-Ukrayna savaşı gibi çok karmaşık ve kapsamlı risklerle karşı karşıyayız. Risklerin bu derece çeşitli ve yoğun olduğu bir dönemde, sigorta sektörü her zamankinden daha önemli bir hale geldi. Brokerlik yeniden tanımlanıyor; roller değişiyor. Yaratıcılık, yenilikçilik be teknoloji ön plana çıkıyor. Öte yandan sektördeki en önemli adımlar da, karmaşık risklerin en fazla olduğu inşaat, finans, siber güvenlik ve enerji gibi alanlarda atılıyor.”

Türkiye, gelecekteki yatırımlarımız için önemli bir merkez olacak

“BMS olarak hedefimiz, teknoloji temelli inovatif ve yaratıcı çözümler sunarken, en karmaşık riskleri en doğru şekilde teminat altına almak. Bu süreçte yerel ve küresel risk piyasaları ile ilgili bilgi birikimimizden yararlanıyor ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyoruz. İstanbul ofisimiz Yakın ve Orta Doğu’ya global genişlememizin başlangıcını temsil ediyor. Türkiye, gelecekteki yatırımlarımız için çok önemli bir merkez olacak. Türkiye’ye gelmemizin en önemli nedeni, ne yaşanırsa yaşansın, Türkiye’ye ve Türk ekonomisine olan güvenimiz oldu. Zor zamanlar her zaman yeni fırsatların habercisidir. Türkiye, inovasyon için doğru pazar. Organik ve inorganik fırsatlarla Türkiye’de büyümemize devam edeceğiz. Türk sigorta sektörünün potansiyeline ve fırsatlarına inanıyoruz. Türkiye’de önemli bir büyüme potansi yeli söz konusu. Türk sigorta sektörünün tüm bölgesel ve küresel olumsuzluklara karşı her zaman sağlam duran bir sektör olduğunu gördük. Öte yandan İstanbul, jeopolitik açıdan anahtar bir şehir.”

Toplumu bilgilendirmeyi hedefliyoruz

“Bizim amacımız global pazarın hakimi olmak değil. Bu bakış açısının sürdürülebilir bir strateji olduğunu düşünmüyoruz. Önemli olan her gün bir ürün satmak değil; bizim önceliğimiz toplumu bilgilendirmek; ürünlerimizin kolay ve hızlı bir şekilde erişilebilir olduğunu anlatmak. Bu kapsayıcılığı sağlamak için Türkiye’nin ciddi anlamda teknolojik inovasyona ihtiyacı var.”