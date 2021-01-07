Türkiye İş Bankası’nın kurumsallığı

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Nisan 2011’den beri oturduğu koltuğu mart sonunda Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran’a devredecek. Neredeyse Cumhuriyetimizle yaşıt olan bankanın bu devir teslim geleneği, iş dünyası için önemli dersler içeriyor.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, dün yaptığı basın toplantısıyla Nisan 2011’den bu yana sürdürdüğü Genel Müdürlük görevini 1 Nisan’da genel müdür yardımcısı Hakan Aran’a devredeceğini açıkladı. Yüz yılın eşiğindeki bir kurum olarak Türkiye İş Bankası bu görev değişikliği yöntemiyle bir kez daha sağlam kurumsal kimliğini ortaya koymuş oluyor. Genel Müdürlerden Ünal Korukçu’dan bu yana süren bu görev değişim biçimi bu kurumda sağlıklı olarak sürüyor.

Türkiye İş Bankası’nın kurumsal kimliği konusunda iki yıl kadar önce şaşırdığım bir deney yaşamıştım: Adıma düzenlenen bir toplantıda Genel Müdür Adnan Bali, bir Türkiye İş Bankası çalışanı olan babamın 1942 yılında bankanın Emekli Sandığı’na gönderdiği, “Yeni bir oğlum daha dünyaya geldi. Adını Osman Saffet koyduk” yazısının fotokopisini, bankanın arşivinden bulup çerçeveletip bana getirmişti. O gün ‘’işte sağlam kurum böyle olur’’ diye düşünmüştüm. Önceki gün sosyal medyada “Adnan Bali istifa ediyor/genel müdürlükten ayrılıyor” gibi haberlerini görünce, önceki dönem yönetim kurulu başkanı olan Ersin Özince’yi arayıp işin aslını öğrenmek istedim. Özince bana şunları söyledi:

-“Bizim kurumsal geleneğimiz uygulanıyor. Ünal Korukçu’dan ben devralmıştım. 14.5 yıl sonra Adnan Bali’ye gönül rahatlığıyla devredip, Yönetim Kurulu Başkanı olmuştum. Aynı teamüle uyarak şimdi Adnan Bali görevini genel müdür yardımcılarından Hakan Aran’a devrediyor. Hakan Aran, bankanın son yıllardaki teknolojik yatırımlarının altyapısını kurup, gerçekleştiren kişidir. Yeni görevinde de eminim başarılı olacaktır.”

1924‘de kurulup 100. yılı için artık gün sayan Türkiye İş Bankası tarihi boyunca birçok kuruluşa öncülük ederek bağımsız bir ekonomi kurulması için hep destek oldu ve olmayı da sürdürüyor.

Türkiye İş Bankası kurumsal kimliği finans ve sanayi dünyamız için önemli dersler içeriyor. Adnan Bali’nin bu genel müdürlük görev değişim biçimi de yeni bir ders niteliğindedir.

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