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‘Türkiye, işsizin işsiz sayılmadığı ülke oldu’

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

TÜİK’in verilerine göre, işsizlik oranı ekim ayında yüzde 12,7 oldu. İşsizlik oranı, bir önceki döneme göre değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 0,7 puan düştü. TÜİK’in açıkladığı işsizlik verilerini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “TÜİK’e göre işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. Ama aynı TÜİK’e göre son bir yılda istihdamda 896 bin kişi azaldı. Yani her ay olduğu gibi yine TÜİK’in kılı kırk yaran işsizlik hesabına şahit olmuş oluyoruz. Hem istihdamı düşürüp hem işsizliğin azaldığını söyleyen, iş bulma ümidi olmayan ve iş aramaktan vazgeçenleri işsiz saymayan TÜİK’e göre ülkede işsizlik diye bir problem yok” dedi. TÜİK’in verileri ayarlama enstitüsüne dönüşerek gerçek işsizliği gölgelemeye çalıştığını ifade eden Ağbaba, “Son bir yılda iş aramayıp çalışmaya hazır olan veya diğer nedenlerle çalışamayan ve iş bulma ümidi olmayanların sayısı 4 milyon 348 bine çıkmış oluyor. İşsiz olan, iş arayan ama iş bulmaktan ümidini kesmiş 4 milyon 348 bin kişi TÜİK tarafından işsiz sayılmıyor. İşsizi dahi işsiz saymayan TÜİK’in manipülasyonları ülkedeki işsizliğin acı gerçeğini ne yazık ki gizleyemiyor” değerlendirmesi yaptı. Ağbaba, TÜİK’in açıklamış olduğu işsizlik oranının dışında son bir yılda geniş tanımlı işsizliğin 2 milyon 462 bin kişi artarak 10 milyon 513 bin kişiye ulaştığını belirtti.

DEVA PARTİSİ BAŞKANLIK KURULU BELİRLENDİ

Ali Babacan'ın Genel Başkan seçildiği 1. Olağan Büyük Kongre’nin ardından DEVA Partisi 21 kişilik Genel Merkez Başkanlık Kurulu, 5 kişilik Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyelerini belirledi. Genel Merkez Başkanlık Kurulu Abdurrahman Bilgiç, Ali Rıza Babaoğlan, Aysun Hatipoğlu, Birol Aydemir, Burak Dalgın, Canberk Demirci, Doğa Şanlıoğlu, Elif Esen, İbrahim Halil Çanakcı, İdris Şahin, Medeni Yılmaz, Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Ergen, Mustafa Uçak, Mustafa Yeneroğlu, Münevver Helün Fırat, Nazlı Seda Vural, Sadullah Ergin, Sanem Oktar, Selma Aliye Kavaf, Yasemin Bilgel’den oluştu. Genel Merkez Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Asıl Üyeleri Metin Kaşıkoğlu, Abdurrahman Müfit Yetkin, Ahmet Edip Uğur, Cennet Uslu, Kerem Altun oldu. Ali Babacan tarafından Ramiz Ongun, Hasan Karal, Kerem Altun, Ali İhsan Merdanoğlu, Cem Avşar başdanışman olarak görevlendirildi.

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